Dos de cada tres argentinos están suscriptos a un servicio de streaming

El servicio de streaming en la Argentina tiene un alto grado de penetración. De acuerdo a un informe de Kantar, dos de cada tres argentinos están suscriptos en alguna plataforma.

De hecho, las personas contratan varias en simultaneo. Según el estudio, cada suscriptor se vincula con casi tres. Ese Top 3 está compuesto por Netflix, Disney+ y Spotify, que son los servicios más contratados.

Asimismo, se observó que los centennials (nacidos entre 1994 y 2010) de nivel socio económico alto incluso alternan entre más plataformas (3,2 en promedio).

Muy satisfechos con el servicio de streaming

Por otro lado, la consultora evaluó el nivel de satisfacción de los usuarios y determinó que es de un 95%. Sin embargo, casi la mitad puede darse de baja en el corto plazo; y a menor nivel de ingresos en el hogar esa probabilidad se vuelve mayor.

Otra particularidad de los argentinos en el uso de plataformas de streaming es que tienen la costumbre de compartirla. Dos de cada tres suscriptores comparten alguna cuenta con un familiar o amigo.

“Los argentinos se subieron rápidamente al hábito de usar plataformas de streaming para entretenimiento; ya se ha hecho costumbre”, afirmó Sebastián Corzo, director de Marketing de KANTAR división Insights. “Se suscriben a varias de ellas e incluso las comparten con sus conocidos. No obstante, se observa que en general no son usuarios fieles, si no encuentran contenidos realmente atractivos, se pasan a otro canal de streaming sin remordimientos", detalló.

"Se trata de un mercado muy volátil, con alta rotación de usuarios. Las plataformas deben esmerarse para mantener cautivados a sus usuarios con propuestas innovadoras”, concluyó.

RM / LR