Claudio Moroni aseguró que "los salarios van a ganar en términos reales"

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que este año "los salarios van a ganar en términos reales" con respecto a la inflación. El funcionario nacional también explicó el bono para trabajadores privados y adelantó que en estos días saldrá el decreto para los estatales. También hizo referencia al sindicalismo, los movimientos sociales y Hugo Moyano.

"El ministerio de Trabajo no existía, estructuralmente no existía", inició el ministro en una entrevista con el programa A dos voces que se emite por el canal de noticias TN. "Encontramos un país donde todos los indicadores que son malos. Estamos en emergencia. Con 40% de la población en la línea de pobreza o bordeándola", siguió.

Moroni habló sobre el bono de 4 mil pesos para trabajadores privados que se dividirá en 3 mil pesos en enero y 1 mil más en febrero. De todas maneras, aclaró: "Con el aumento de suma fija intentamos ponerle un piso a las paritarias 2020. Con este aumento conseguimos que el 20% de los trabajadores recuperen la pérdida del 2019. No es un bono ni un pago extraordinario, es un incremento salarial".

"Nuestro compromiso es que los salarios este año no van a perder con la inflación, los salarios van a ganar en términos reales. Estamos trabajando para que los salarios y los precios sean convergentes", comentó.

Siguiendo con el tema del bono y las primeras medidas del Gobierno, manifestó: "La única posibilidad de absorción de esta cifra es la paritaria futura, no afecta a las paritarias anteriores del 2019. El que no paga el bono está incumpliendo con el salario, está pagando el salario incompleto".

Asimismo, adelantó que "está por salir el decreto del aumento de los estatales" e informó que ese "aumento a estatales va a tener un techo". "No estamos obligando a nadie a adherir a lo que plantea la nación. Hay que respetar las necesidades regionales", señaló mientras comentó que "las paritarias van a ser libres".

Sindicalismo. El ministro también habló sobre su opinión con respecto al sindicalismo, movimientos sociales y al líder de Camioneros, Hugo Moyano. "Veo muy alineado los objetivos. La parte instrumental es la que menos me preocupa. Compartimos los objetivos de ordenar la Argentina y llevarla a un modelo de desarrollo consensuado", dijo sobre los representantes de los trabajadores.

"Estamos en una situación crítica, pero lo estamos atravesando de un modo pacífico. No veo un problema en lo de las organizaciones sociales, son representaciones colectivas que nos permiten tener calma".

"Moyano no es amigo ni enemigo"

Moroni aseguró que no conocía personalmente a Moyano. "Fue una reunión social amable, de lo más tranquila. Moyano no está enojado. No nos vamos a meter en internas sindicales. Moyano no es amigo ni enemigo del gobierno, representa los intereses de los trabajadores", comentó.

También habló sobre la brutal interna de la UTA que terminó con la toma del sindicato: "Lo de la UTA fue una locura. No es un problema sindical, es un delito. No es un problema de la política laboral".

En cuanto a las acusaciones de corrupción tanto en el sindicalismo como en el Gobierno kirchnerista, señaló: "Nunca califico a un sector de corrupto, son casos individuales tanto en el sindicalismo como en otros sectores".

"A Alberto Fernández lo veo perfecto y está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer en la campaña", dijo el funcionario y concluyó en que "este año nos vamos a dedicar a los más postergados y a ordenar la economía".

E.D. / D.S.