Conducir a los 16 años: una amplia mayoría está en desacuerdo, según una encuesta

Para adquirir la licencia de conducir en Argentina es necesario ser mayor de 18 años de edad o contar con la licencia de principiante a partir de los 17 años con la autorización legal de un representante adulto. Para analizar la opinión de los conductores sobre los menores al volante, el observatorio vial de CECAITRA realizó una encuesta y consultó sobre las posibilidades de bajar la edad para conducir automóviles. Según los resultados, una amplia mayoría aseguró estar en desacuerdo.

Para obtener esta información, el observatorio de la cámara acudió a la opinión pública bajo la consigna “¿Cree que es correcto que pueda ser tramitado el registro de conducir a partir de los 16 años?”. Como resultado, recopilaron que 7 de cada 10 personas (66%) contestaron que no lo consideran correcto, mientras que el 27% considera que es correcto sacar el carnet y conducir a partir de los 16 años. Por otra parte, el 3,9% cree que es lo mismo y el 3.1% no supo qué contestar.

Haciendo foco en las edades de los encuestados se pudo notar diferencias notorias en cuanto a las respuestas. El 64,4% de los jóvenes de 16 a 29 años indicaron no estar de acuerdo con la idea de bajar la edad para tramitar la licencia, mientras que este porcentaje crece al 78,4% en los mayores de 65 años.

“Es llamativo que la mayoría de los más jóvenes no esté de acuerdo con la baja de edad, siendo el mayor porcentaje de principiantes, y representando a los más beneficiados con la medida. Tramitar la licencia es un acto de alta responsabilidad ya que salir a la calle conlleva no sólo derechos, sino también obligaciones y reglas que cumplir”, destacó el vocero del Observatorio Vial de CECAITRA, Facundo Jaime.

La ley nacional de tránsito 24.449 plantea en artículo 11 las edades mínimas para conducir. Y plantea que es de “21 años para las clases de licencias C, D y E (camiones, transporte de pasajeros, entre otros); 17 años para las restantes clases; y 16 años para ciclomotores, en tanto no lleven pasajeros”. A su vez, el artículo 17 expresa que “los menores de edad para solicitar licencia conforme al artículo 11, deben ser autorizados por su representante legal, cuya retractación implica, para la autoridad de expedición de la habilitación, la obligación de anular la licencia y disponer su secuestro si no hubiere sido devuelta”.

“Otra de las cuestiones a tener en cuenta para los que tramitan su licencia por primera vez, sin importar la edad del conductor, es la obligación de llevar, bien visible, un distintivo que identifique su condición de principiante los primeros seis meses. Este ‘cartel’ que se puede ver en las lunetas de los automóviles o camionetas, les sirve a los demás conductores para tener más precaución y paciencia en el manejo, ya que el principiante, no tiene aún la práctica que otorga la cotidianeidad del tránsito”, finalizó Jaime.