Los estrenos más esperados de Netflix, Amazon, HBO y Disney + de septiembre de 2022

La cartelera de Netflix, Amazon, Disney + y HBO Max se actualizó con la llegada de septiembre del 2022 que incluirá esperados estrenos. Como todos los meses, series, películas y documentales llegarán a las plataformas para atrapar a sus subscriptores.

El comienzo del noveno mes del año, llega con propuetas audiovisuales desde la vida de Marilyn Monroe y Elvis Presley, el regreso de El Señor de los Anillos hasta la nueva película de Pinocchio. Estos son algunos de los nombres que finalmente tendrán sus estrenos siendo también los títulos más esperados por sus seguidores.

Streaming primaveral: las propuestas para ver en septiembre

Streaming: estrenos de series y películas en septiembre de 2022

La cartelera de Netflix

Blonde

El estreno de Blonde, una biopic sobre la estrella de Hollywood, Marilyn Monroe es uno de los estrenos que los subscriptores están esperando. Protagonizada por Ana de Armas, la película está basada en el bestseller de Joyce Carol Oates y dirigida por Andrew Dominik.

El reparto se completa con Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Toby Huss y Sara Paxton. La película se estrenará primero en cines, y luego llegará a la plataforma el 28 de septiembre.

Blonde se estrenará en Netflix el 28 de septiembre.

Marilyn Monroe sabía que nunca se conocería "su" verdad: al menos las primeras 15

Otros estrenos

En septiembre, también se podrán ver otras ficciones destacables como:

Cobra Kai : La secuela de Karate Kid se renovó en su quinta temporada . Estreno: 9 de septiembre .

: La secuela de Karate Kid se renovó en su . Estreno: . Brooklyn Nine-Nine: La octava y última temporada de la serie que sigue las vidas de los detectives del precinto 99 de Brooklyn. Estreno: 23 de septiembre

La cartelera de Amazon Prime Video

El señor de los Anillos: Los Anillos del Poder

Para los amantes de las historias de fantasía, no existirá otro estreno en septiembre que este de Amazon Prime Video que inicia septiembre con el estreno de la serie El Señor de los Anillos: Los anillos de poder.

La producción está ambientada miles de años antes de los eventos acontecidos en El Hobbit y El Señor de los Anillos, concretamente en la Segunda Edad. La serie mostrará cómo se forjaron los grandes poderes, los reinos y cómo éstos cayeron a la ruina.

Lord of the Rings: The Ring of Power estará disponible a partir del jueves 1 de septiembre.

En la serie aparecerán nuevos personajes y los ya conocidos del universo de J. R. R. Tolkien como Galadriel, Elrond, Isildor o Sauron.

Lord of the Rings: The Ring of Power estará disponible a partir del jueves 1 de septiembre.

China pidió que Hollywood muestre más respeto cultural en sus películas

Otros estrenos

En septiembre, también se podrán ver otras ficciones destacables como:

Un asunto privado: Una serie de época, aventuras y 'thriller' ambientada en Galicia de los 40'. Estreno: 16 de septiembre

La cartelera de HBO Max

Elvis

Tras su paso por el cine, ahora los subscriptores podrán disfrutar de la historia del rey del rock, Elvis Presley en la plataforma de streaming.

Elvis se estrenará en HBO el viernes 2 de septiembre.

Protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, el drama biográfico dirigido por Baz Luhrmann explora la vida y música de Presley quien saltó a la fama en la década de 1950, mientras mantenia una relación compleja con su manager, el coronel Tom Parker.

Elvis se estrenará en HBO el viernes 2 de septiembre.

Otros estrenos

En septiembre, también se podrán ver otras ficciones en HBO como:

Cuatro días más: Basada en un artículo de The Washington Post “How’s Amanda? A Story of Truth, Lies and an American Addiction”, el film sigue a una mujer de 31 años con una adicción a las drogas que está lista para rehabilitarse. Estreno: 2 de septiembre.

Revolución de las viejas: las actrices de Hollywood que pelean su vigencia

La cartelera de Disney +

Pinocchio

Pinocho fue parte de los cuentos y películas de muchas infancias. Esta nueva versión de Disney, protagonizada por Tom Hanks en la piel de Geppeto. El elenco lo completa Benjamin Evan Ainsworth, quien interpreta la voz del niño de madera.

La nueva versión live action de Disney está dirigida por Robert Zemeckis.

Pinocchio se estrenará el jueves 8 de septiembre en Disney+.

El fim se estrenará el jueves 8 de septiembre en Disney+.

Otros estrenos

En septiembre, también se podrán ver otras ficciones en Disney + como:

Abracadabra 2: La secuela de las hermanas Sanderson condenadas en el siglo XVII por practicar la brujería, andan sueltas de nuevo. Y ahora quieren venganza. Estreno: 30 de septiembre.

ms