Tinelli se defiende y desnuda la interna de El Trece por el bajo rating del canal

Si se aplica una mirada deportiva y se toma a un canal de televisión como un equipo de fútbol, ¿en caso de conseguirse títulos, el problema es su jugador número 10 o el director técnico?. Por caso, le sucedió a la Selección Argentina: sin embargo los DT pasan, Messi queda. En Canal 13, de todos los que están delante de la pantalla, Marcelo Tinelli lleva la casaca 10. Y el DT sería Adrián Suar, responsable del armado de la programación. O la cara de ese equipo que cranea la grilla y se sienta a la mesa de directorio para definirla.

Por llevar la 10 en la espalda, es lógico que a Tinelli se le pidan los goles y la consagración del campeonato en su horario. Este 2021 le está siendo difícil. Pero si se siguen los ratings diarios del canal en su conjunto y se los compara con los de su histórico rival –Telefe–, sólo a veces El Trece lograr colar un programa entre los diez más vistos del día. Las otras nueve posiciones las copa Telefé.

Tinelli y Suar se chicanean en público pero se respetan como "animales televisivos".

El rating que pudo haber acelerado el descargo público de Tinelli.

Este 2021, Tinelli apostó al humor político para cerrar su semana y no funcionó. Es cierto que a veces, es difícil competir con muchos de los políticos en su versión original. Encima varios de ellos integran el elenco de estable de invitados de los “programas serios” de El Trece y sus monólogos podrían usarse en “Politichef” sin alterar siquiera una coma. A eso se suma que humor hace hasta Jorge Lanata los domingos aunque eso no le alcanza para superar a “Bake off”, “Masterchef”, y ahora a “La Voz”. Y sí, “Politichef” tenía demasiada competencia interna.

Por caso, el rating tampoco acompañó al recambio de caras en el noticiero central. Si en 2020 hubo contados días donde superó en un punto a su rival en Telefe, este 2021, el promedio general la diferencia entre ambos noticieros posicionó siempre dos puntos abajo al ciclo conducido por Diego Leuco y Luciana Geuna. Pero la interna de “Telenoche” es un capítulo aparte. Es una rivalidad que viene de arrastre y se complica porque los “históricos” y “el Lanata Team”, ya son Montescos y Capuletos. Y hasta que no haya armisticio interno, la volatilidad seguirá en aumento afectando lo que fue “la catedral” del periodismo informativo como le gustaba definir a directivo a “Telenoche”.

El posteo de Tinelli en una semana complicada.

Alrededor de todo esto, hay nombres que van afianzándose con sus respectivos programas, como son Guido Kaczka –que además es productor–, Angel de Brito, o Diego Barassi. Incluso Juana Viale suma sábados y domingos y es más funcional a una emisora que consagra cada noche de sábado a hacer oposición. Además nunca hubiera arriesgado a dejar a Mauricio Macri a solas con Mirtha Legrand en un reportaje de hora y media. Con Juana Viale el ex presidente no corre peligro; con Mirtha, sí. A mitad de este 2021, la grilla de El Trece se quedó sin “Mujeres”, el programa de la tarde de Laflia, Mariana Fabbiani eligió salirse de la pantalla dado el rating esquivo, Laurita Fernández y su “Club de las divorciadas” la está peleando, como otros títulos de El Trece.

“Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo”, posteó Marcelo Tinelli. Es difícil que el conductor haya escrito eso en un momento de calentura. Sobre todo porque él sabe que las respuestas públicas vendrán de boca de la gente que siempre utiliza el Grupo Clarín para contraatacar: Jorge Lanata o alguien de su equipo.

Esta vez, fue Marina Calabró quien llamó a Tinelli y su posteo “de ser poco elegante, tan de mal compañero, tan de llorón”. Por las dudas aclaró que lo decía “con cariño”. Luego Lanata dio su opinión, con menos virulencia que en otras épocas: “¿Y él (Tinelli) de qué se hace cargo? Cuando a uno le van mal piensa primero en el de afuera y no en uno. Y está mal, hay que mirarse también. Sería mejor pensar en uno para saber qué está haciendo mal para que te vaya mal. ‘Dr. Milagro’ hace 15 puntos en Telefe frente al fútbol. Hay que competir igual y perder con dignidad”.

¿Fin de ciclo para ShowMatch después de más de veinte años?

Como sea, ¿será Marcelo Tinelli el árbol que miran quienes no quieren ver el bosque?. Obviamente “el bosque” es la programación general de El Trece. ¿Derribando el árbol –por caso Tinelli– se oxigena el bosque y se lo vuelve atractivo? Si el rating es el santo grial de la televisión abierta, guste o no, por ahora es “ShowMatch La Academia” la que ayuda que en el promedio mensual, la diferencia con Telefe no sea abismal. Y hace que El Trece no sea “menos 13”. No hay fórmula mágica, el éxito es esquizofrénico.

