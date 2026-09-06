Homo Fumus

Hace casi treinta años, el politólogo italiano Giovanni Sartori publicó una de sus obras más difundidas: “Homo Videns”. Su tesis central es que la opinión se forma, principalmente, a partir de la imagen proyectada entonces por la televisión, y que esa imagen termina definiendo los imaginarios con los que interpretamos la realidad, generamos opinión pública y nos comportamos políticamente, incidiendo en cómo percibimos la política, sus actores, regímenes e instituciones.

Aquella imagen televisiva se estructuraba también con palabras, colores y música que construían la percepción. De ahí que el rol de los medios de comunicación fuera —y siga siendo— fundamental para definir la agenda de qué se muestra y cómo se lo muestra. Por eso los estudios en comunicación política aportaron mucho para entender nuestro comportamiento político, y por eso los espacios de noticias, la opinión de expertos y, en contados casos honrosos, el pluralismo, eran la base de la opinión y de la acción política. Eran épocas imperfectas, pero en las que aún quedaba un resquicio para el debate, el cuestionamiento y la verificación de si el sistema político, en términos de David Easton, cumplía o no su rol; épocas en las que la democracia todavía operaba como premio o castigo.

Hoy, al parecer, ya no vivimos en esa sociedad de la imagen, ni siquiera en aquel “homo cretinus” que el propio Sartori señaló en 2016, cuando las redes sociales habían creado un individuo superficial, de poca retentiva y susceptible a la información falsa. Vivimos en una sociedad donde la venta de “humo” es la base de la cognición humana: el mensaje rápido, el video corto y la ausencia de pensamiento crítico se juntan con la posverdad y la inteligencia artificial para producir un individuo que acepta como verdad cualquier farsa, sostenida apenas en una narrativa que rara vez excede los 280 caracteres y cuyo único propósito es indignar, exacerbar emociones y ratificar sesgos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este “homo fumus” está presente en todas las esferas de la vida. Hemos reemplazado la base científica de la psicología, construida por décadas de investigación, por coaches entusiastas que prometen curar la depresión con declaraciones verbales, “constelaciones familiares” o reels. O por “influencers” que venden discursos sin camiseta, rodeados de mujeres y sentados en un Ferrari, para hacerte ganar un millón de dólares a base de “burpees”.

Hoy vender “humo” no solo es rentable: los vendehumo toman decisiones e influyen más que los científicos. Del otro lado, el “homo fumus” funda su existencia y su vida en sociedad en algo que no existe: farsas, burlas, mensajes cortos que no dicen nada. Lamentablemente, eso es en lo que ha involucionado el “Homo Videns” de Sartori. El desafío intelectual quedó reducido a cosa de unos pocos nerds aburridos “a los que nadie entiende, y por eso nadie les pone atención”.

La Revolución Francesa, la Revolución de los Claveles, la Primavera de Praga, las revoluciones de colores en Europa del Este, y activistas como Lumumba, Mandela, Martin Luther King, Malcolm X o Antonio Gramsci son ejemplos de un efecto contrario, pero usando la misma herramienta: un mensaje puede hacer que la sociedad se enfoque en lo que realmente importa. La situación es compleja y no existe una sola respuesta para contrarrestar lo que estamos viviendo, pero es necesario y urgente impulsar narrativas contrapuestas al humo: narrativas que vuelvan a poner el énfasis en las condiciones materiales de la gente, en el tejido social, en el pensamiento crítico y en la defensa de la gestión pública como función primordial de un gobierno. La historia ya nos lo demostró.

*Doctor por el programa de Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Máster en Ciencia Política por la misma universidad y magister por Relaciones Internacionales por el IAEN. Docente universitario. Ecuador. El texto completo puede leerse en Latinoamérica21.