Vanoli: cambios en jubilaciones especiales no son "capricho" ni "contra el Poder Judicial"

Las reformas en el sistema de jubilaciones especiales para trabajadores del Poder Judicial “no son un capricho” ni “contra el Poder Judicial”, dijo el director de la ANSES, Alejandro Vanoli. En ese sentido, explicó que el gobierno ya trabaja en “un proyecto de ley, en colaboración con otras áreas, que implica ir armonizando gradualmente estos regímenes especiales con el régimen general”.

Vanoli agregó que no es “anticonstitucional” el decreto del gobierno sobre las jubilaciones de jueces, funcionarios del Poder Judicial y diplomáticos. "Te digo por qué entiendo que no es anticonstitucional: en general cuando hay una ley de emergencia, la jurisprudencia de la Corte es que si es por un período acotado y se respetan derechos alimenticios tiende a entenderse la necesidad del dictado de una emergencia", aseguró.

Vanoli remarcó en ese sentido que “quienes tienen que analizar la legalidad y la constitucionalidad están siendo afectados por medidas que no son un capricho, no son contra el Poder Judicial”. “En una situación de default y de quiebra del sistema previsional, debieran introducir hacia futuro la equidad que se pueda”, justificó. “Me preocupa que haya situaciones de litigiosidad pasada con decenas de miles de juicios de jubilados a los que no les liquidaron”, agregó.

Aumento de edad jubilatoria. El jefe de la ANSES también dijo en la entrevista que “no está en estudio” el aumento de la edad jubilatoria porque “es inoportuno introducir cambios que impliquen pérdida de derechos”.

DS