Trucco: "No compro que si Bezos hubiese nacido en Argentina, Amazon no existiría"

En medio de un panorama sumamente crítico para los productores por la sequía que afecta a gran parte del país, una de las palabras más esperadas en la Cumbre Federal de Bioeconomía era la de Federico Trucco, CEO de Bioceres. Cabe recordar que la compañía desarrolló el trigo transgénico, presentada como una solución ante los problemas climáticos y que fue aprobada recientemente por el Gobierno.

“Me encantó escuchar lo que dijeron los actores de la política que empiezan a entender cómo funciona la sociedad de conocimiento, la construcción de activos intangibles, a participar de ese proceso y a hacerlo de una forma donde no existe grieta”, destacó en primer lugar Trucco. A continuación, se refirió a los 20 años de la empresa y resaltó su capital social. “Bioceres nació en 2001 aquí en Rosario con 23 productores agropecuarios y hoy cuenta con casi 400 accionistas”, señaló.

Asimismo, destacó la unión dentro de la firma resaltando que “en todos estos años nunca hubo una asamblea de accionistas con un voto en disidencia”. En esa línea, Trucco contó cómo mantiene el interés de los accionistas en los tiempos difíciles y recalcó que “lo primero es tener claro el propósito de la empresa”. “Si bien todo lo que hace Bioceres tiene una lógica de negocios, sus accionistas no son personas que buscaron aumentar su situación patrimonial”, indicó. “Cómo organización lo que buscamos es lograr un efecto multiplicador”, agregó.

Federico Trucco: "Argentina puede liderar en biotecnología a nivel internacional"

Bioceres en Wall Street

En abril de 2021, la empresa argentina de biotecnología agropecuaria comenzó a cotizar en el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street. Sin embargo, no fue fácil la entrada. En ese sentido, Trucco recordó la primera vez que viajaron a Estados Unidos con la intención de salir a la Bolsa y no pudieron.

“Si me preguntan cuál fue el segundo peor momento de la historia de Bioceres me costaría identificarlo, ahora el primero es sencillo. Fue en enero de 2018 cuando viajaron 50 chacareros, inversores de Bioceres a Nueva York a tratar de subirse a un balcón para tratar de tocar una campanita en el momento de apertura del mercado de capitales y eso finalmente no ocurrió”, rememoró. “Recuerdo caminar por los pasillos del hotel, ya sabiendo que no iba a pasar, verlos a ellos celebrar y felicitándome por la posible cotización y, menos mal que no se puede abrir la ventana del hotel porque si no hubiera cometido una locura”, expresó.

“Después cuando se blanqueó la situación de que no íbamos a listar hubo cinco minutos de depresión y después hubo alivio”, contó. “Lo más interesante de ese momento es que para quien más dolor tuvo ese no logro fue para mí. Yo hubiera preferido no “zafar” por no listar, pero lo importante de entender es que cuando uno invierte en una compañía que recién comienza, está bueno que a quien más le duela perder es a la persona que va a liderar el equipo”, subrayó. “Eso alinea las expectativas”, agregó.

Por otro lado, Trucco sostuvo que hay que darse cuenta que “no estamos castigados por ser argentinos”. “Esa frase de que si Jeff Bezos hubiese nacido en Argentina Amazon no existiría, yo no lo compró”, aseveró. “No podemos resignarnos de esa manera”, advirtió.

Perotti apuesta por la bioeconomía para situar a Santa Fe como un hub tecnológico

Bioceres, socio del Estado

Acerca de la decisión de llegar a un acuerdo con la provincia de Santa Fe, el CEO de la firma señaló que “si el propósito es la transformación cultural, la verdad que, para lograr el objetivo final, los recursos económicos los podríamos haber originado con mayor facilidad en cualquier otro tipo de bolsillo, pero no le estaría dando la posibilidad a la provincia que entienda este mundo”. “Para mí es más importante eso que el recurso económico que me pueda dar Santa Fe”, declaró.

“Creo que si los dos estamos del mismo lado vamos a empezar a diseñar políticas que van a ser más conducentes”, afirmó. “Tener al sector público y al sector privado participando del mismo lado del mostrador es mandatorio si queremos realmente la transformación cultural”, sentenció.

Gerardo Morales: "No hay provincias inviables"

Creación de divisas

Por último, Trucco se refirió a la forma en la que se crean divisas y dio, a modo de argumento, un ejemplo: “Bioceres tiene una compañía que está listada en el mercado de capital que se llama Bioceres Crop Solutions, que se dedica a los insumos biológicos y es conocida principalmente por dos cosas a nivel mundial, la tecnología HB4 (Trigo transgénico) y el negocio de los inoculantes”. “La tecnología HB4 hasta hace tres meses no generaba un solo dólar y su comercialización inicial se va a dar en el país. No obstante, si mañana en el mercado digo que no existe más esta tecnología, se da de baja porque no funcionó, automáticamente el valor de acción, hoy está en u$s 14, se derrumba un 50% y eso se lleva puesto u$s 500 millones de capitalización de mercado”, expresó.

“Con esto quiero decir que hay una expectativa futura que genera en el presente entre u$s 400 y u$s500 millones de valor real. Por lo tanto, construir compañías en Argentina utilizando el conocimiento y el talento de los científicos para después construir activos en el mercado de capitales internacional, es una forma de generar divisas”, aseguró.

