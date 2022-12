Ahorro de energía y eficiencia en casa: cuatro consejos a la hora de elegir y cuidar el aire acondicionado

Proyectar de manera inteligente y responsable el consumo eléctrico del hogar y así evitar sorpresas al recibir la factura es algo sencillo y está al alcance de la mano. A poco que comience el verano y las altas temperaturas, conviene saber de qué forma se puede ahorrar energía a la hora de utilizar el aire acondicionado y, en caso de no tenerlo, cuál elegir.

Además de programarlo a 24° C en verano y a 20° C en invierno, hay una serie de consejos que ayudan a reducir el consumo de un artefacto tan medular y de uso intensivo en el hogar como el aire acondicionado.

Básicamente la potencia de enfriamiento de un aire acondicionado se expresa en frigorías. Cuanto mayor sea, también lo será su consumo. Si se toma cómo referencia los 24 ºC de uso estándar, un aparato eficiente de 3500 frigorías demanda 1,61 kWh y 4500 frigorías, 2,15 kWh. En promedio, el consumo de un hogar en la Argentina es de alrededor de 370 kilowatt por hora (KWh) por bimestre.

Las frigorías, la etiqueta de eficiencia del artefacto, los metros cuadrados del ambiente/s a refrigerar, el mantenimiento y la tecnología de su funcionamiento son los aspectos más importantes para tener en cuenta en cuánto ahorro y eficiencia. A continuación, cinco consejos para a la hora de usar el aire acondicionado.

Qué equipo elegir y qué frigorías debe tener

El equipo que el usuario elija, tiene que ser acorde a la capacidad y potencia que realmente va a necesitar para climatizar el ambiente. Todo depende de un cálculo que se denomina balance térmico, que tiene en cuenta factores externos (qué orientación tiene el sol, si las ventanas están aisladas, si tiene vidrio simple o doble, si hay un toldo, si da a la terraza, entre otros) e internos (qué iluminación interna hay, cuántas personas comparten el ambiente, etc). Si se opta por un equipo que está subdimensionado (que es un equipo más chico en relación a lo que realmente se precisaría) este va a estar demandando mucha más energía, porque todo el tiempo va a estar intentando llegar a la temperatura que el usuario selecciona. En épocas de calor extremo esto puede llegar a ser un problema. Para poder dar con el mejor equipo acorde a las necesidades y qué frigorias son las necesarias, se calcula de la siguiente forma:

Largo (metros) X ancho (metros) X alto (metros) X 50 = Frigorías /hr.

El resultado de esa cuenta dará una idea estimada de la cantidad de frigorías que se precisarán. Para un equipo de 3000 frigorías (el estándar en el mercado), lo ideal es que vaya ubicado a climatizar un ambiente de 30 metros cuadrados.



La tecnología

Desde hace algunos años la tecnología inverter es el estándar en el mercado de los aires acondicionados. Esta busca conseguir la mayor eficiencia energética y un menor consumo. Regula el funcionamiento del compresor de los equipos de aire acondicionado de forma que trabajen a una velocidad más constante, es decir, que trabaja con velocidades variables ajustándose a cada necesidad, lo que permite ahorros de energía de hasta el 40% con respecto a los equipos que no utilizan este sistema. La tecnología inverter logra modificar la velocidad del compresor variando la frecuencia de alimentación optimizando el consumo y alargando la vida útil de sus componentes.

Ya existen equipos que tienen la tecnología Dual Inverter, que busca aún mayor eficiencia energética, ya que se puede ahorrar hasta un 70% de energía. Estos equipos cuentan con el nuevo gas R32 que disminuye hasta un 75% el impacto del calentamiento global. Puedes enfriar un espacio hasta 40% más rápido con respecto a la anterior línea de equipos de aire acondicionado que usan compresores constantes (on-off).

Un modelo muy eficiente y moderno de la marca LG se denomina Art Cool: estos aires cuentan con una innovadora herramienta: el Plastmaster Ionizer, que esteriliza el aire del hogar en 5 pasos, eliminando el 99% de las bacterias, sustancias nocivas y malos olores del ambiente en menos de 1 hora.

Asimismo, el Art Cool permite conectarse al Wifi y, de esa forma, controlar el equipo a través de la aplicación Smart ThinQ, una app exclusiva de LG para vincular y operar el aire desde cualquier smartphone.

Etiqueta de eficiencia energética

A la hora de elegir un aire acondicionado es muy importante tener en cuenta qué tipo de eficiencia energética tiene el equipo. Actualmente, debido a la incorporación de nuevas tecnologías, existen tres nuevas categorías de eficiencia energética: A+, A + + y A + +, siendo esta última la más eficiente. Mientras más alta la eficiencia, más ahorro y más sustentable será su uso.

Mantenimiento

Los aires acondicionados son unos de los electrodomésticos más duraderos en el hogar. Sin embargo eso no significa que no precisen de un cierto mantenimiento regular para asegurar su buen funcionamiento y así aumentar su vida útil y su eficiencia energética. También sirve para que no haya malos olores, ruidos molestos o que se incremente el nivel sonoro de nuestro aire acondicionado. Es fundamental limpiar el filtro de la unidad interior (ya que aspira aire del interior y lo lleva al exterior) ya sea en verano e invierno. Cada dos meses es lo que recomiendan los especialistas.

En cuánto a la unidad exterior, si bien es menor el mantenimiento que lleva, hay que tener en cuenta potenciales obstrucciones del área lindante a esta unidad. Si está en un piso alto no es lo mismo que de una calle que a un pulmón de un edificio. Para este mantenimiento no hace falta llamar a un especialista: con agua o una aspiradora se puede limpiar.

