Con criptomonedas hay muchas unidades de negocios disponibles, desde simplemente aceptarlas como medio de pago, minarlas, especular con sus cotizaciones, entre otras. Cada cliente tiene un perfil de inversor a definir y un horizonte diferente.

CBDCs: la moneda con la que los gobiernos buscan ganarle a las criptomonedas



Minar con placas de video es algo cómodo para el usuario individual, debido a que se hace a bajas temperaturas, el ruido que genera es tolerable y el consumo eléctrico de un rig de minería se puede comparar con el de un aire acondicionado. Quienes apuestan por minar bitcoin, en cambio, prefieren delegar el servicio contratando nuestro housing. Los aparatos de minería de bitcoin producen hasta 80 decibeles y generan temperaturas inviables para una casa.



Nuevas oportunidades de inversión crypto



El reciente cambio del 15 de septiembre implicó que los mineros con rigs de minería de placas de video no puedan continuar minando Ethereum.

Anteriormente, para validar las transacciones se necesitaban recursos externos como placas de video o equipos de minería bitcoin. En el Proof of stake, que es el nuevo sistema en la red Ethereum, no se involucra a nadie para aprobar las operaciones.



La diferencia radica, entonces, en que el PoW actual se maneja con problemas matemáticos que los mineros deben resolver para obtener una recompensa por agregar un bloque verificado a la red. Actualmente, se utilizan potentes equipos para llevar a cabo estas acciones y esto significa un alto consumo de energía.



Los cálculos que se necesitarán para la validación de las transacciones en la POS son más sencillos y, para resolverlos, el minero validador deberá poseer en staking (guardados, inutilizables) una cierta cantidad (32 ETH). Esto fomentara una mayor participación de la red y, haciendo staking, el usuario genera una rentabilidad fija mensual comparable a la de un plazo fijo tradicional.



Este cambio no sólo contribuye al funcionamiento de la red, que continuará con gran descentralización, mayor velocidad y seguridad, sino que también reduce considerablemente el daño al medio ambiente que se genera con la minería.



Entre sus desventajas, aparece la imposibilidad de que los mineros con rigs de minería de placas de video puedan continuar minando Ethereum, lo que significa que alrededor del equivalente a cuatro mil millones de pesos en equipos de minería quedarán obsoletos.



Alternativas crypto tras el Merge



Si bien la minería de Ethereum llegó a ser, durante 2021, más rentable que la de Bitcoin, los nuevos cambios ya no podrán mantener dicha rentabilidad. Desde el 15 de septiembre, se conocieron las verdaderas consecuencias que ocasionó el hecho de que todo el poder de minado de Ethereum sea absorbido por otras cryptos. Por ello, en Cryptoholders, ya cuentan con algunos equipos minando Ravencoin (RVN) y Ethereum Classic (ETC).

Es importante hablar de números en este negocio y, al día de hoy, la rentabilidad minando ravencoin (RVN) es aproximadamente un 80% inferior a minar Ethereum el mes pasado. Lo que al momento no lo hace muy atractivo.

Asimismo, desde plataformas como minerstat, por ejemplo, se puede verificar su rentabilidad en tiempo real, analizan la tasa de hash, lo cual sirve para calcular el beneficio de la moneda más rentable en cada momento que esperamos aumente la rentabilidad minando con GPU conforme los mineros se dividan en distintas monedas.



Por último, y en cuanto a similitud, el minado de bitcoin es una de las opciones factibles para reemplazar a Ethereum. Aunque se realiza con equipos totalmente distintos y mucho más ruidosos, existe una posibilidad para continuar minando en forma casera. La forma es sumergiendo los equipos en bateas de aceite dieléctrico. De esta forma se elimina el ruido, se dispersa el calor por un sistema de refrigeración y también se logra un mayor rendimiento y rentabilidad mediante overclock.

* CEO de Cryptoholders