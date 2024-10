Termina la primera etapa del blanqueo: cuánto dinero ingresó y cuáles son las próximas alícuotas

El próximo jueves 31 de octubre vence la primera etapa del blanqueo de capitales correspondiente a dinero en efectivo. Los contribuyentes tienen hasta el jueves para ingresar a la exteriorización con la alícuota del 5% para montos superiores a los u$s 100.000. En tanto, los montos menores a U$S 100.000: no poseen costo alguno, mientras se mantenga el dinero depositado hasta el 31/10.

El Gobierno oficializó la prórroga del blanqueo: cuáles son las claves

Vale recordar que esta etapa finalizaba el 30 de septiembre, pero el gobierno postergó la fecha hasta la finalización del mes en curso.

Debido al gran interés generado por el Régimen de Regularización de Activos el Gobierno Nacional dispuso por Decreto, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen y pago adelantado obligatorio de la Etapa 1, que se extendió hasta el 31 de octubre de 2024, inclusive.

De esta manera, hasta la fecha mencionada los contribuyentes pueden ingresar el efectivo en la cuenta especial CERA. Previamente tienen que realizar una manifestación de adhesión y luego completar el trámite realizando una declaración jurada, adjuntando la documentación de la operación, cuya fecha límite es el 30 de noviembre.

A partir del 1 de octubre quienes habían depositado sus dólares en septiembre podían optar por retirarlos, pero según se ha registrado la salida ha sido mínima, lo cual también alentó el aumento de los créditos al sector privado.

Qué pasó con los fondos regularizados en el período de prórroga

Según señaló oportunamente la AFIP, los fondos regularizados en el período de prórroga deben mantenerse depositados en las cuentas especiales o afectados a los destinos e inversiones autorizados hasta el 31 de octubre de 2024, inclusive.



A partir del 1 de noviembre de 2024, si los fondos totales exteriorizados fuesen de hasta USD 100.000 podrán retirarse sin que queden sujetos a retención alguna. Cuando el monto total sea mayor a USD 100.000, para no quedar sujetos a la retención del 5 %, deberán continuar manteniendo esos fondos en las cuentas especiales o afectándolos a los destinos e inversiones autorizados por la norma, hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive.

Los fondos que se regularizaron hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive, podían retirarse a partir del 1 de octubre de 2024, aún cuando se hubieran regularizado nuevos fondos durante el período de prórroga -los que solo podrán realizarse con anterioridad a dicho retiro-. Si los fondos totales exteriorizados fuesen de hasta USD 100.000, el referido retiro no quedará sujeto a retención alguna. Cuando el monto total sea mayor a USD 100.000, para no quedar sujeto a la retención del 5 % deberá continuar manteniendo esos fondos en las cuentas especiales o afectándolos a los destinos e inversiones autorizados por la norma, hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive.

El resultado del blanqueo hasta el momento

Los números del blanqueo al momento resultan altamente positivos, con depósitos en efectivo en los bancos que algunas fuentes señalan en más de US$ 15.000 millones.

Por caso, un informe reciente de la Fundación Capital señala expresa que el blanqueo triplicó las previsiones iniciales.

"Permitió un incremento de los depósitos en dólares del sector privado en más de u$s 12.700 millones desde agosto. Esto implicó un alza del 69% desde esa fecha y del 121% desde el mes de noviembre (+ u$s 17.100 millones)".

Además, explica que si bien una vez finalizada la primera etapa del blanqueo en la que los depositantes podían retirar su dinero a partir del 1 de octubre, generó bajas de unos u$s 95 millones promedio diario en las primeras diez jornadas (- u$s 951 millones), ese goteo se revirtió, mostrando subas de u$s 849 millones en las últimas seis jornadas. "Así, el stock de depósitos en moneda extranjera del sector privado supera los u$s 31.286 millones, ubicándose en niveles de un lustro atrás", afirma el resumen aportador por la Fundación Capital.

Además, señala que la suba en los depósitos en moneda extranjera tuvo su correlato en un incremento en el efectivo en los bancos a u$s 13.082 millones (39% de los depósitos totales), mientras que los encajes apenas subieron unos u$s 2.300 millones por encima del nivel de julio, previo al blanqueo (ubicándose actualmente en torno a u$s 12.600 millones).

"Es esperable que el efectivo se continúe trasladando a encajes, lo que incrementará el stock de reservas brutas. En efecto, desde comienzos de octubre se advirtió un alza en estos de u$s 2.000 millones y de las reservas en u$s 1.900 millones. Sin embargo, destaca que a pesar de que el goteo de depósitos del blanqueo se revirtió, el efectivo en bancos sigue siendo elevado (el ratio efectivo sobre depósitos es extraordinariamente elevado en la serie histórica)", agrega el informe.

Cuáles son las etapas que siguen del blanqueo de capitales

El blanqueo está dividido en tres etapas y en cada una de ellas se modifica la alícuota a pagar por los bienes regularizados.

Durante cada etapa convive la posibilidad de declarar dinero en efectivo y bienes.

Cabe recordar que en lo que respecta a bienes en efectivo la exteriorización hasta US$ 100.000 no tiene ningún tipo de penalidad.

La etapa tiene como período para realizar la manifestación y pago adelantando del 1° de noviembre al 31 de enero. Y hasta el 28 de febrero de 2025 se podrá realizar la presentación de la declaración jurada y completar el pago.

La etapa tres va del 1° de febrero de 2025 al 31 de abril de 2025, con presentación de declaración y pago de la alícuota hasta el 31 de mayo.

Las alícuotas que se aplican son:

Etapa 1: 5%

Etapa 2: 10%

Etapa 3: 15%

