Un Gobierno sin obra pública y con “federalismo inverso”

La motosierra sobre el gasto público no fue homogénea en el primer año de Javier Milei. En términos reales, el mayor ajuste lo recibieron la obra pública y las provincias. No contar con un presupuesto aprobado por el Congreso fue la gran ventaja de Milei, dado que le permitió un manejo discrecional de los fondos ante la disparada de una inflación ya elevada y no enviar una ley de leyes propia para 2025 le puede brindar el mismo beneficio.

Durante los primeros once meses de este año, el gasto acumulado del Estado se contrajo un 27% interanual ajustado por inflación, de acuerdo con el último reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). La baja se apoyó en menores recursos destinados a las jubilaciones y pensiones, en las transferencias corrientes, de los gastos en remuneraciones y, principalmente, de los de capital (-76,8%).

Si se le pasa una lupa con más aumento se observa que el recorte sobre la obra pública fue del 77,6%. Estuvo seguido de las transferencias a las provincias (-67,5%), subsidios (-30,3%), empleo y salario público (-22,2%), y transferencias a universidades (-20,2%), de acuerdo al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO).

"Federalismo inverso"

En lo que va de 2024, les envió a las provincias solo $ 1,3 billones para afrontar erogaciones corrientes y $ 78.465 millones para las de capital, compiló ASAP. Esto implica una caída del 71,8% para los gastos comunes medido interanualmente y ajustado por IPC, mientras que fue del 95,8% para los de capital.

El senador provincial correntino Martín Barrionuevo desglosó que, de ese total se destinaron $ 791.838 millones para las 23 provincias y $ 573.323 millones para la Ciudad de Buenos Aires, lo que se debió al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema para que fondee el traslado de la policía.

“Federalismo inverso de Milei” calificó en X (ex-Twitter) el hecho de que “casi la mitad de los fondos discrecionales de Nación fueron para CABA”. Mientras achicó los envíos a todas las jurisdicciones, la ciudad capital fue la única que creció y en un 17%, de acuerdo a sus cálculos.

“Todos los aportes del tesoro nacional (ATN) no automáticos se enviaron con la condición obligatoria de que haya una declaración de emergencia y un pedido formal de la provincia”, explicaron desde Casa Rosada a PERFIL. “Estas pueden ser de distintas índoles, aunque la mayor parte se explicó por incendios o inundaciones”, precisaron.

Qué pasa en las provincias

A contramano del Gobierno nacional, esta semana la provincia de Buenos Aires anunció nuevas licitaciones vinculadas a obras hidráulicas, de infraestructura y educativas por $ 28.000 millones. Desde la cartera de Infraestructura bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis, cuestionan a la par que Nación recauda impuestos a los ciudadanos de la Provincia para realizar obras que en diciembre de 2023 eran casi mil en todo el territorio provincial. A lo largo de 2024 cobró tributos, también, con el Fondo Hídrico, el SISVIAL y el Impuesto País. La cifra, estiman, supera los $ 1,3 billones y la ejecución no llega al 10%. “Quieren transferir las obras que estaban en cabeza del Gobierno Nacional y que nuestro gobierno las finalice con fondos propios. Recaudan impuestos, paralizan la obra pública, dibujan un superávit trucho y buscan sacarse las responsabilidades de encima. Háganse cargo, gestionen, inviertan los impuestos que paga la gente y finalicen las obras”, criticaron desde el ministerio de Katopodis.

En línea con esto, el ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, denunció que Nación acumula deudas con los bonaerenses por un total de $ 7,8 billones, actualizado a octubre. Estas se dividen en obras públicas comprometidas por $ 5,3 billones; pasivos directos, como transferencias de Anses a caja provincial y diversos fondos para educación, transporte, salud, por $ 2,09 billones; y la discontinuidad o retrasos de programas nacionales por $ 371.163 millones.

“La magnitud de esta deuda representa un cuarto de los ingresos totales previstos en el presupuesto de la Provincia para 2025”, cuantificó. “Son compromisos legítimos de los cuales la Nación no puede desentenderse: hemos acudido a la Corte Suprema y seguiremos haciendo todos los reclamos que sean necesarios para recuperar esos fondos y para la continuidad de las mil obras paralizadas”, explicó.

Algunos municipios, como el de Ituzaingó, decidieron enviarles comunicados a los vecinos con el detalle de las obras que estaban programadas, pero fueron paralizadas. En ese caso incluye la ampliación de la red de agua y cloacas, obras ferroviarias y peatonales, además del Centro Universitario Regional que iba a ser sede de las casas de altos estudios de La Matanza y Hurlingham.

En tanto, La Rioja no recibió el 97% de los fondos este año, denunció a PERFIL la diputada nacional Gabriela Pedrali. Su par Ricardo Herrera sumó a este medio que “a pesar de que estaba establecido en el artículo 83 del presupuesto que fue prorrogado, se nos ha cercenado el envío de los fondos de la Nación este año. Ese monto, a pesos corrientes, significa $ 482 mil millones, casi $ 40 mil millones por mes que dejamos de recibir y que nos ayuda a que los municipios den aumentos salariales y que realicen obras”. Por esto, presentaron recurso ante el máximo tribunal.

