De la memoria digital al impacto social: una alianza que convierte conocimiento en becas para jóvenes

La historia del ecosistema digital iberoamericano ya tiene su archivo vivo en la colección Génesis de un Futuro Digital. Pero desde este año, ese registro no solo preserva memoria, también financia el futuro. El eCommerce Institute anunció junto a la ONG Semillero Digital la campaña “Siembra tu semilla”, una iniciativa que une cultura, educación e inclusión social.

El mecanismo es simple y potente: por cada box de colección vendida, un joven en situación de vulnerabilidad recibe una beca completa en Semillero Digital, que incluye formación técnica, acompañamiento y acceso a oportunidades de empleo. La campaña se desarrolla a través de la plataforma FundRazr y está disponible en: https://fundrazr.com/Siembratusemilla.

“La colección Génesis siempre tuvo un propósito más grande que documentar la historia del ecosistema: quería que sembrara futuro. Con esta alianza buscamos que cada historia sembrada en Génesis pueda convertirse en la semilla de un futuro real para miles de jóvenes”, explica Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y Co-Founder & Global Executive SVP de VTEX.

"Estamos contentos de ser parte de la construcción de un ecosistema digital que brinde oportunidades e inclusión. Esta iniciativa por parte del Ecommerce Institute con la colección Genesis es un ejemplo de ello, con cada una, financiamos la formación de jóvenes que mañana serán protagonistas del ecosistema digital latinoamericano. Invertir en su futuro es apostar por una región más innovadora, inclusiva y competitiva. Lo que buscamos en Semillero Digital es la transformación social a través de la Educación Digital", afirma Lucas Fernández Co - Fundador de Semillero Digital.

Los boxes de colección, numerados y firmados, no son solo objetos culturales: son motores de inclusión. Cada uno financia una beca integral que prepara a los jóvenes en áreas como marketing digital, eCommerce, desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial, además de competencias blandas como liderazgo y comunicación. La formación está diseñada junto a empresas líderes, lo que asegura empleabilidad y conexión directa con el mercado laboral.

“Cada lector, empresa o institución que adquiera un box no está comprando solo libros, está invirtiendo en una vida. En la práctica, cada box es un puente entre el conocimiento que registramos y el futuro de quien necesita una oportunidad para desplegar su talento”, agrega Pueyrredon.

El lanzamiento de la campaña coincidió con el eCommerce Day Argentina 2025 y con el aniversario número 20 del eCommerce Institute. El escenario fue elegido de manera estratégica, ya que concentra a los principales actores de la economía digital en la región. “Recordamos lo construido en dos décadas, celebramos lo alcanzado y sembramos las bases de lo que viene: un ecosistema más inclusivo, sostenible y humano”, destacó el vocero.

La apuesta no se limita a financiar becas: busca instalar un modelo replicable de innovación social en el ecosistema digital. “Queremos que otras empresas vean en esta alianza un ejemplo: asociar cada logro empresarial con una contribución social tangible. La prosperidad debe ser compartida, y el éxito medirse no solo en market share, sino en huella social”, concluye Pueyrredon.

Con Génesis y Semillero Digital, el legado de la transformación digital se transforma en siembra de talento nuevo para el futuro de la región.