Claudio Moroni admitió "que es probable que haya muchos reclamos" en la Justicia

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró este lunes 17 de febrero que las jubilaciones no han sufrido "un ajuste", aunque admitió que "es probable que haya muchos reclamos" en la Justicia a raíz del último aumento que dispuso el Gobierno. "Claramente no es un ajuste. La gente olvida que el país está en emergencia. Hemos encontrado al país en una situación lamentable, con problemas de recursos financieros. Todos los indicadores están mal", expresó Moroni con respecto al anuncio del Gobierno el viernes último sobre un aumento para las jubilaciones mínimas que se realizará a través de una fórmula compuesta por una suma fija de 1.500 pesos más un monto del 2,3%. Ese incremento será en total del 13%, pero para los haberes más altos, solo alcanzará el 3,75%.

"Lo que hicimos con las jubilaciones es lo que habíamos dicho: fortalecer el carácter solidario y redistributivo, apuntando a los sectores más postergados", añadió el ministro, en declaraciones a radio Continental. Además, subrayó que con el incremento que estableció el Poder Ejecutivo, "el 75% de los jubilados van a cobrar más que si hubiésemos mantenido la fórmula de movilidad. Por eso, la verdad, no entiendo cuando hablan de ajuste, porque lejos de eso, el gasto ha sido superar".

Así quedan las jubilaciones luego del aumento anunciado por el Gobierno

"Nosotros buscamos redistribuir los ingresos a los sectores de más bajos recursos, por seis meses, hasta junio, cuando va a haber una fórmula de movilidad bien hecha, no como la anterior. Estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de las posibilidades que tenemos", enfatizó. No obstante, el funcionario reconoció que "es probable que haya muchos reclamos" judiciales por cómo se estableció este último incremento en los haberes previsionales.

Números. El aumento que percibirán los jubilados consta de un 2,3% más $1500 fijos para todos. Dado que la cifra variable es muy pequeña, el monto fijo tiene una incidencia porcentual mucho mayor cuanto menos cobra el jubilado: es por eso que aquellos que reciben la mínima serán los únicos que se beneficien por la suspensión de la movilidad jubilatoria que estaba estipulada por ley en un 11,56%.

Aquellos jubilados que cobraban $14.068 pasarán a percibir $15.891,60, lo que representa un incremento del 12,96%, es decir, un punto y medio porcentual por encima de lo que hubiesen cobrado si se respetaba el ajuste anterior. Sin embargo, aquellos que percibían un haber en torno a los 20 mil pesos ahora pasarán a recibir $21.960, lo que equivale a una suba del 9,80%.

Es decir, ya a partir de estas cifras la anulación de la fórmula pasa a tener un impacto negativo. En tanto, una persona cuya jubilación era de 30 mil pesos tendrá un aumento del 7,30% y pasará a cobrar $32,190. Los de $40 mil ahora recibirán $42.420 (+6,05%). Quien cobraba $50 mil, por su parte, pasará a cobrar $52.650, es decir, un alza del 5,30%, que sabe a poco en comparación con la inflación.

En este marco, un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la situación de los jubilados generó malestar en el Gobierno, ya que algunos medios de comunicación interpretaron una parte del trabajo que hablaba de un ahorro de 5 mil millones de pesos con los últimos anuncios. Molesto por las repercusiones, el presidente Alberto Fernández denunció "desinformación" y reclamó: "Que no te engañen!".

Doble indemnización. En otro orden, ministro de Trabajo aseguró que la doble indemnización por despido "está vigente por 180 días, hasta junio, y no hay ninguna vocación de prorrogarla". En este sentido, afirmó: "La doble indemnización está vigente por el período que está y no hay ninguna vocación por prorrogarla", enfatizó el ministro. Este lunes, el Gobierno aclaró que la doble indemnización no alcanzará a los trabajadores estatales, por lo cual solo se encuentra vigente para los del sector privado.

AB/FeL