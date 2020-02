Jubilaciones especiales: Juntos por el Cambio busca arbitrar entre Gobierno y Poder Judicial

Mientras que el oficialismo busca apurar el tratamiento del proyecto sobre jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos para que se vote la semana que viene, Juntos por el Cambio definió que acompañará el proyecto pero bregará por cambios para que la medida no sea luego declarada inconstitucional por el propio Poder Judicial.

Según fuentes parlamentarias de Juntos por el Cambio, la estrategia fue definida en el mediodía en una reunión de la mesa chica del interbloque, de la que participaron su presidente, Mario Negri (UCR); los jefes de las otras dos bancadas, Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y los diputados Miguel Bazze (UCR), Silvia Lospennato (PRO), Álvaro González (PRO) y Juan Manuel López.

En primera instancia, Juntos por el Cambio le pide más tiempo al oficialismo para estudiar un tema que consideran sensible y que no merece, según dicen, "un trámite exprés" ya que podría traer consecuencias graves como pedidos de inconstitucionalidad y una "vacancia generalizada" si se produjese un aluvión de retiros de jueces y fiscales en edad jubilatoria para no acogerse al nuevo régimen, informó NA.

El viernes el gobierno envió un proyecto para modificar las jubilaciones del Poder Judicial y, rápidamente, numerosos magistrados rechazaron de la iniciativa.

El texto que envió el oficialismo a la Cámara de Diputados prevé reducir las jubilaciones de los magistrados, que hoy perciben el 82% móvil del salario que cobrarían si estuvieran en actividad.

Fernández: "Que nunca más haya una Justicia que persigue según los vientos políticos"

Según la nueva iniciativa, los magistrados cobrarían el 82% sobre el promedio de lo que cobraron durante los últimos 10 años, lo que equivaldría a aproximadamente un 60% del sueldo de un juez en actividad. El proyecto también alcanza a las jubilaciones de los diplomáticos, que perciben el 85% móvil sobre el último salario.

"El proyecto del Gobierno ‘va por todo’ y nosotros queremos llegar a un punto intermedio. No nos vamos a oponer a un proyecto que tiene apoyo popular, ni a inmolar por los jueces, pero queremos que no haya un trámite exprés y que hayan modificaciones para evitar la nulidad por inconstitucional", señalaron los fuentes consultadas del principal interbloque opositor.

Para cumplir su competido de introducir modificaciones en el texto, Juntos por el Cambio necesita alinear a las otras dos bancadas de la oposición (el interbloque Federal de Eduardo "Bali" Bucca y Graciela Camaño, y Unidad Federal para el Desarrollo de José Luis Ramón) para ir al debate con una estrategia conjunta.

Esas dos bancadas, que fluctúan en un terreno intermedio entre el Frente de Todos y la oposición más dura, son también seducidas por el oficialismo -que no tiene mayoría propia- para acompañar sin dobleces el proyecto del Poder Ejecutivo, por lo que el escenario está abierto.

Mientras que el oficialismo delineó una hoja de ruta tentativa para constituir las comisiones de Asuntos Constitucionales y Previsión y Seguridad Social la semana que viene (sólo Presupuesto está en funciones de las tres que tienen giro), dictaminar y convocar al recinto para el jueves, desde el Poder Judicial se metieron de lleno en la rosca política para intentar frenar ese ímpetu.

NA / DS