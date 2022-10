Peronismo 2.0: criptomonedas y la actualización de la doctrina justicialista

Entre la volatilidad de sus valores que alimentó el sueño de muchos de convertirse en millonarios en un abrir y cerrar de ojos, y su crecimiento exponencial; las criptomonedas llegaron para quedarse y el público comienza a entenderlo.

Es cierto que entre los inversores de criptomonedas predominan ideologías liberales, conservadoras y libertarias, pero, ¿acaso estos activos no surgieron de una filosofía predominantemente anarquista? ¿Es cierto que las personas con ese tipo de ideologías son más adeptas a los criptoactivos?

El manifiesto cyberpunk de Eric Hughes, un documento escrito en los años 90 que sentó las bases ideológicas de las criptomonedas reza: “Se podrían promulgar leyes en contra, pero la libertad de expresión, incluso más que la privacidad, es fundamental para una sociedad abierta; buscamos no restringir ninguna expresión. Si muchas partes hablan juntas en el mismo foro, cada una de ellas puede hablar con todas las demás y sumar conocimientos sobre individuos y otras partes. El poder de las comunicaciones electrónicas ha permitido este tipo de discurso en grupo, y no desaparecerá solo porque lo queramos”.

PERFIL conversó con Laureano Bielsa, abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y quien se desempeña en la Comuna 2 de la Ciudad de Buenos Aires (va por su segundo mandato) sobre este tema.

Bielsa busca conectar el nuevo mundo de las finanzas con la doctrina justicialista y lo está logrando, aunque en realidad, las criptomonedas carecen de ideologías, de hecho, están por fuera de ellas.

“Empecé a estudiar nuevas tecnologías en 2017. Fue cuando me encontré con este concepto que llaman: La cuarta revolución industrial que, es ni más ni menos, una nueva forma de producir y relacionarse a nivel global”, comenzó diciendo Bielsa.

“Con cada exploración que hacíamos entendíamos que las nuevas tecnologías eran accesibles y que además la Argentina como país y como sociedad tiene una ventaja comparativa de cara a este fenómeno, pues somos una sociedad que está acostumbrada al quilombo, a que las cosas funcionen mal. Entonces eso nos hace resilientes y creativos, nos obliga a pensar por fuera de lo que nos es dado y en este mundo (tecnológico) son valores que se convierten en pilares”, agregó.

— ¿Qué te llevo a crear una comunidad cripto?

— Realizando todas estas actividades me di cuenta de que lo que generó como un efecto impensado fue ver que todos los subnichos de la tecnología convergen en este mundo. Por eso nosotros decimos que el fenómeno cripto es cultural, no es solamente tecnológico. Encontramos hitos colectivos como fue de The Merge de Ethereum; después encontrás héroes y villanos: por un lado, está Vitalik Buterin (cofundador de Ethereum), Changpeng Zhao (Fundador de Binance) y por el otro, está Jerome Powell de la Reserva Federal, a Yanet Yellen (secretaria del Tesoro) que, buscan regular las criptomonedas.

Asimismo, encontrás que este mundo se relacionaba con el arte, con la moda a través de los NFT y fue ahí dónde entendí que había nacido un nuevo sujeto político que, lo podríamos definir a vuelo de pájaro: como los pibes y las pibas que están buscando como valorizar su trabajo.

— ¿Cómo es una comunidad criptoperonista?

— Es una comunidad que nació relativamente hace poco. Llevamos menos de un año de funcionamiento y hay dos audiencias a la que está dirigida. Por un lado, le queremos hablar al peronismo y hacerle ver que detrás del tema cripto hay mucho más que una especulación neoliberal; como por ejemplo: trabajo nacional, movilidad social ascendente, que hay una revolución productiva, todos temas de los que el peronismo no se puede quedar afuera.

Por otro lado, le hablamos al público cripto, a ese público joven en general, a quienes queremos decirles que el peronismo no solo está viendo la misma película que ellos, sino que tiene mucho para aportar. Son pibes que por lo general hablan como liberales, pero se compartan como peronistas: son colaborativos, asociativos, solidarios y empáticos.

Hoy somos unas 150 personas las que componen la comunidad criptoperonista y todos los días se suman más. Lo que buscamos es reunir, organizar y aumentar las capacidades digitales que ya existen dentro del peronismo.

— ¿Cuáles son los puntos en los que convergen las criptomonedas y el peronismo?

— Por ahora, nos encontramos con estos: movilidad social ascendente, perspectiva de un futuro mejor, trabajo solidario y colaborativo y un plus cultural de argentinidad que hoy nos da esa ventaja comparativa que nos pone en la punta de lanza de esa vanguardia que implica este proceso de desarrollo.

— ¿De alguna manera intentas agarrar la bandera de la nueva ola peronista?

— ¡Claro!. El peronismo es al día de hoy el partido político más importante del país. Básicamente, toda la política gravita a favor o en contra del peronismo, pero tiene el problema de que la visión que lo llevó a ser lo que es, ya está desactualizada.

Si vos pensás en el modelo de vida peronista se te viene a la mente: el trabajo registrado en blanco que prometía movilidad social ascendente e idealmente en una fábrica. Bueno, hoy por hoy los mismos trabajaos de hace 20 años están desvalorizados. Trabajas la misma cantidad de horas, haces la misma tarea, pero tu sueldo en términos relativos vale menos.

Eso no solo tiene que ver con la depreciación del peso que, claro que es un problema, pero también hay que tener en cuenta que el sistema valora otras cosas. Se valora mucho más un pibe o una piba que sabe desarrollar software que una persona que se banca 10 horas en un trabajo que no le permite un crecimiento.

— ¿Cómo es eso de que hay una crisis de identidad en el peronismo?

— Se está generando una crisis de identidad dentro del movimiento. ¿Por qué alguien te seguiría si tu modelo de vida implica irse a laburar 12 horas a una fábrica y que la plata no te alcance, no te permita darles educación a tus hijos, con suerte, quedás por encima de la línea de la pobreza.

Lo que buscamos desde la organización criptoperonista es que todos se puedan poner al servicio de la sociedad y aportar sus conocimientos de forma solidaria. Esto hasta ahora, no lo tenía cubierto el movimiento, no tenía una rama científico-tecnológica. Tampoco aspiro a tanto, pero con armar un espacio que sirva para que todas esas personas con conocimientos sobre el tema pensemos la tecnología argentina desde una perspectiva nacional y popular tengamos con quienes charlarlo.

— ¿Cómo se debería abordar la regulación de las criptos en Argentina?

— Lo primero que hay que decir al respecto, es que cuando uno busca regular algo que es muy nuevo hay que tratar de no romper nada. Con esto digo, que tienes que buscar que siga sucediendo tal y como viene pasando, que la gente siga explorando y encontrando nuevos caminos e intentando, sobre todo, minimizar el impacto negativo que pueda ir teniendo la regulación.

En Argentina hay algo que impide avanzar en ese sentido. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en mi opinión, un acuerdo vergonzoso que entre las múltiples razones que tiene para ser criticado, tiene un artículo específico en el que compromete al Gobierno a desalentar el uso de las criptomonedas y tecnología blockchain.

Eso se tradujo en una suerte de prohibición tutelada por el Fondo de legislar sobre el tema. Eso es gravísimo y creo que es entregarle soberanía tecnología al organismo; algo que me resulta inaceptable para cualquier peronista. Me parece muy grave. Creo que deberíamos tener la posibilidad como Estado de debatir la regulación. También soy partidario de que no hay que meter mano indiscriminadamente.