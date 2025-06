Un hombre fuerte de Luis Caputo prometió que las reservas treparán a US$ 50.000 millones en junio

En medio de la incertidumbre por el cumplimiento de la meta de reservas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei prometió que para finales de junio las tenencias internacionales treparán hasta los US$ 50.000 millones desde los US$ 37.791 millones actuales.

El hombre de confianza de Luis Caputo y director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Furiase, planteó que el Gobierno cosechó las divisas suficientes para defender un dólar oficial a $1.000, la banda inferior del sistema de flotación cambiaria que rige desde mediados de abril.

Cavallo insiste en que el Gobierno debe acumular reservas para evitar "inestabilidad cambiaria y financiera"

El Gobierno promete reservas en US$ 50.000 millones para junio

“Es para fines de junio. Entran esos primeros US$ 20.000 millones”, aseguró durante una entrevista con Radio Mitre. Bajo su perspectiva, el objetivo se logrará mediante una aceleración de la liquidación del campo así como desembolsos pactados con el FMI y otros organismos internacionales.

A propósito del comportamiento de los dólares del sector agroexportador, el funcionario nacional proyectó unos US$ 3.000 millones o incluso más "porque hay un incentivo muy fuerte para la liquidación, teniendo en cuenta una baja temporaria de retenciones que a fin de junio vuelve a subir”. Se trata de una referencia a la reducción temporal de los derechos de exportación a los principales cultivos que rige hasta fines de mes.

En abril, Milei había anunciado que las tenencias internacionales del BCRA ascenderían a US$ 50.000 millones en mayo. Sin embargo, la proyección no sólo no se cumplió sino que la cifra cerró el quinto mes con una caída de US$ 1.169 millones.

Acerca del nivel de US$ 50.000 millones que si alcanzarían en junio, Furiase remarcó que "no es importante el número exacto": "Con la recapitalización que se hizo en el Banco Central, con estos dólares que ingresaron y los que quedan por ingresar a fines de junio, tenemos un BCRA que está saneado”.

Reservas y tensión: dudas respecto a la meta con el FMI

Cabe recordar que al 13 del mes corriente la Argentina deberá acreditar ante el Fondo que pudo sumar US$ 4.500 millones a sus reservas internacionales. Dada la restricción autoimpuesta de comprar divisas solo en el piso de la flotación cambiaria, el Gobierno corre un riesgo real y palpable de no poder cumplir con el objetivo.

Si bien negocia un nuevo REPO con bancos internacionales por US$ 2.000 millones, al elenco gobernante le cuesta encontrar un flujo para hacer frente a la meta del nuevo acuerdo con el prestamista de última instancia. En caso de no satisfacer lo pactado, el FMI debería otorgarle un waiver (perdón) al país, a dos meses de la firma del acuerdo.

Por otra parte, el integrante del equipo económico destacó el fin de la emisión monetaria, la supuesta baja de la deuda del Tesoro, estimulada por el superávit fiscal, y el crecimiento de la demanda de pesos y créditos como pilares del programa económico.

“Hoy el Banco Central tiene dólares suficientes líquidos de reservas de libre disponibilidad para defender la cantidad de pesos que hay en la economía a una paridad en torno a $1.000”, aseveró el economista.

El muy importante número que mira el FMI (más allá de las reservas)

A la vez, consideró que la apreciación del peso por la baja de la inflación y la estabilidad del dólar generó que empiece a utilizarse como moneda de ahorro y para la adquisición de bienes durables. “Nuestro modelo, producto de la baja de la inflación, de las tasas de interés y el crecimiento económico, está generando un crecimiento del crédito fortísimo”, aseguró.

Sobre el plan para estimular el uso de los "dólares del colchón" a través de la suba de los umbrales de pedido de información por parte de ARCA, Federico Furiase expresó que el mecanismo "al transmitir que está dentro de la formalidad, también va a ser otra manera de potenciar el crédito”.

"La mayoría de las provincias que están acompañando y en ese mecanismo más tarde o más temprano van a entrar todos en el mismo sistema”, juzgó, en referencia a las negociaciones de la administración central con las jurisdicciones para que se sumen al "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos".

MFN