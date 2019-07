Espia

Más noticias de elespia Espia Espía Espía

Comenzaron los adioses diplomaticos

Es un año de partidas en la escena diplomática local. Embajadores que cumplen su ciclo y que, en líneas generales, siempre les cuesta irse de Buenos Aires. Tal el caso del japonés Noriteru Fukushima. En una de las reuniones que se sucedieron antes de su vuelo a Tokio, dijo que si le preguntaran sobre Argentina diría tres palabras: “belleza, amistad y gracias (arigato)”. El primero no refiere solo a las ciudades que recorrió, sino porque cada fin de semana que pasaba en Buenos Aires entendió lo que significaba ir a tomar un café, a disfrutar de un parque. La “amistad” es casi inevitable en Argentina porque según explicó la heterogeneidad de su población debido a la inmigración genera ese sentimiento con naturalidad. Y él lo experimentó desde su llegada. Y el “gracias” porque, aclaró Fukushima, “hace veinte años no había ni tantos restaurantes japoneses ni mucha información de la cultura y las tradiciones de mi país. Por eso a mí me tocó en Argentina una etapa diferente a la de mis antecesores. Y por eso en estos cuatro años que pasé aquí pude hacer mucho, hubo mucho intercambio con los seguidores en redes sociales, quienes incluso reaccionaban positivamente ante cada posteo sobre Japón”. Vale aclarar que durante su gestión local, Fukushima disputó con esmero e ingenio un territorio donde la familia diplomática hizo punta en relación a otras latitudes: las redes sociales. En su caso, su rival más difícil es Mark Kent, quien hizo de la famosa flema británica una característica del pasado, al postear de manera ininterrumpida en Instagram.

Barrio cerrado

En el almuerzo del embajador Fukushima se comentó también sobre la obra que la Federación Rusa piensa inaugurar a mediados de 2020 en el Bajo Belgrano. En la manzana que poseen, están en construcción oficinas e incluso viviendas para varios de sus funcionarios con amenities: es decir, cancha de tenis, de básquet, de fútbol y piscina.

De borges a bocca

Avanzada cultural en Beijing de la mano de Julio Bocca y de Jorge Luis Borges, a través de su viuda María Kodama. El primero esta vez como presidente del jurado de un festival de danza, del que participa ya por cuarta vez. En el caso de Kodama, la visita tuvo una agenda intensa. Las Obras Completas de Borges ingresaron a China por primera vez en 2000; y en 2015 se reeditaron 29 títulos y se espera que a fin de 2019 completar los que faltan. En medio de charlas y visitas a la Biblioteca Nacional, Kodama se entrevistó con Lin Yian, el traductor de Borges en China. Kodama habló, obviamente, sobre la obra y también los viajes imaginarios y periplos reales que dieron origen aAtlas, con textos del escritor y fotos de Kodama. Por las dudas el embajador Diego Guelar aclaró que “Borges no visitó nunca China, pero es el escritor hispanoamericano más traducido al mandarín”.