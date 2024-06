Cuáles son las visiones de Naranja X sobre el futuro y el presente del Social Media en el país

Perfil Educación presentó el nuevo evento titulado "El Futuro del Social Media", en el marco de la Agenda Corporativa organizada por el Grupo Perfil. El encuentro tuvo un formato de programa especial, que se emitió en vivo por Perfil.com y tendrá una amplia cobertura en Diario Perfil y revista Noticias. También será televisado por el canal Net.

El social media es un tema importante en Argentina que involucra todos los rubros, es por ello que en este evento especial del Grupo Perfil, convocamos a líderes del sector corporativo y especialistas a debatir sobre esta agenda clave para el desarrollo del mundo tecnológico en el país.

Abrió el programa Claudio Celano Gómez, editor Jefe de Revista Fortuna y presentó a María Natalia Ruiz Roque, líder del equipo de Content de Naranja X. La conversación giró en torno a la importancia que tienen las campañas digitales, junto a los nuevos desafíos que conllevan. "Hoy no alcanza con pensar sólo en una campaña de medios tradicional, es mandatorio pensar la campaña para RRSS desde el inicio, no como adaptación sino como contenido creado desde la lógica de las redes sociales.” Esto implica evaluar qué influencer o content creators pueden amplificarla de la manera más orgánica y agradable. La importancia no está solo en vender, sino en el cómo se vende. Ese juego debe ser ingenioso y cautivador.

Se analizó la relevancia del Social Listening como herramienta para detectar por dónde pasa la conversación y cómo podemos subirnos. Comprender a la sociedad es primordial para poder vender de manera correcta. Llegar a ellos del modo más empático y familiar.

En cuanto a la expansión de la inteligencia artificial, María Natalia considera que la misma puede ser una gran aliada para conectar con lo que está sucediendo en el momento. Meta la está utilizando con Bard, de Google. La inteligencia artificial generativa hace referencia al uso de la IA para crear contenido, como texto, imágenes, música, audio y vídeos. Hoy la IA generativa nos permite optimizar campañas en cuanto a variedad de anuncios y personalización. “Hace un par de meses decidimos empezar a probar creativos en Tik Tok con IA creators basados en creators humanos.” Afirmó que los principales objetivos y beneficios de su utilización son escalar las campañas haciendo eficiencia en tiempos de producción y optimizar los costos de conversión de ellas.

Finalmente, se analizó el crecimiento de Tik Tok, como nueva red social, que en los últimos tiempos ha escalado a niveles impresionantes. Aseguró que “en el 2024 TikTok representó el 15% de la adquisición de nuevos clientes, convirtiéndose en la segunda media más relevante y eficiente del canal digital.”

El objetivo de Agenda Corporativa es realizar encuentros para reunir a las principales figuras políticas, corporativas y especialistas con el mejor equipo periodístico del Grupo Perfil para inspirar, intercambiar y generar compromisos en torno a los desafíos que enfrentará la Argentina en cada rubro. La iniciativa tocará temas de vital importancia como el futuro de los bancos y las fintech, la tecnología, el sector agropecuario, el futuro de Vaca Muerta, el techo de cristal, entre otros.

"El Futuro del Social Media" se realizará gracias al apoyo de Naranja X, Meta y Osde.