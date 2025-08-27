"Cortázar: de un lado al otro", nuevo curso dictado por el escritor Martín Kohan

Julio Cortázar es uno de los escritores más enigmáticos y desafiantes de la literatura argentina. Su obra, que cruza lo fantástico con lo cotidiano, lo político con lo existencial, sigue provocando preguntas y fascinación. En este nuevo curso de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), el reconocido ensayista y crítico Martín Kohan invita a leer y releer a Cortázar desde una mirada aguda, literaria y profundamente analítica.

El curso "Cortázar, de un lado al otro", a cargo de Martín Kohan propone un recorrido por tres cuentos fundamentales de Cortázar, que revelan diferentes aspectos de su escritura: lo corporal, lo urbano, lo mítico. A lo largo de cuatro clases virtuales sincrónicas, se construirá una introducción general a su obra, a la vez que se profundizará en la riqueza simbólica y estructural de cada texto.

La seminario sobre Cortázar dictado por Kohan comienza el 2 de septiembre de 2025. Hay vacantes limitadas pero ya es posible reservar el cupo. Al finalizar, cada estudiante recibirá una titulación académica de Extension Universitaria de la USBA, la universidad del Grupo Perfil.

Este es el programa académico del curso:

Clase 1: Introducción general a la obra de Julio Cortázar

Clase 2: Análisis del cuento Torito

Clase 3: Análisis del cuento Las puertas del cielo

Clase 4: Análisis del cuento El otro cielo

Sobre el docente

Martín Kohan es uno de los intelectuales más destacados de la literatura argentina contemporánea. Doctor en Letras por la UBA, se desempeña como profesor universitario y ha publicado ensayos clave sobre Borges, el peronismo, el exilio y la lectura como práctica política. Su novela Ciencias Morales recibió el Premio Herralde en 2007 y lo consagró como narrador. Es, además, un lector apasionado y un analista profundo de la obra de Cortázar.

Inscripción para el curso

Cortázar: de un lado al otro, con Martín Kohan. Inscribite acá

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463