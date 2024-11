Martín Cabrales: "La inversión más redituable que podemos hacer los privados es la cultura"

“La mejor inversión que podemos hacer los privados, las más redituable, es la escultura”, dijo Martín Cabrales minutos antes de recibir su diploma como Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. “La cultura es una industria que genera turismo, que genera trabajo digno, y no sólo nos enriquece espiritualmente, también materialmente”. Y en un contexto político donde la cultura es blanco de ataque permanente, las palabras del empresario marplatense tuvieron un aplauso de casi todo el Salón Dorado de la Legislatura Porteña.

Graciela Borges, Martín Cabrales y Bettina Bulgheroni.

“Entonces tenemos que hacer eso (invertir en cultura) porque un país, una comunidad, no es una gran nación si ese beneficio que no se vuelca en las distintas actividades culturales y en la educación”, prosiguió Martín Cabrales. “Vamos a hablar mucho mejor calidad de vida espiritual y material si nos involucramos más (…) Nuestra cultura está en nuestro ADN, es una responsabilidad que no le podemos echar a nadie, que uno tiene que ejercer todo el tiempo..Así que apoyemos la cultura. Dicen que la política es el arte de lo posible, yo creo que la cultura es el arte de lo imposible, logra lo que otros no pueden lograr. “

Amalia Amoedo, amiga de Martín Cabrales, y como él, una mecenas cultural.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A su turno, y antes del discurso de Martín Cabrales, habló Graciela Borges. “Es fácil hablar cine…Aunque algunos se enojen por lo que uno expresa”, dijo la actriz y los aplausos espontáneas resonaron en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. Ella fue la amiga elegida por el empresario para decir unas palabras en el acto donde la Ciudad de Buenos Aires lo destacó como Personalidad Destacada de la Cultura. “Sin embargo, qué difícil es hablar de la gente que uno ama”, prosiguió Borges. Y relató que para armar su discurso, llamó a varios amigos que comparten con Martín Cabrales y con esas respuestas y la propia, reconfirmó que a su amigo condecorado, se lo resume en dos palabras: “buena gente”.

Martín Cabrales con su madre Coca, sus hermanos, cuñadas, algunas sobrinas, y su pareja Dora Sánchez.

Esa fue la condensación a la que arribó Graciela Borges al escuchar que Martín Cabrales era “para muchos, enormemente generoso; para otros, muy divertido, también que es una persona con que siempre podés contar; y finalmente, es alguien que siempre está demasiado ocupado…Y coincido con eso”, dijo Borges y generó risas generalizadas de aprobación. Sus palabras prosiguieron por ese camino, fundamentadas en el afecto recíproco, y destacando que sin duda “Martín también es consecuencia de una familia”.

Tres alternativas empresariales que este año potenciaron la cultura.

Finamente terminó con un poema del argentino Hamlet Lima Quintana que para ella definía quién y cómo era su amigo. Antes de Graciela Borges, hablaron dos legisladores, el porteño Sergio Siciliano –quien promovió el otorgamiento del diploma porteño–, y uno bonaerense, Fabián Perechodnik, y Leonardo Cifelli, secretario de Cultura que está bajó la órbita de la polifuncionaria Sandra Pettovello, algo que denota la “importancia” que la gestión de Gobierno le da a la cultura. Los tres políticos mencionado apelaron a su cualidad para tender puentes de todo tipo, y también a que, dijo Perechodnik, “Cabrales es de esas pocas personas que nunca te va a decir algo malo de alguien, ni siquiera como chisme… siempre dice que toda persona tiene algo bueno”.

Martín Cabrales y "su público" de amigos, familia, políticos, y empresarios, en la Legistura porteña.

Fuera del ámbito corporativo, Martín Cabrales es para los medios, un personaje que como tiene poco filtro y si se sientan a conversar es de quienes pueden ponerse la camiseta que dice “yo no tengo off”: También es de aquellos que aportan perspectivas diferentes a las de sus pares, incluso en problemáticas comunes. Y a veces, esa frontalidad trae un dolor de cabeza a quienes lo rodean. En cuestiones informales, como es una persona que gusta de la gastronomía, cuando se le menciona –por ejemplo– que abrió un nuevo restaurante que “hay que conocer” sea en Buenos Aires o en cualquier lugar de la Argentina, lo primero que Cabrales pregunta no es quién es el chef, que tipo de comida ofrecen sino “¿Qué café tienen?”. De la respuesta dependerá si su interés prosigue o se termina ahí.