La Escuela Lengüitas levantó la toma: cuál es el único colegio donde persiste la medida

Los alumnos de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, conocida como "Lengüitas", levantaron la toma del establecimiento que habían iniciado el 26 de septiembre, luego de una votación realizada este miércoles por la tarde, por lo que la medida persiste hasta el momento en un solo colegio porteño.

La decisión de suspender la medida de fuerza en el "Lengüitas" obtuvo la aprobación de una mayoría de 203 sobre 252 votos.

Durante la asamblea, además de los 203 votos en contra de la toma, hubo 29 a favor, 8 nulos, 4 en blanco y 8 abstenciones.

"Este resultado lejos está de determinar que la lucha finaliza, todo lo contrario, nuestra herramienta de movilización está más fuerte que nunca y nuestros reclamos deben ser escuchados", expuso el Centro de Estudiantes de la institución.

Colegio Yrurtia: qué reclaman los estudiantes

Luego de que varios colegios adhirieran a las tomas en distintos puntos de CABA, la medida se mantendría únicamente en la Escuela de Educación Artística Rogelio Yrurtia, situada en la avenida Juan Bautista Alberdi 4139.

El Centro de Estudiantes había comunicado la adhesión a la medida de fuerza el 27 de septiembre: "El presente martes 27/09/22 les estudiantes del Yrurtia tomamos el colegio en reclamo de una educación, infancia y adolescencia digna".

Bajo las consignas "Con hambre y sin techo no se puede estudiar" y "Trabajo gratuito no es educar", los alumnos impulsaron su reclamo al Ministerio de Educación porteño, con especial énfasis en las viandas y las condiciones edilicias:

Escuela Rogelio Yrurtia.

"Viandas miserables", denuncian los estudiantes

"En nuestras escuelas las viandas que llegan son miserables y las condiciones edilicias no se quedan atrás", expresaron desde el Centro de Estudiantes.

"No solo que las viandas no alcanzan", explicaron los representantes del Centro, "sino que vienen en malas condiciones y ni siquiera son un alimento. En una jornada de casi once horas (Algunas doce), sobrevivimos el día con una manzana y un sánguche medio pelo", denunciaron.

En cuanto a los "conflictos edilicios", denunciaron "agua que sale de las luces, techos que se caen, fugas de gas, inundaciones, cortes extensos de luz, ratas, cables pelados en el medio de las instalaciones educativas, etc; siendo muchas veces peligrosos continuar la cursada".

Los colegios que estuvieron tomados

De este modo, los estudiantes de la Escuela Rogelio Yrurtia se diferenciaron de los 14 establecimientos que fueron levantando las tomas en el transcurso de la última semana: Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, Colegio 3 Mariano Moreno, Escuela número 3 "Osvaldo Pugliese", Escuela n° 2 de 16 "Agustín Tosco", Escuela n° 7 "María Claudia Falcone", Escuela n° 1 García Lorca, Escuela Superior Especializada en Cerámica 1, Escuela n° 1 de 16 "Rodolfo Walsh", Colegio 8 "Julio A. Roca", Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, Liceo 5 Pascual Guaglianone, Colegio 4 de 9 Nicolás Avellaneda, Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini.

