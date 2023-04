Con su show agotado en Argentina, 5 Seconds of Summer lanza un nuevo disco

5 Seconds of Summer, el cuarteto australiano que transformó para siempre la escena del pop-punk, presenta su álbum en vivo The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall, que cristaliza el enorme poder del conjunto en vivo y ya puede escucharse en todas las plataformas digitales. Para los fans de la banda y de coleccionar discos, el álbum en formato físico ya se puede reservar y saldrá a la venta el 14 de julio. Con un show en Buenos Aires por delante, el próximo 20 de julio en el estadio Luna Park con producción de DF Entertainment y con tickets agotados el mismo día en qué salieron a la venta, esta noticia realza el gran momento que atraviesan como banda.

Este nuevo álbum se grabó íntegramente en el legendario Royal Albert Hall de Londres y registró a la banda en un show único que recoge interpretaciones impecables de canciones de sus once años de carrera, incluyendo temas de su último trabajo discográfico 5SOS5, junto a una orquesta de cuerda de 12 músicos y un coro gospel. La banda pasó de tocar afuera del Royal Albert Hall cuando componía su primer álbum, a llenarlo de fans en una noche inolvidable que los encuentra en un período de madurez artística. 5SOS es el único grupo de la historia que ha conseguido colocar sus tres primeros álbumes de estudio completos en el #1 del Billboard 200, y han pulido sus presentaciones en vivo hasta dar con el formato actual de plena madurez artística.



“The Feeling of Falling Upwards” simplemente pretende describir la sensación que hemos experimentado juntos, la sensación de dar un salto de fe en algo tan voluble como la música", expresó el vocalista y batería Ashton Irwin en el escenario del Royal Albert Hall, "y compartir esta experiencia juntos año tras año, temporada tras temporada de nuestras vidas.

En su primer día de venta, se agotaron todos los tickets en menos de 4 horas para ver al cuarteto australiano, que estrenará el flamante 5SOS5, su quinto álbum de estudio grabado íntegramente en el legendario Royal Albert Hall de Londres. El show se realizará el 20 de julio en el Estadio Luna Park donde la banda se reencontrará con sus fans, en una velada que, sin dudas, será inolvidable.