Cómo la inteligencia artificial está cambiando la atención al cliente: el caso de Germán Pardo y 2ADM

En un contexto de avances tecnológicos acelerados, conocer las trayectorias de quienes impulsan la innovación ayuda a entender los cambios en el mundo digital. Germán Pardo, programador desde los 10 años y fundador de IPatagonic, es uno de esos protagonistas. Su recorrido, que comenzó con el lenguaje Basic, refleja la evolución de la informática y el desafío constante de adaptarse a nuevas herramientas.

En esta entrevista, Germán nos comparte sus aprendizajes y su visión sobre el futuro de la tecnología y el emprendimiento, en especial sobre su revolucionario proyecto: el Agente Autónomo Digital Multipropósito (2ADM).

Perfil: Germán, contanos un poco sobre vos. ¿Cómo comenzó tu atracción por la tecnología?

Germán Pardo: Desde muy chico, a los 10 años, descubrí el apasionante ámbito de la computación gracias a una pequeña PC Sinclair 1000 que mi abuelo compró. En ese entonces, ni siquiera se le llamaba informática. Comencé a programar en Basic, creando rutinas sencillas que representaban grandes conquistas para mí, como sumar, multiplicar y detectar números pares e impares. Acompañando a mi papá al banco, me maravillaba con las primeras Personal Computer de IBM y con esos monitores ámbar, y quería aprender más. Mis padres decidieron inscribirme en clases de computación con un profesor de matemática de la UBA. Durante dos años, asistí con entusiasmo, lo que no sólo alimentó mi amor por la programación, sino que también mejoró mis habilidades matemáticas.

P: Has recorrido un largo camino. ¿Qué te llevó a crear IPatagonic y, específicamente, el proyecto 2ADM?

GP: La motivación para desarrollar 2ADM surgió de la necesidad que muchos clientes y colegas expresaron: buscan mayor productividad y eficiencia en sus procesos. Con el auge de herramientas como ChatGPT de OpenAI, vimos la oportunidad de crear algo que no solo ayudará en tareas diarias, sino que transformará procesos a gran escala. Así nació la idea del 2ADM.

P: ¿Qué hace único al 2ADM? ¿Cuál es su función principal?

GP: El 2ADM es un agente digital que gestiona solicitudes de asistencia de forma automatizada. Su función principal es recibir, analizar y resolver solicitudes de los usuarios a través de múltiples canales, como chat, voz y correo electrónico. Esto significa que puede ayudar a los clientes a obtener cotizaciones, resolver problemas de acceso y brindar soporte técnico sin intervención humana en muchos casos, lo que optimiza tanto el tiempo como los recursos.

P: Hablemos un poco sobre la tecnología detrás del 2ADM. ¿Cómo se asegura su efectividad?

GP: Estamos utilizando los modelos de procesamiento de lenguaje natural más avanzados que hay en el mercado, como OpenAI GPT-4 y otros competidores. La idea es que el 2ADM pueda entender y clasificar efectivamente las solicitudes. Evaluaremos su efectividad por medio de métricas como la tasa de resolución efectiva y la satisfacción del usuario.

P: La privacidad y la seguridad son temas críticos hoy en día. ¿Qué medidas están tomando para proteger los datos de los usuarios?

GP: Es fundamental para nosotros garantizar la seguridad de la información. Implementaremos cifrado de datos, control de accesos estrictos y auditorías constantes. También aplicaremos técnicas de anonimización para proteger la información sensible, cumpliendo con regulaciones como el GDPR.

P: ¿Cómo ves el futuro de IPatagonic y qué te hizo decidir expandirte a Miami?

GP: La decisión de trasladar nuestra empresa fue impulsada por la idea del “desarrollo virtuoso de talento”. Creo que el talento no se limita solo a la inteligencia, sino que incluye actitud, aptitud y experiencia. Queríamos entrelazar talentos entre personas y empresas en EE. UU. y Argentina. También me cuestionaba cómo podríamos adaptarnos a las variables económicas cambiantes en Argentina y acceder a tecnologías que nunca había tenido la oportunidad de experimentar, como el funcionamiento de un auto Tesla. El impulso que me brindó al finalizar mi maestría me llevó a replantear cómo podría evolucionar nuestra empresa en los próximos 20 años.

P: Al mudarte, ¿qué desafíos específicos viviste al intentar expandir tu empresa al exterior?

GP: Uno de los mayores desafíos fue generar confianza en el desarrollo de ideas y soluciones fuera del mercado local. Era importante demostrar nuestro diferencial en comparación con otras empresas. Las experiencias que hemos acumulado, tanto los éxitos como los fracasos, han cimentado las bases de nuestra metodología de trabajo.

Sin un enfoque de trabajo confiable y la capacidad de adaptarnos a los cambios, es difícil desafiar y realizar nuestros sueños. Además, al principio, fue duro estar lejos de la familia y amigos, adaptarme a una nueva cultura y asegurarme de que mi esposa e hijos se sintieran cómodos. Pero, tras un tiempo, conocí a personas que han vivido experiencias similares y se convirtieron en mi “familia del corazón”, lo que facilitó mucho la adaptación.

P: ¿Sentís que la comunidad emprendedora de Miami te ha brindado apoyo en tus proyectos?

GP: Definitivamente. El concepto de emprendimiento y colaboración está muy arraigado en EE. UU. Hemos aprendido mucho de otros emprendedores y, a su vez, ellos han aprendido de nosotros. El apoyo en la comunidad es natural, creando un ambiente propicio para el crecimiento mutuo y la generación de oportunidades en el mercado tecnológico. En Miami, el crecimiento conjunto es una premisa, y eso ha sido fundamental para IPatagonic.

P: Para los emprendedores argentinos que piensan en expandir su negocio al exterior, ¿qué consejo les darías?

GP: Es fundamental tener un plan con objetivos claros y alcanzables. La resiliencia al fracaso y la capacidad de integrarse en nuevos ecosistemas son claves para lograr el éxito. También es importante no idealizar los lugares y contextos; el hecho de que una empresa tenga éxito no garantiza que todas lo logren. Focalizarse en la adaptabilidad y en aprender del entorno es vital para prosperar en un mercado como el de EE. UU.