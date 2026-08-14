Uber busca meterse de lleno en la movilidad diaria con viajes prepagos y precios protegidos

Uber quiere dejar de ser una alternativa ocasional para convertirse cada vez más en parte de la movilidad cotidiana. Con ese objetivo, la plataforma lanzó Pases de Viaje, una nueva propuesta que apunta a quienes utilizan el servicio de manera frecuente para ir al trabajo, estudiar o llevar a los chicos al colegio.

La iniciativa combina dos herramientas: Precio Fijo, que permite proteger durante 30 días el valor de un recorrido habitual, y Prepago, que ofrece descuentos promocionales para quienes compran por anticipado varios viajes.

La estrategia busca competir por un espacio cada vez más relevante dentro del transporte urbano: el de los usuarios que realizan el mismo trayecto prácticamente todos los días y necesitan saber cuánto les costará trasladarse.

Precio Fijo: cuánto cuesta y cómo funciona

Con Precio Fijo, los usuarios pueden seleccionar un recorrido habitual y una franja horaria de una hora y acceder durante 30 días a un valor máximo protegido mediante una suscripción mensual de $1.699.

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Si el precio del viaje aumenta por factores como mayor demanda o tránsito, el usuario mantiene el valor protegido. En cambio, si al momento de solicitar el viaje la tarifa disponible en la aplicación es menor, se paga ese precio más bajo.

Según Uber, la herramienta puede generar un ahorro potencial de hasta $25.000 al mes. El beneficio es válido para viajes realizados con UberX y contempla todas las formas de pago.

El esquema no implica pagar los viajes por adelantado: el usuario abona los $1.699 de la suscripción y luego paga cada traslado cuando lo realiza.

Prepago: descuentos de hasta 20%

La segunda alternativa apunta directamente a quienes pueden anticipar sus necesidades de movilidad. Prepago permite comprar por adelantado paquetes de 5, 10, 15 o 20 viajes, con beneficios promocionales del 5%, 10%, 15% y 20%, respectivamente.

El lanzamiento muestra una estrategia de Uber que va más allá de captar viajes ocasionales. La compañía busca ganar presencia en los desplazamientos rutinarios y convertirse en una opción más integrada a la planificación mensual de movilidad de sus usuarios. “Sabemos que muchas personas utilizan Uber para hacer el mismo recorrido todos los días y buscan tener mayor previsibilidad sobre cuánto van a gastar en movilidad”, explicó Daniela Monje, gerente de Operaciones de Uber para Argentina.

Según la ejecutiva, Pases de Viaje incorpora herramientas para “planificar mejor esos trayectos habituales”, con mayor control sobre el precio.