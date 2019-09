Eugenia Mitchelstein: "Es más fácil encontrar afinidades que odios"

por Pablo Helman

PERFIL llamó a la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Andres para hablar –entre otras cosas– de los odiadores seriales en las redes y terminó concluyendo con la entrevistada en que a veces “Tinder es más eficaz en su tarea que las fake news”. Es más, Eugenia Mitchelstein remarcó el cariño con el que gente muy diversa elogió en sus cuentas a Luis Scola (@LScola4) y la de Facundo Campazzo (@facucampazzo). “Allí encontrás muchas demostraciones genuinas de cariño. La gente está más en las redes por muchas cosas más que por pelearse. “Si en las redes hubiera solamente odio –explica– la myoría de los seres humanos aspiramos a ser felices. La mayoría de nosotros no buscamos todo el tiempo pelearnos. Y en las redes, encontramos formas, no digo de amor, pero sí de proximidades, complicidades, diversión. A veces, de tristeza compartida, alegría compartida, A veces, de frustración. Pero no odio”.

Reconoce que, “tal como sucede en la vida real, nada une tanto a las personas como odiar lo mismo. Hay algo de la complicidad, de criticar lo mismo, en odiar lo mismo, que tiene que ver con los vínculos humanos y que es previo a las redes. También nos une amar lo mismo”.

Trending y no tan trending. Mitchelstein dice que su propia actividad en Twitter está lejos de responder a cosas como “buen jueves” o “Juanita Viale”. “Hay toda una conversación que excede a esos temas. Incluso ahora, que falta poco para las elecciones. Si tengo que contar lo que me pasa a mí, lo más exitoso es lo que me pasa como madre. Son post llenos de amor (en todo caso, a veces, que cuentan alguna frustración). Pero jamás de odio”.

Para ella, en algún sentido, las redes son más bien un “espacio para compartir con comunidades virtuales, que son esencialmente comunidades de sensibilidad, o de sentido, una comunidad laxa”.

El odio, de todos modos existe. “Pero no es lo mismo lo que puede pasarle a un conjunto de ciudadanos y ciudadanas independientes de las campañas. Campañas contra alguien o contra algún producto. Pero no es algo que hace la mayoría de nosotros”.

Para la especialista, la incidencia de las redes tiene sin dudas efectos, pero no definitivos. En la referido a Venezuela, rescata las denuncias, pero también dice que mucha gente fue detectada por el gobierno de ese país, justamente por su labor en las redes. Y sobre la Argentina, y la contención o no de un posible estallido social, “seguramente tenga un efecto mayor en evitar el estallido, el hecho de que las elecciones son próximas”. A veces, se espera mucho de las redes y no es tan así. “El otro día un alumno me preguntó, ¿vos creés que con Tinder cambiaron las relaciones humanas? Mi respuesta fue que tal vez porque cambiaron las relaciones humanas funciona un sistema como Tinder. Creo que la eficacia del sistema está en la certeza que nos da que tal vez allí afuera exista algo mejor. ¿Cuánto hay de la fluidez de los vínculos humanos, de cierta mercantilización de los afectos para que tenga lugar un sistema como Tinder? En las redes, muchas veces, hacemos lo que en otros lados: ésta es una de sus claves”.