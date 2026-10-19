El economista Joaquín Cottani, exviceministro de Economía e integrante del equipo de Luis Caputo durante la primera parte de la gestión libertaria, propuso eliminar las restricciones cambiarias y permitir una inflación mensual de entre el 3% y el 4% durante algunos meses para impulsar la actividad económica. Según su diagnóstico, el Gobierno debería dejar que el mercado determine el valor del dólar y avanzar hacia un tipo de cambio único.

Cottani fue subsecretario de Financiamiento durante el gobierno de Carlos Menem, cuando Domingo Cavallo estaba al frente del Ministerio de Economía. En la gestión actual, formó parte del equipo económico de Caputo, aunque ahora sus críticas apuntan a dos de los ejes centrales del programa oficial: el control del mercado cambiario y la reducción de la inflación.

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En diálogo con Toma y daca (FM Futurock), el exfuncionario cuestionó la política monetaria y cambiaria del Gobierno nacional, aunque aclaró que comparte los objetivos de disciplina fiscal, apertura económica y reformas estructurales. Sus críticas se concentraron en las medidas aplicadas para controlar el dólar y reducir la inflación.

Cottani sostuvo que las restricciones que todavía afectan a las empresas y la intervención oficial mantienen al dólar por debajo del valor que considera de equilibrio. Por ese motivo, reclamó liberar el mercado cambiario hasta alcanzar una cotización única, “hasta que haya un tipo de cambio absolutamente único”.

Consultado sobre cuánto debería valer la divisa, el economista afirmó que el precio debe surgir de la oferta y la demanda. También pidió flexibilizar la política monetaria, al considerar que las restricciones financieras dificultan la llegada de inversiones, argumentó “una economía que está financieramente reprimida es una economía que no atrae capitales”.

En ese sentido, advirtió que una economía con poco acceso al financiamiento tiene dificultades para atraer capitales y recuperar el crecimiento.

Una inflación más alta

Uno de los puntos más sensibles de su planteo es la posibilidad de aceptar una inflación mensual de entre el 3% y el 4% durante un período limitado, como parte de una estrategia para mejorar la competitividad cambiaria y reactivar la economía. Para Cottani, el Gobierno no debería intentar bajar los precios de manera forzada si eso termina perjudicando la actividad. En cambio, consideró que una política monetaria más flexible podría favorecer el crédito y el movimiento económico.

Como antecedente, recordó que entre marzo de 2024 y principios de 2025 el crédito en pesos creció un 140% por encima de la inflación: “No se puede tratar de bajar a la fuerza la inflación”. Según señaló, ese período coincidió con una recuperación de la economía. El economista sostuvo que el equilibrio fiscal permitiría evitar que una mayor inflación se transforme en una aceleración persistente de los precios.

A pesar de sus cuestionamientos, Cottani reconoció el ajuste fiscal realizado por el actual gobierno, que permitió reducir el déficit primario desde el 5%. Sin embargo, planteó reparos sobre la forma en que se sostiene el equilibrio de las cuentas públicas y consideró que el Gobierno tardó en advertir las dificultades económicas, además, afirmó que la economía argentina arrastra un estancamiento de aproximadamente 15 años.

Pese a ese diagnóstico, el exfuncionario consideró que la administración nacional todavía está a tiempo de corregir el rumbo. También destacó la capacidad de Caputo para implementar cambios en la estrategia económica: “Es muy inteligente, capaz de hacerlo”.