Creó un podcast, un club y organiza viajes con el cine como eje principal: la historia detrás de Bárbara Miranda

“Creadora de contenido y periodista especializada en arte, moda y viajes”, así se presenta Bárbara Miranda, la joven curadora de contenido quien hoy triunfa a fuerza de trabajo y talento creativo. Sin embargo al ahondar en sus pasiones se encuentra al cine como el ingrediente principal de todas sus producciones.

En 2020, durante la pandemia, creó “Cinetrola” un medio que ella asegura fue producto de su aburrimiento y de sus ganas de hablar con alguien más que con sus padres. “Soy una persona que siempre necesitó compartir sus pasiones y así es como decidí empezar un podcast, desde mi cuarto, con el micrófono de mis auriculares y compartiéndolo en mis redes sociales”, rememora.

El tiempo fue pasando y ese medio tan original que vio la luz hace exactamente cinco años fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, una plataforma digital donde convergen el cine, la moda, los viajes, la gastronomía y el arte. “Si tuviera que definirlo en pocas palabras, diría que es una extensión de mi personalidad hecha medio de comunicación. Se basa en la curiosidad, la pasión y el deseo constante de compartir y generar conversación en torno a lo que me inspira”, asegura Miranda quien hoy es una experimentada profesional en el uso estratégico de plataformas digitales para potenciarla presencia de marcas.

“Siempre me atrajo la curaduría en sus distintas formas y hoy puedo decir que mi trabajo se basa en seleccionar, analizar y compartir lo mejor de los temas que me apasionan: cine, moda, viajes, gastronomía y cultura en general. A futuro, mi objetivo es expandirme a nuevos mercados y colaborar con marcas internacionales. Amo mi país y mi ciudad, pero siempre fui ambiciosa y me entusiasma la posibilidad de crecer a nivel global”, relata esta creativa quien hoy es referente dentro de su sector.

Uno de los proyectos que más la enorgullece es la creación del “Club de Cine”, el cual fundó en Buenos Aires junto a una colega y amiga. “No sólo es un espacio para celebrar nuestra pasión por el cine, sino que se convirtió en un lugar seguro para que muchas mujeres puedan compartir, debatir y conectar a través del arte. Además de que también me dio la oportunidad de trabajar con marcas alucinantes y desarrollar un trabajo de producción que me enorgullece muchísimo”, cuenta.

A Miranda se le vuelve a iluminar el rostro cuando habla de “Cinetrola”. Y más aún cuando declara que hoy el 80% de su audiencia es público femenino lo cual le parece algo lógico dado el tipo de contenido que crea. Las edades predominantes van de los 18 a los 35 años. “Desde el inicio supe que mi contenido tenía una conexión directa con el público femenino. El cine ha sido históricamente una industria dominada por hombres, y las narrativas y gustos de las mujeres muchas veces fueron minimizados o subestimados. También existe cierto prejuicio sobre los géneros dirigidos al público femenino, como si fueran “menos serios” o “menos valiosos”. En cuanto a la moda, la abordo desde una perspectiva cultural, explorando su vínculo con el cine y la historia. Me interesa mostrar cómo el vestuario en una película puede contar tanto como un guión y cómo la moda en sí misma es una forma de arte y expresión”, revela.

Como buena amante del Séptimo Arte, Miranda considera que un punto de inflexión en su exitosa carrera fue la avant-première de “Barbie” en Londres en 2023, donde tuvo la oportunidad de hacer el famoso “Hi Barbie” con la bella actriz Margot Robbie. “Ese momento no sólo fue un hito personal, sino que literalmente transformó mi carrera y amplió mi alcance”, finaliza.