Víctor Fera de Maxiconsumo, sobre Funes de Rioja: "Le importan muy poco las PyMES"

Víctor Fera, empresario supermercadista, aseguró este lunes que "Daniel Funes de Rioja defiende a las grandes corporaciones y le importan muy poco las PyMES". El titular de Maxiconsumo, Marolio y Molto indicó que "la COPAL alberga un montón de pymes pero lo único que no les importa son las pymes", señaló. y agregó: "Yo lo veo como lo he visto toda la vida. Le pagan un sueldo a un señor para que haga ese trabajo", completó.

El reconocido empresario fue entrevistado en Futurock.fm y analizó el tema del aumento de los precios en los alimentos, al tiempo que se refirió a las políticas que el gobierno viene tomando al respecto: "Los precios de los alimentos no pueden aumentar tanto. Habrá que tomar las medidas necesarias y dirigir los precios más económicos al ciudadano que más lo necesita", sintetizó. Asimismo agregó que "hasta ahora se hizo todo la revés y los precios más económicos se dirigieron a quienes menos lo necesitan", criticó.

Para el empresario, "tendrán que cambiar algunas políticas porque el presidente sabe que hay responsabilidad de la administración, porque no se han hecho las cosas tan bien, por ejemplo con los subsidios", dijo.

Fera reconoció que esto se ve en la última medición del INDEC que registró que los precios aumentaron más en el conurbano que en los centros urbanos. "Quiere decir que la política fue dirigida a quienes menos lo necesitan", explicó.

Al ahondar en la relación entre subsidios y precios de los alimentos, analizó: "El subsidio al aceite está en las grandes cadenas únicamente, no está en almacenes y comercios de bario más cercanos a dónde la gente los necesita", argumentó.

Según Fera los subsidios están "mal distribuidos", y en la misma línea cuestionó por ejemplo, que el acuerdo logrado con el sector de la carne tampoco llega a quienes más lo necesitan.

"La carne está en los grandes lugares, no está en el conurbano. Y no hablo del conurbano bonaerense, sino en el conurbano de Tucumán, de Salta, de Mendoza, de San Juan, dónde sea. Me parece que algo funciona mas. Creo que la luces de la ciudad los encandilan y no se dan cuenta que los peores problemas pasan en esos lugares", agregó.

El empresario destacó que la peor pérdida en el país es la devaluación de los sueldos. "Lo único que se devaluó aquí, en la Argentina, fueron los sueldos. Un kilo de carne de primera línea cuesta $800, es carísimo, pero son 8 dólares; pero el sueldo de 800 dólares pasó a 400 dólares", se quejó.

Y volvió a insistir: "Esto de que los salarios inciden en el costo es una gran mentira, y la vamos a tener muchos años. Cuando la gente tiene poder adquisitivo sale a comprar y el PBI se empieza a movilizar crece el país. Con salarios bajos no puede crecer el país", manifestó.

En cuanto a cómo el gobierno viene abordando el aumento del precio de los alimentos, el titular de Maxiconsumo manifestó: "El presidente está haciendo un buen trabajo con los recursos que tiene Argentina, porque no dejemos de pensar que es un país que ha quedado en default en diciembre de 2019". Pero recordó que aún "tenemos que reactivar la economía de la gente y no se reactiva bajando los sueldos", completó.

Fera catalogó a la Tarjeta Alimentar como "una muy buena medida" y aprovechó para explicar que si pudiera recomendar al gobierno como bajar los precios "le diría que no siguiera subsidiando a la gente que menos necesita. Pienso que todo el mundo debe pagar el mismo precio. pero acá pagan menos los que menos necesitan. Esta es una política que viene de muchos años". concluyó.