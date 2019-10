Radiografía de un votante tipo

por Agustina Grasso

Si hay algo que caracteriza a las últimas encuestas políticas en la Argentina previas a las elecciones, es que terminan manejando porcentajes muy alejados de los resultados finales. Eso generó una falta de credibilidad general en las encuestadoras y sorpresa al final de cada votación.

Desde la consultora de Luis Costa y Asociados decidieron hacer algo distinto y, más allá de preguntarle al público a quién va a votar en las próximas presidenciales, realizaron un estudio cualitativo sobre el electorado con una muestra de mil casos, a través de una encuesta online. De esa manera, surgieron perfiles bien marcados de los votantes en las PASO de los principales candidatos, Alberto Fernández (AF) y Mauricio Macri (MM).

Los primeros defienden, en su mayoría, el aborto legal, seguro y gratuito, el matrimonio igualitario y la estatización de servicios. Mientras que quienes reelegirían al Presidente ubican a la cabeza medidas como límites a la inmigración y la prohibición de la protesta social.

El fundador de la consultora, Luis Costa, comentó a PERFIL que hizo esta encuesta porque intuía la marcada diferencia de perfiles del electorado, pero “en este caso los temas ayudaron a señalar claramente dos estilos actitudinales bien marcados. Y me sorprendió que hubiera tanta diferencia”.

En relación con la crisis de las encuestadoras, aclaró que “la cuestión puramente numérica de las encuestas van cediendo espacio para búsquedas de determinación de perfiles, algo que tiene que ver con que las mediciones en general están cada vez más expuestas a dificultades de llegar a resultados certeros. Es difícil lograr buenas muestras porque encontramos mucho rechazo en contestar y eso implica que no estés seguro con un perfil”.

Principales problemas. En relación con cuáles son las temáticas que más le atañen al votante de MM, la cuestión a resolver que más le interesa es la inflación (65%), le sigue la corrupción (42%) y la inseguridad (39%). En cuarto lugar se encuentra la pobreza, con un 35%.

En el caso del votante de AF, se nota la diferencia en las prioridades a resolver como país: su primera preocupación es la pobreza (76%), luego el desempleo (72%) y la inflación (64%). En cuarto lugar y con bastante diferencia se encuentra la inseguridad (19%). En este análisis comparativo se puede observar una coincidencia y punto en común en los porcentajes de interés, que es la temática de inflación.

Género. La encuesta tiene varios apartados en los que habla de una situación que es primordial hoy en día y es el tema de los roles de género. ¿Qué tan positivas considera las siguientes situaciones para el futuro de la sociedad argentina?, pregunta y ofrece los siguientes ítems: matrimonio igualitario (78% de los votantes de AF lo apoyan, contra el 53% de MM), igualdad entre hombres y mujeres en los cargos públicos (89% de los votantes de AF lo apoyan y el 87% de MM), que las personas puedan elegir el género con el cual quieren identificarse (81% de los votantes de AF lo apoyan, contra el 59% de MM), padres y madres que incentiven a sus hijos a jugar con juguetes tradicionalmente asociados al género femenino (63% de los votantes de AF lo apoyan, contra el 39% de MM), igualdad en las tareas del hogar (92% de los votantes de AF lo apoyan y el 90% de MM).

Por su parte, la medida de lograr una educación sexual integral en las escuelas obtuvo, en el caso de quienes tiene como favorito a AF, el 92% de aprobación, contra el 64% de MM. Respecto a uno de los temas principales en la agenda del feminismo, como es la legalización del aborto, el 81% de los votantes de AF lo defiende, mientras que solo el 47% de los electores de Macri está de acuerdo con la medida.

“Las tensiones que atraviesan el estudio se ven más que nada en la intervención y no intervención del Estado. Y eso se ve en distintos aspectos, como el rol de la mujer, visiones de género más novedosas y es interesante porque en el debate Alberto Fernandez dejó clara su postura de legalización. Ellos registran esta situación en sus discursos“, aclara Costa.

En el caso de Macri, durante la recorrida por el país en el marco de la campaña nacional “Sí, se puede”, cuando se presentó en el Parque O’Higgins de la provincia de Mendoza, el 5 de octubre, ante un cartel que no llegaba a leer sostuvo su postura contra el aborto: “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”.

Economía. Respecto de cómo se ve la situación de la economía argentina, el 99% de los votantes de AF considera que está mal. Por el lado de MM, es el 80%. A futuro, 57% de los fieles al candidato del Frente de Todos creen que las cosas van a mejorar, mientras que para los seguidores de MM la proporción es menor: 35%. Respecto de la frase “las personas pobres se han vuelto demasiado dependientes del Estado”, el 72% de los votantes de MM está muy de acuerdo con esta idea, versus el 65% de los votantes de AF, que está en total desacuerdo. En este sentido, el 71% de los votantes cree que “el Estado debe garantizar que cada ciudadano tenga comida y un lugar para dormir”, contra un 16% que está totalmente de acuerdo de los votantes de Macri.

Ante la pregunta “¿cuál de los siguientes temas fue más importante a la hora de decidir tu voto en la elección a presidente 2019?, ¿y en segundo lugar?, ¿y en tercer lugar?” hay una clara diferencia: la primera razón del candidato AF es la situación económica con el 75% y la capacidad profesional del candidato en segundo lugar (61%); en el caso de MM, en primer lugar está la honestidad del candidato, con el 71%, y en segundo lugar el temor a que gane otro candidato (62%).

Más allá del tema más importante para decidir el voto, “¿cuál creés que en realidad debería ser el más importante para decidir tu voto?”, se les preguntó a los encuestados. Los votantes de Alberto Fernandez respondieron que las propuestas del candidato y los de Mauricio Macri, la honestidad del candidato.

Políticas públicas. La encuesta midió tambén el nivel de acuerdo con diversas medidas, como control de precios, al que apoya el 91% de los votantes de AF frente al 61% de MM. Las decisiones que ubican a los votantes de Macri a la cabeza son los límites a la inmigración (82% lo defiende, contra un 42% de AF) y la prohibición de la protesta social (69% está de acuerdo contra el 15% de los votantes de AF).

La política que tiene más diferencia es la estatización de servicios públicos: el 83% de los votantes de AF dicen que sí. Y solo el 32% de quienes reelegirían al actual presidente defienden esta medida.

Vivir en la diferencia

Luis Costa

Hay una obsesión por describir a las diferencias como problema, como aquello que requiere ser enfrentado y corregido de inmediato. Ante las diferencias extendidas en el tiempo se abunda en lamentos y se pide por la unificación final, los acuerdos, la unión de los argentinos. Sin embargo, las diferencias tienen funciones sociales específicas sobre las que la sociedad moderna se constituye y se hace posible.

Las diferencias son interesantes porque hablan de identidades, y la sociedad de los últimos 300 años ha permitido un mundo cada vez más universal basado en las diferencias. De eso se trata la libertad, de constituirse en la individualidad imaginada de un destino propio que se pueda elegir. Por donde observemos, vamos a encontrar diferencia y no unidad, y la vamos a encontrar en la política, porque también las preferencias electorales se articulan en la necesidad de tener identidad propia.

La política argentina ha sido últimamente descripta como un espacio donde los hombres y mujeres se agrupaban sin ideas o ideologías y con la única misión de estar bien, de ser prácticos en sus necesidades. La exageración de una supuesta vida práctica sin puntos de vista ha escondido todo este tiempo profundas oposiciones en temas muy concretos sobre los cuales se pueden trazar diferencias de política pública y de decisión de voto que quiebran, casi en dos bloques, a una parte importante de la sociedad de nuestro país.

Las profundas divergencias se expanden en temas que han sido protagonistas de enormes tensiones públicas, en particular sobre identidad de género. El electorado de Macri se expone claramente como en mayor tensión hacia nuevas formas de identidad, como crianza de hijos o hijas entre parejas del mismo sexo o que las personas definan el género con el que quieren identificarse. Estas preguntas replican casi en espejo esquemas de preferencia que existen también entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, lo que expone que el mundo occidental está atravesado por formato ideológicos sin fronteras. Estas preguntas y otras, en este proyecto, fueron tomadas o inspiradas en experimentos de Pew Research Center en ese país. Las similitudes son notables.

Lo que ven como problemas, la opinión del rol del Estado y hasta las expectativas a futuro, muestran de qué manera casi todos los temas, son en realidad espacio para el enfrentamiento de opiniones. La política es pura tensión, conflicto entre gobierno y oposición, lucha constante y recurrente,

que navega siempre sobre la consolidación de identidades contrapuestas. Justamente no es práctico, es y será ideológico.

*Sociólogo.