Ariel Sujarchuk y Macarena Lemos se casaron en Escobar: emoción, lágrimas y una historia de amor de película

Hubo sonrisas, emoción y muchas lágrimas en el Registro Civil de Belén de Escobar y, posteriormente, en el Jardín Japonés y la plaza Juan Manuel de Rosas, ubicada a pocos metros de esa oficina pública. “Soñé todas las noches con esto”, repetía ella. “Soy el hombre más feliz del mundo”, complementaba él. Se trata del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la martillera pública y exmodelo Macarena Lemos, quienes se casaron después de más de cinco años en pareja.

“Creemos en el amor y en la familia, por eso este es un día más que especial, que no vamos a olvidar en nuestras vidas. Estamos muy contentos, felices, agradecidos, y confieso que un poco abrumados por tantas muestras de cariño”, sostuvo Sujarchuk. “Estamos desde hace años viviendo una historia hermosa. En este momento es cuando más tengo presente el día en que nos conocimos y cómo fuimos construyendo este amor”, agregó Macarena.

Ambos todavía tenían pétalos de flores en su pelo y ropa producto del “recibimiento” que sus familias, amigos y vecinos les dieron ni bien salieron del Registro Civil con la libreta en la mano. Se trata de una costumbre muy tradicional en Escobar, sede de la Fiesta Nacional de la Flor.

Los primeros saludos del flamante matrimonio fueron con sus familias. Ariel abrazó a Mateo, Abigail y Olivia que son sus tres hijos, su hermano David y su hermana Susana. Macarena saludó a sus padres, el hermano, los tíos y el sobrino, que viajaron especialmente desde Rosario. Los testigos de la boda fueron el recién nombrado David Sujarchuk, Mariana Campbell, Marcelo Crescini y Jannet Sedi, quienes tomaron el micrófono para dedicarle unas palabras a la pareja durante la ceremonia llevada adelante por la Jueza de Paz Valeria Creide.

En el lugar también se encontraban amigos y compañeros de trabajo del intendente. Entre ellos se vio a varios integrantes del gabinete municipal, que por un rato pudieron compartir otro ámbito con Sujarchuk, distinto al habitual. “Ahora, a festejar un rato, pero con el celular en la mano jajaja” explicó uno de ellos, mientras chequeaba mensajes.

Luego de la ceremonia civil, el flamante matrimonio fue protagonista de una fiesta realizada en la Hostería El Cazador. “Estar al lado tuyo me da felicidad, me da alegría… me llenás de energía y de ganas de hacer”, sostuvo Macarena Lemos en el brindis, haciendo referencia a que además de trabajar como martillera pública desde el año pasado lleva adelante el Centro de Adopción de animales de compañía Dos Orejas, ubicado en Ingeniero Maschwitz. “Gracias, mi amor, por elegirme cada día, por acompañarme. Me das fuerzas, me llenás de sueños… Siempre y para siempre. ¡Te amo!”, concluyó visiblemente emocionado el intendente.