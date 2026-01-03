El “boom” insostenible del turismo en el Tíbet

Los medios de propaganda estatales chinos, incluidos la Agencia de Noticias Xinhua, el Diario del Pueblo, China Media Group (CCTV/CGTN) y el Global Times, suelen presentar el “boom” del turismo en el Tíbet, rodeado por cordilleras como el Himalaya, como prueba de la “modernización” y el “rejuvenecimiento nacional”.

Según China Daily, en la primera mitad de 2023 el Tíbet recibió más de 24 millones de turistas, un aumento interanual del 41%, que generó 26 mil millones de yuanes (3,6 mil millones de dólares). Los visitantes extranjeros aumentaron un 494% hasta los 30.455, mientras que el turismo nacional impulsó la mayor parte del crecimiento. Generando alrededor de 4,2 mil millones de dólares en ingresos, Beijing lo presenta como prueba de que la prosperidad moderna ha llegado a la meseta.

A través de proyectos de infraestructura a gran escala, traslados de población y políticas organizadas por el Estado, el Tíbet está siendo integrado económica y estratégicamente en China. Lo que se presenta como progreso a menudo beneficia a los forasteros, margina a las comunidades locales y socava la sostenibilidad cultural y ecológica tibetana. Los costos recaen no solo sobre los tibetanos, sino que también tienen grandes implicaciones para la frágil ecología del Tíbet.

La construcción masiva de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos e hidroeléctricas, muchas con fines tanto civiles como militares, ha fragmentado ecosistemas alpinos y desplazado comunidades locales. Estos proyectos de infraestructura, que refuerzan el “boom” turístico del Tíbet, están erosionando simultáneamente los paisajes que dicen celebrar.

Además, el ferrocarril Qinghai-Tíbet, que se extiende 1.956 kilómetros a lo largo de la meseta tibetana, conecta Xining y Lhasa, poniendo fin a la historia sin trenes del Tíbet y convirtiéndose en el ferrocarril más alto del mundo. Aunque se lo considera una maravilla de la ingeniería, también ha fragmentado hábitats alpinos, interrumpido los patrones de migración de la fauna y alterado los ecosistemas locales. Un estudio de 2023 publicado en Nature Ecology & Evolution, descubrió que la productividad vegetal cayó significativamente dentro de un radio de cinco kilómetros del corredor ferroviario.

La construcción a lo largo de la meseta también ha desestabilizado las capas de permafrost, provocando deslizamientos de tierra y erosión del suelo que podrían persistir durante décadas. China está expandiendo significativamente su infraestructura aérea en el Tíbet como parte de su estrategia más amplia para mejorar la conectividad, la integración económica y la preparación militar en la región. El impulso del gobierno por la conectividad continúa con nuevos aeropuertos en Ngari, Nyingchi y Shigatse, a menudo construidos sin evaluaciones ambientales transparentes.

Turistas como vándalos ecológicos involuntarios. Millones de turistas nacionales, muchos de ellos en busca de ocio o turismo espiritual, actúan inadvertidamente como agentes de perturbación ecológica. Muchos chinos visitan el Tíbet como turistas y un número significativo termina estableciéndose en Lhasa para trabajar en negocios locales. Para estos migrantes, el Tíbet sirve principalmente como un lugar para ganar dinero y mantener a sus familias en China, más que como un hogar. Esta migración transforma la demografía y la economía de la ciudad, reforzando los patrones de dependencia económica impulsados por la población.

Ubicado a 4.718 metros en la Región Autónoma del Tíbet, el Namtso es el lago de agua salada más alto del mundo y uno de los lugares naturales más sagrados del Tíbet. Dawa Dorje, un líder de la aldea de Dabu, recordó que los nómadas solían desplazarse libremente entre los pastos sin causar un impacto negativo en la ecología: “Después del año 2000, el turismo se disparó, la basura cubría los pastizales y los vehículos circulaban por ellos, ejerciendo una gran presión sobre el medioambiente”.

Videos virales han puesto de relieve comportamientos preocupantes e insensibles entre algunos turistas chinos en el Tíbet, como escalar estupas sagradas, molestar a la fauna y dejar basura en entornos prístinos como el lago Namtso. Estas acciones han provocado críticas generalizadas y han suscitado preguntas sobre la sostenibilidad del “boom” turístico del Tíbet.

El espectáculo de fuegos artificiales Rising Dragon en Gyantse, organizado por el artista chino Cai Guo-Qiang y patrocinado por Arc’teryx, es un claro ejemplo de espectáculo que prioriza la promoción turística y la imagen política sobre el frágil medioambiente tibetano. Aprobado a pesar de la sensibilidad ecológica de la región, el evento causó contaminación, perturbó la fauna local y evidenció cómo los lugares sagrados y naturales son explotados con fines propagandísticos y comerciales.

La comercialización y la securitización del Tíbet por parte de Beijing son especialmente evidentes en la calle Barkhor de Lhasa y frente al Palacio Potala, antiguos centros sagrados de devoción espiritual. Hoy, estos lugares están repletos de turistas vestidos con trajes tibetanos de imitación, tomando fotos para las redes sociales y transmitiendo en directo, reduciendo espacios religiosos de siglos de antigüedad a un parque temático étnico escenificado.

Las calles de Barkhor también están saturadas de cámaras de vigilancia, tres capas de puntos de control de seguridad e inspecciones intrusivas. Incluso los propios turistas chinos se han quejado por la excesiva securitización, que interrumpe tanto la peregrinación como el ocio.

La erosión cultural es inseparable de la explotación económica. Según un tibetano llamado Dhoundup, que trabaja en Lhasa, “cuantos más turistas vienen, más suben los precios, pero los locales ganan menos”. Los alquileres y los precios de los alimentos se han disparado, expulsando a los residentes del centro de Lhasa, mientras que las ganancias se canalizan hacia grandes empresas. Los tibetanos quedan con un “déficit de gasto”, una brecha creciente entre el costo de vida y los salarios estancados, una ilustración clara de cómo el “boom” turístico de Beijing extrae riqueza, mercantiliza la cultura e impone un fuerte control estatal, dejando marginadas económica y simbólicamente a las mismas personas a las que dice beneficiar.

Las transferencias masivas de población hacia el Tíbet, a menudo presentadas como desarrollo demográfico, funcionan en la práctica como una herramienta colonial de control sobre la región. La situación se agrava con el turismo: el número de visitantes ahora supera en cuatro veces a la población local tibetana, ejerciendo una presión sin precedentes sobre el frágil medioambiente del Tíbet. Esta doble presión, la afluencia masiva de población y el turismo descontrolado son profundamente insostenibles y amenazan tanto la estabilidad ecológica como la integridad cultural de la región.

La expansión turística del Tíbet no es solo insostenible, es estructuralmente explotadora. Las políticas y los proyectos de infraestructura benefician desproporcionadamente a los forasteros, mientras marginan a las comunidades locales e invaden los sitios culturales sagrados. El abrumador flujo de turistas, junto con el desarrollo a gran escala, ha mercantilizado el patrimonio tibetano, perturbado los medios de vida tradicionales e intensificado la degradación ambiental.

Revertir estas tendencias requiere más que ajustes graduales: el turismo y el desarrollo en el Tíbet deben priorizar los derechos, el bienestar y la participación económica de los tibetanos. El número de visitantes en los lugares ecológica y culturalmente sensibles debe limitarse estrictamente, las protecciones culturales y ambientales deben aplicarse rigurosamente, y todos los proyectos de infraestructura deben diseñarse para tener un impacto bajo y ser sostenibles.

Sin medidas decisivas, el Tíbet enfrentará una mayor mercantilización cultural, desigualdades sociales más profundas y daños ecológicos irreversibles, amenazas que son tanto prevenibles como políticamente significativas.

*Investigador en el Tibet Policy Institute y colaborador del proyecto Análisis Sínico en https://www.cadal.org./ \o https://www.cadal.org \t “_blank” www.cadal.org.