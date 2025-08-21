Cómo conseguir más me gusta en Instagram: las 3 mejores páginas

Alcanzar miles de likes en las publicaciones de Instagram de manera orgánica solo está al alcance de los influencers más populares de esta red social, quienes ya cuentan con una ingente cantidad de seguidores que les proporcionan ese importante impulso en forma de “Me gusta” a sus contenidos.

Pero incluso los macro influencers de Instagram recurren en ocasiones a servicios de marketing social para comprar likes de Instagram y dar rápidamente una gran visibilidad a sus posts para que se hagan virales. Un atajo hacia el éxito que requiere de una inversión mínima, y que cualquier usuario de la plataforma puede conseguir también para sus propias publicaciones a través de diversos proveedores profesionales. Si necesitas comprar likes de Instagram para impulsar tus contenidos, aquí te resumimos cuáles son las 3 mejores páginas para hacerlo.

Top 3 sitios web para comprar likes Instagram

100Seguidores – El mejor servicio profesional para obtener likes de calidad

Poprey – Web que ofrece diferentes calidades y precios

BuyCheapestFollowers – Sitio para obtener miles de likes baratos

100Seguidores – El mejor servicio profesional para obtener likes de calidad

Formado por un equipo de profesionales del sector especializados en el marketing social, 100Seguidores es una plataforma de referencia para mejorar la participación y la visibilidad en redes sociales, particularmente para el mercado en español.

La sección dedicada a comprar likes de Instagram en 100Seguidores se compone de una amplia oferta de paquetes, los cuales abarcan desde cantidades pequeñas de 20 likes, con un coste reducido de 1,30 euros, hasta los paquetes más grandes con 10.000 Me gusta. Si lo preferimos, también podemos elegir el tipo de likes para Instagram que recibiremos por su procedencia, diferenciándose así entre likes de Latinoamérica y el resto del mundo (Europa y Estados Unidos).

Independientemente de la opción elegida en función de lo que necesitemos, tanto la calidad, como el precio y el servicio recibido será el mismo. Una característica importante a tener en cuenta, ya que es habitual encontrar en otros proveedores similares diferentes calidades y precios, teniendo que pagar un extra por recibir mejores likes o un servicio “Premium”.

En 100Seguidores todos los paquetes de likes ofrecen una alta calidad con precios económicos y bien ajustados al mercado; y cada pedido incluye una garantía de recarga de 30 días, así como una garantía de reembolso. La entrega de los Me gusta de Instagram se realiza de manera rápida pero progresiva (simulando así un crecimiento natural) y su soporte ante cualquier duda o problema que tengamos está disponible 24/7.

Por otra parte, como proveedor social, en la web también podemos encontrar otros servicios análogos para Instagram, como comprar seguidores, comentarios, visitas o visualizaciones para los Reels. Pero quizás lo más destacable en este sentido sean sus paquetes específicos de likes para contenidos concretos de esta plataforma, de manera que también podemos contratar likes para comentarios de Instagram, Me gusta en los Reels o incluso una opción avanzada de likes automáticos que nos permitirá promocionar nuestras próximas publicaciones en la red social, garantizando así que recibirán una buena cantidad de likes nada más publicarlas en Instagram.

Poprey – Web que ofrece diferentes calidades y precios

Una alternativa algo diferente la encontramos en Poprey, otro conocido proveedor para aumentar la participación en redes sociales cuya característica principal para comprar likes de Instagram es que podemos elegir como clientes entre dos tipos de likes: Regular y Premium.

Así, la oferta de paquetes más básica en Poprey comienza con 200 likes “normales” cuyo precio es de 2,20 euros; mientras que la misma cantidad de likes se eleva hasta los 4 euros si optamos por el paquete “Premium”. Además del precio, la diferencia entre ambos radica fundamentalmente en la calidad de los likes que recibiremos. Mientras los primeros serán likes de cuentas genéricas que nos servirán simplemente para mejorar las estadísticas; en la versión Premium de los paquetes podemos esperar que los likes provengan de perfiles con un aspecto mucho más real y auténtico.

Otro aspecto interesante a tener en cuenta en esta web es que ofrecen a los nuevos clientes una prueba gratuita con una pequeña cantidad de likes para Instagram, orientada a que podamos probar el servicio y contratar posteriormente sus paquetes.

Su oferta de likes abarca hasta paquetes de 20.000 Me gusta, y al hacer cada pedido podemos elegir también el tipo de entrega entre instantánea (nos enviarán todos los likes de golpe) o envío gradual para recibirlos progresivamente. La web ofrece por lo demás las garantías habituales de este tipo de servicios, así como los métodos de pago más utilizados para realizar compras en línea, como tarjeta de crédito y débito o criptomonedas como Bitcoin.

BuyCheapestFollowers – Sitio para obtener miles de likes baratos

Finalizamos el ranking de los mejores 3 sitios para comprar likes de Instagram con BuyCheapestFollowers, una web cuyo nombre ya nos da una buena idea de lo que podemos encontrar, y que si bien estaba originalmente orientada a obtener seguidores en las redes sociales más populares, ha ampliado sus servicios en los últimos años para incluir también la compra de likes Instagram, así como otras interacciones sociales en el resto de plataformas.

La página se destaca por ofrecer un repertorio tan amplio de paquetes con likes de IG, que incluso puede abrumarnos cuando accedemos por primera vez al sitio. Su oferta parte desde un mínimo de 10 likes y llega hasta nada menos que 300.000 Me gusta, con unos precios que son probablemente los más bajos del sector. Como ejemplo, un paquete básico de 100 likes Instagram tiene un precio de 1,30 euros.

Lógicamente, los likes que recibiremos no son de la mejor calidad y difícilmente influirán en la tasa de participación en nuestras publicaciones, pero sus precios económicos la convierten en una web interesante para los usuarios que simplemente buscan aumentar sus métricas y estadísticas en la plataforma de forma masiva con la menor inversión posible. En cualquier caso, recomendamos contratar sus paquetes con precaución, ya que un crecimiento desorbitado de nuestro perfil de IG en poco tiempo podría levantar sospechas indeseadas.