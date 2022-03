Minar Bitcoin: todo lo que deberías saber antes de incursionar en este mundo

En los últimos años el interés por la minería de criptomonedas aumentó principalmente impulsado por el auge del precio del ether (ETH) y el precio del bitcoin (BTC) en los mercados. Llevar adelante esta práctica implica invertir cuantiosas sumas de dinero en equipos que, según la magnitud del proyecto, conllevará gastos más altos.

¿Qué significa minar criptomonedas?

Existen muchos mitos alrededor de esta práctica. Minar criptoactivos no es encontrar, descubrir o crear nuevas monedas, sino que se le dice así al conjunto de procesos necesarios para procesar y validar las transacciones de una criptodivisa.

En el caso del BTC, la minería consiste en validar y registrar las transacciones en la cadena de bloques. Para ello, todos los nodos de la red participan en la resolución exitosa del acertijo que conlleva la búsqueda del bloque, donde teniendo en cuenta un número aleatorio y aplicando una función criptográfica, se encuentra el hash.

La labor requiere del poder de cómputo, lo que asegura que sea difícil escribir nuevos bloques de transacciones en el registro y así evitar que un atacante o hacker genere un bloque falso y lo añada a la red o que se pueda modificar un bloque existente.

Si bien no todas las criptomonedas funcionan de la misma manera, ya que la forma de minar depende del sistema blockchain o el algoritmo de cada criptomoneda, todas tienen algo en común: las operaciones de los mineros mantienen la estabilidad y la seguridad de la red y por ello, cobran una cantidad de dinero por su trabajo. Algo que lo hace rentable y sostenible en el tiempo.

El pago por la minería se realiza con monedas que se encuentran en reserva y en ese momento entran en circulación, es por esto que la creencia de que minar criptomonedas consiste en generar nuevas divisas es errónea. Es decir, las monedas ya están previamente definidas, aunque a través de la minería se logra que entren en circulación.

Preguntas que surgen antes de comenzar a minar una criptomonedas

¿Es rentable minar criptomonedas?

Sobre esto, Facundo Casal, bitcoiner y socio fundador de South American Miners (SAM), sostiene que “sí”. “En Argentina es muy rentable porque la tarifa de luz es muy barata. Además de ser una manera de traer divisas extranjeras al país, que tanto las necesita”, comenzó diciendo.

“Mientras bitcoin exista y este se transaccione, los mineros serán necesarios por como está escrito su algoritmo. Por ende, iniciar un negocio basado en minería creo que tiene un futuro bastante seguro”, comentó el experto en diálogo con Perfil.

“Bitcoin en los últimos años siempre se ha revalorizado por lo que considero que es rentable y aún lo será más en el futuro”, analizó Casal.

¿De qué depende la rentabilidad de las ganancias?

Sobre este tema, Facundo Casal sostiene que todo dependerá de la potencia de minado de los equipos adquiridos. “Un equipo de los más comunes que se pueden conseguir en Argentina como los S9, que tienen una buena potencia y un bajo costo, consumen mucha energía. Este es un cálculo que hay que tener en cuenta”, aseveró.

Casal sostiene que todo depende de lo que busca el minero, ya que también puede optar por buscar bajos costes en la producción y esperar una menor ganancia. Aunque con los equipos convencionales “más de dos mineros en una casa, se complica”, comentó, en referencia al ruido y al calor de los mineros en espacios reducidos.

Calidad del servicio eléctrico y del Internet

Estos dos elementos son fundamentales para minar una criptomoneda. El precio de estos servicios y su calidad, según la ubicación geográfica donde el minero se encuentre, resultan importantes al momento de evaluar la inversión y el contexto apropiado de la misma.

Sobre este aspecto, Facundo Casal sostiene que Argentina es un buen lugar para minar, a pesar de las deficiencias del sistema electrónico nacional, con el que muchas veces los mineros enfrentan problemas comunes como los apagones generalizados, sobre todo durante el verano.

Por ese motivo, recomienda realizar un estudio de los lugares en los que menos ocurren los cortes de luz y “no poner todos los mineros en un mismo punto. Un error muy común que se comete”, advirtió.

En cuanto al consumo de Internet, sostiene que no suele ser mucho para la minería, si elegís minar en solitario y no mediante un pool de minería que distribuya el trabajo. Sin embargo, advierte que deberá ser constante, para que no se detenga el proceso de minado y se pierda el dinero en energía que no se aprovecha.

Por su parte, el consumo eléctrico dependerá de la exigencia al equipo, entre más exigencia mayor consumo. En países donde la electricidad es un servicio costoso, puede jugar en contra del minero, al punto que minar no sea rentable. Es por ese motivo que Casal sostiene que en Argentina “es muy rentable”.

¿Qué hardware necesito?

Hoy en día existe una variedad de equipos muy amplia que pueden ser usados para esta práctica. Entre ellos están las CPU (procesadores), la GPU (tarjetas de video) y los ASIC, que se especializan en un tipo de algoritmo de minado específico.

¿Qué es el hash rate y por qué es tan importante comprenderlo?

Para minar un bitcoin se necesita un ordenador o dispositivo electrónico capaz de resolver hashes. El hash rate es básicamente la competencia entre mineros por conseguir un bloque. Por eso, conseguir aparatos que tengan un cálculo cada vez más óptimo y más rápido generarán mayores ganancias.

El hash rate “indica la cantidad de operaciones computacionales que un minero o la red de mineros en todo su conjunto es capaz de realizar”. Por eso, hoy en día y debido a la complejidad dinámica de esta tarea, es prácticamente imposible minar bitcoins usando una simple computadora, ya que encontrar un hash que cumpla con las especificaciones que requiere probar trillones de nonce, resulta un trabajo muy complejo.

En consecuencia, “hoy en día conseguir el hash de un bloque válido tiene una dificultad de minería muy alta”, asegura Facundo Casal. Así que para alcanzar el éxito en esta tarea "se necesita de un hardware especializado, como son los mineros ASIC en conjunto con el dispositivo de SAM".

¿De cuánto es la inversión inicial?

Facundo Casal sostiene que la inversión inicial para minar bitcoins de manera más eficiente y, por ende, generar mayores ganancias, ronda entre US$ 12.000 o US$ 13.000 dólares. Esto utilizando los mejores equipos hoy existentes en Argentina que son los mismos que usa South American Miners en sus granjas, pero con la diferencia de que emplean líquido dieléctrico para eliminar los ruidos molestos y el calor que generan los equipos. Esto evita posibles accidentes como incendios y otorga una mayor rentabilidad.

Al refrigerarse por inmersión líquida el minero puede alcanzar una potencia mayor sin que la computadora se recaliente. De esta manera, se podrá recuperar la inversión inicial en menos tiempo, “lo cual lo hace mucho más rentable”, señaló el experto bitcoiner, que calculó que un inversor podría recuperar lo que invirtió en aproximadamente “18 meses”.

Otras opciones para minar criptomonedas

“Desde SAM somos conscientes que US$ 12.000 o US$ 13.000 dólares es muchísimo dinero y no todo el que quiere incursionar en este modelo de inversión tiene disponible esa cantidad.”

Por eso, South American Miners propone otro modelo. “Se hace más rentable cuantos más mineros tenés. Comprar un porcentaje de una granja con la última tecnología (desde una inversión inicial de US$ 5.000) genera la misma rentabilidad que si tuvieras una granja completa, es decir, se divide una granja entre varios dueños”.

¿Qué son los pools de minería?

Se trata de grupos de usuarios o inversores que se juntan con el objetivo de unir el poder de cómputo de todos los participantes y así obtener mayores posibilidades de encontrar bloques válidos y ganar la recompensa, la cual se divide entre todos y ofrece una rentabilidad diaria.

Existen diferentes tipos de pools de minería, algunos más estables y otros más rentables, dependiendo del volumen de trabajo que maneje cada pileta. En ese sentido, SAM presta una asesoría personalizada a quien esté interesado en este modelo de inversión en minería.

Páginas de Internet y herramientas para medir la rentabilidad de la minería de criptomonedas

El mercado de los criptoactivos es difícil de predecir y sus fluctuaciones resultan más dramáticas que las que se ven otros tipos de mercados. Por esta razón, resulta incierto predecir el precio que una criptodivisa tendrá en el futuro.

En ese contexto, existen sitios web y herramientas que ayudan a evaluar la rentabilidad de la minería. Algunos permiten incluir más variables, con el fin de hacer una proyección lo más cercana a la realidad en cuanto a las potenciales ganancias.

Cabe destacar que tales variables pueden ser el algoritmo de minado de la criptomoneda, el tipo y modelo de hardware utilizado, el poder de cómputo del equipo, el costo de la electricidad y, por supuesto, el precio de la criptomoneda.

Algunos de los sitios web más reconocidos en la comunidad minera son WhatToMine, BTC.com y Coin Warz. BTC permite medir la rentabilidad de la minería de bitcoins, mientras que WathToMine y Coin Warz ofrecen una lista de opciones para minar de acuerdo a las variables que describe el usuario.

Algunos consejos de Facundo Casal antes de incursionar en la minería de criptoactivos

En cuanto a la importación de los equipos, el bitcoiner recomienda hacerlo siempre desde páginas oficiales y con compañías especializadas en ello, como por ejemplo South American Miners, con el fin de evitar cualquier tipo de estafas. Asimismo, aconseja conocer cada detalle sobre la importación de estos equipos a la Argentina y los requerimientos aduaneros que ello conlleva.

También recomienda a quienes ya minaron sus primeras criptomonedas no venderlas mes a mes ya que el precio del bitcoin va variando. Facundo Casal confiesa que la mejor estrategia es atesorar la mitad de las ganancias para vender en el mejor momento posible e invertir la otra mitad en mejorar la potencia de los mineros.