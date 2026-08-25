Travel Sale 2026: Estos son los descuentos que ofrecen los bancos para ahorrar en viajes

Desde el 24 hasta el 30 de agosto se lleva a cabo el Travel Sale, una iniciativa con la que varias entidades bancarias y plataformas de viaje ofrecen descuentos especiales para compra de paquetes, vuelos, alojamientos, actividades y más. El objetivo de la misma es mostrar la amplia propuesta turística de Argentina.

Según la plataforma web Almundo, este año se registró una mayor preferencia de usuarios por los vuelos nacionales, ya que representaron el 60% de las búsquedas. Entre los destinos más consultados se encuentran Bariloche, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta.

Una app de movilidad ofrece una promoción especial para estudiantes: cómo obtener el descuento

Despegar

La página web Despegar ofrece distintas promociones en millas, con las que los usuarios podrán realizar viajes tanto dentro de Argentina como a otros países de América por un menor costo. Este beneficio es únicamente válido para los vuelos realizados con Aerolíneas Argentinas.

Entre las promociones por el Travel Sale destacan vuelos desde Buenos Aires hasta Iguazú o Bariloche por 5.000 millas, hacia Mendoza por 4.000 o a Ushuaia por 7.000. Por otro lado, en el caso de los vuelos internacionales, se podrán encontrar viajes a Lima por 12.000 millas, a Bogotá por 15.000 y a Punta Cana y Cancún por 20.000

Almundo

A través de Almundo, distintos bancos también ofrecen promociones especiales para el Travel Sale. Por ejemplo, los usuarios podrán acceder a hasta 18 cuotas sin interés con el Banco Ciudad y hasta 12 con ICBC, Supervielle o el Banco Comafi. Además, ofrecen hasta 60% de descuento en productos seleccionados.

Por otro lado, la plataforma también ofrece distintos descuentos con los que los usuarios podrán ahorrar en viajes con diversas aerolíneas. Por ejemplo, pueden acceder hasta un 10% de descuento en vuelos con JetSmart, Sky, Ita Airways, Air Europa, entre otros.

Eliminación del descuento de la tarjeta SUBE: cruces entre Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Banco Nación

A través de la plataforma “BNA Viajes”, el Banco Nación ofrece hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles, paquetes, actividades, alquiler de autos y traslados, además de descuentos de hasta el 30% en hoteles. En el caso de los destinos internacionales, la propuesta contempla la posibilidad de abonar en un pago todos los productos disponibles.

Otras de las promociones destacadas de la entidad incluyen cupones con GOL, con 15% off en vuelos hacia distintos destinos de Brasil; beneficios con Avianca, con 20% 0ff en aéreos y paquetes, y cupones especiales para propuestas en los hoteles Oasis e Iberostar, con el 20% off, según producto y disponibilidad.

JSM/MSS