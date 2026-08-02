La IA baja el precio de la vigilancia y encarece la libertad

La distinción entre lo público y lo privado ha sido siempre una base silenciosa de la democracia. No suele discutirse, pero sostiene buena parte de la vida política. Durante décadas, el anonimato digital funcionó como una forma imperfecta, pero real, de privacidad política. Activistas, periodistas y disidentes podían participar en conversaciones públicas sin que esa participación quedara necesariamente vinculada a su identidad. Hoy, esa frontera empieza a desdibujarse. A partir de datos dispersos disponibles en la red, herramientas de inteligencia artificial ya pueden reconstruir identidades, seguir comportamientos y anticipar acciones que antes requerían investigación exhaustiva o resultaban imposibles de detectar.

Un estudio publicado en la plataforma de distribución arXiv a principios de este año, “Desanonimización en línea a gran escala con LLM” (por Simón Lermen y colegas), tomó perfiles de Hacker News —un foro donde la gente comenta bajo seudónimo— y los cruzó con sus perfiles de LinkedIn usando solo el texto que esas personas habían publicado libremente. Sin contraseñas, sin hackeos, sin datos privados. Con una muestra de 338 perfiles, el modelo identificó correctamente a 226 (67%), con una precisión del 90%. Lo que antes requería horas de trabajo especializado hoy puede hacerse de forma automatizada, a escala y por un costo de entre 1 y 4 dólares. Los autores advierten que, aunque estas capacidades no son infalibles, este avance obliga a repensar qué entendemos por privacidad en línea.

El efecto inhibidor en la participación digital. Cuando la percepción de vigilancia se vuelve plausible, aunque no sea sistemática, las personas se autocensuran. Moderan sus opiniones y evitan asociarse con causas que consideran riesgosas. La percepción de ser observado es suficiente para abstenerse a opinar, independientemente del contexto. Si eso ocurre ante la sola posibilidad de vigilancia, ¿qué sucede cuando la “desanonimización” es real, accesible y barata?

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Hannah Arendt advertía en “La condición humana” que lo privado es el espacio desde el cual el ciudadano puede aparecer en público como sujeto autónomo. Sin una esfera privada protegida, la participación política deja de ser libre y se convierte en actuación bajo vigilancia. Perder el anonimato digital no es perder un tecnicismo, es perder la condición desde la que se ejerce la libertad política.

Esta pérdida no es solo filosófica. Cuando un Estado o un actor con acceso a estas herramientas puede saber quién dijo qué, cuándo y desde dónde, el espacio para el disenso, la organización y la deliberación libre se contrae. No con una ley ni con un decreto, sino de forma silenciosa e irreversible. La vigilancia masiva no suprime la libertad: la hace demasiado riesgosa para ejercerla.

La vigilancia en contextos autoritarios. Si el anonimato digital representa hoy parte de la esfera privada para activistas, disidentes y periodistas, su erosión no es un problema técnico, sino político. Está suficientemente documentado que los gobiernos autoritarios invierten recursos considerables en herramientas de control y vigilancia para perseguir e intimidar a sus opositores.

En esos escenarios, las capacidades de “desanonimización” masiva representan un riesgo cualitativamente distinto: las personas que participan bajo seudónimo para proteger su identidad podrían dejar de hacerlo ante el riesgo real de ser identificadas y perseguidas por sus opiniones.

Hacia límites democráticos. La misma herramienta que puede “desanonimizar” a un disidente puede identificar a un ciberdelincuente o rastrear redes de desinformación. El problema no es la tecnología: es quién la usa, con qué fin y bajo qué supervisión. Esa distinción es precisamente la que la regulación debe establecer.

Las legislaturas tienen ante sí esta tarea. En el caso de la “desanonimización”, por ejemplo, los autores señalan que los marcos clásicos de protección de la privacidad fueron diseñados para bases de datos estructuradas. Por lo tanto, no basta con ajustar regulaciones existentes, es necesario repensar los marcos de protección de datos para incorporar los riesgos emergentes asociados a modelos de lenguaje e información no estructurada. Otras medidas técnicas consisten en limitar el acceso a API de datos de usuarios, detectar scraping automatizado, restringir exportaciones masivas de datos y desarrollar salvaguardas en los propios modelos para que rechacen solicitudes de “desanonimización”.

Definir los límites de estas herramientas implica, como mínimo, que cualquier uso para la identificación o vigilancia masiva requiera autorización judicial, que los contratos entre gobiernos y empresas tecnológicas sean públicos y auditables, y que existan mecanismos independientes de rendición de cuentas. Pero ningún parlamento puede resolver esto solo. Eso exige acuerdos entre Estados, estándares éticos mínimos de alcance global y mecanismos multilaterales de supervisión.

Establecer esos límites es urgente. Si la democracia requiere ciudadanos capaces de actuar con independencia, debe garantizar las condiciones materiales de esa autonomía: la posibilidad real del anonimato, de la asociación sin vigilancia, de la privacidad. Requiere decisiones políticas y una cultura dispuesta a defender lo privado como una precondición de lo público.

Cuando esas condiciones se debilitan, la libertad no desaparece de golpe, pero se vuelve progresivamente más difícil de sostener. La vigilancia se abarata, mientras que la libertad se encarece. No porque esté prohibida, sino porque ejercerla exige asumir riesgos cada vez mayores.

*Politóloga con mención en Relaciones Internacionales.

Consultora en comunicación política digital y analista política.