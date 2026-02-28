La IA y el refugio digital: cómo la tecnología está rediseñando nuestros vínculos

Históricamente, América Latina ha sido celebrada como una región de “abundancia relacional”, donde el calor de los vínculos humanos era el pilar de la cohesión social. Sin embargo, los datos más recientes de la consultora de opinión pública Voices! revelan una fractura profunda: la importancia asignada a las relaciones humanas ha caído 15 puntos en solo seis años (el porcentaje de personas que las consideran muy importantes ha pasado del 62% en 2019 al 47% en 2025). En este vacío, ha emergido un nuevo actor que ya no se percibe como una máquina, sino como un compañero: la inteligencia artificial (IA).

Según nuestras investigaciones, cuando se sienten solos, el 49% de los argentinos recurren a las redes sociales como principal búfer para mitigar el sentimiento de aislamiento. Si sumamos el uso de mensajería, juegos online y la propia IA, observamos que el 64% de la población general –y un asombroso 77% entre los jóvenes– gestiona la soledad a través de una pantalla.

Este fenómeno revela un cambio de paradigma: el contacto presencial espontáneo está cayendo en desuso y siendo reemplazado por formas de conexión más controlables que permiten dosificar la exposición emocional y evitar el “roce” del encuentro directo.

Es fundamental entender que la tecnología no solo está introduciendo la IA en nuestras vidas, sino que está transformando cómo nos vinculamos con otros humanos. Al comparar las interacciones mediadas por la tecnología frente a las presenciales, los datos desafían la jerarquía tradicional que dictaba que “lo presencial es siempre mejor”.

Para las nuevas generaciones, la distinción es cada vez más borrosa. El 48% de los jóvenes sienten que son igual o incluso mejor comprendidos en sus interacciones online que en las presenciales. Lo que antes se consideraba un sustituto deficiente hoy se percibe como un entorno legítimo y, en muchos casos, preferible por su seguridad y profundidad conversacional. Esta preferencia no nace de un desprecio por lo humano, sino de la búsqueda de un andamio que facilite la comunicación en un clima de alta cautela relacional. Lo digital ofrece una capa de protección que reduce la ansiedad y la fatiga que hoy genera el cara a cara.

¿Pero cómo impacta específicamente la IA en nuestras relaciones con los demás? La IA aparece como copiloto de nuestros vínculos. Aunque la mayoría (54%) de los usuarios de IA no perciben su impacto en su forma de relacionarse, un 39% de los usuarios afirman que la IA ha afectado sus vínculos con otras personas. De este grupo, el 27% describe la IA como un “complemento” de sus lazos humanos, utilizándola para entender mejor a los demás o para facilitar su propia comunicación. Un 13% menciona que la IA reemplaza a las personas en roles específicos de consejo o charla. Esto sugiere que la IA está funcionando sobre todo como una prótesis relacional: una herramienta que ayuda a apuntalar las interacciones humanas allí donde la infraestructura emocional del individuo se siente sobrepasada o insegura.

Sin embargo, hay matices más profundos: el 23% de los jóvenes ya confiesa que le resulta más fácil revelar sus pensamientos a una IA que a personas cercanas, y un 6% reporta haber experimentado incluso excitación sexual en sus diálogos con la máquina. Estos datos marcan el inicio de una nueva frontera donde la IA comienza a absorber funciones de intimidad que antes eran exclusivas del otro humano.

El ascenso de la tecnología y la IA en nuestro ecosistema afectivo nos obliga a repensar la cohesión social en nuestra región. No estamos ante el fin de la calidez, sino ante su reasignación estratégica. El individuo contemporáneo está construyendo un bienestar modular, donde las redes sociales absorben la soledad inmediata, la IA apuntala la comunicación, las mascotas ofrecen estabilidad y las plantas, calma, mientras que los vínculos humanos se reservan para momentos de alta densidad simbólica.

El reto para Latinoamérica es asegurar que estos andamios digitales no se vuelvan tan confortables que terminemos por olvidar cómo habitar la vulnerabilidad y la negociación que solo el encuentro real con el otro –con toda su imprevisibilidad– puede ofrecernos.

La tecnología y la IA se han convertido en el “doble vidrio” de nuestra casa emocional. Nos permiten ver el mundo, sentirnos acompañados por su luz y hasta recibir ayuda para entender qué pasa afuera, pero nos protegen del viento y el frío que a veces implica abrir la puerta y salir al encuentro del otro. El “doble vidrio” brinda un aislamiento que aparenta ser seguro, pero que nos exige un esfuerzo extra para no perder la hermosa costumbre de respirar el aire compartido.