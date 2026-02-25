Del aula al ecosistema digital: cómo evoluciona la formación en idiomas, tecnología y negocios

La educación vive una transformación profunda impulsada por la digitalización del trabajo y los nuevos perfiles que demanda el mercado. La formación en idiomas, tecnología, datos y negocios evoluciona hacia modelos más flexibles, prácticos y orientados a la inserción profesional, con propuestas académicas que integran aprendizaje aplicado, herramientas digitales y desarrollo de habilidades clave para el empleo actual.

Icaro :Reconvertirse sin pausar la vida: el modelo de formación continua que eligen los profesionales en 2026

Cambiar de rol sin dejar de trabajar. Actualizarse sin frenar la vida. Reconstruir el perfil profesional sin empezar de cero. En 2026, la reconversión laboral dejó de ser una excepción para convertirse en una estrategia cada vez más frecuente entre profesionales de distintas disciplinas.

Un analista que busca pasar de reportar a decidir. Una profesional de marketing que necesita medir mejor y dejar de “adivinar”. Un perfil técnico que apunta a un rol gerencial. Historias distintas, una misma tensión: el mercado cambia a un ritmo que ya no permite aprender solo “cuando sobra tiempo”.

Según estimaciones del Foro Económico Mundial, el 39 % de las habilidades clave requeridas en el trabajo cambiarán hacia 2030. La aceleración de la inteligencia artificial profundiza esa tendencia. De acuerdo con el Work Trend Index 2024 de Microsoft, el 76 % de los profesionales considera que necesita desarrollar habilidades en IA para seguir siendo competitivo, y una proporción relevante de líderes afirma que no contrataría perfiles que no cuenten con esas capacidades.

Qué está cambiando en el mercado y por qué importa en Argentina

La transformación no se limita a las empresas tecnológicas. Los roles vinculados a datos, automatización, desarrollo y marketing digital aparecen cada vez con más fuerza en las búsquedas laborales, tanto en grandes organizaciones como en pymes.

Al mismo tiempo, el desafío estructural es la brecha de talento. ManpowerGroup reporta que el 76 % de las organizaciones tiene dificultades para cubrir puestos por falta de talento calificado, con especial impacto en áreas como IT y Data, pero también en Ventas y Marketing. En ese contexto, la educación deja de ser una etapa para convertirse en un proceso que acompaña toda la vida profesional.

Formación continua: aprender mientras la vida sigue

La formación continua crece porque responde a una necesidad concreta: reconvertirse y actualizarse sin pausar trabajo, familia ni agenda. Ya no se trata de consumir contenido aislado, sino de sostener un recorrido estructurado que combine tres pilares clave:

Método, para no perderse en información dispersa

Práctica aplicada, para transformar la teoría en capacidades reales

Acompañamiento, para avanzar con guía experta y evitar bloqueos

Este enfoque permite que el aprendizaje conviva con la rutina cotidiana, sin exigir cortes abruptos ni decisiones extremas.

El modelo ICARO: aprendizaje en vivo, aplicado y con certificación universitaria

En esa tendencia se inscribe ICARO, una institución que propone una experiencia de formación orientada a resultados. Su modelo se basa en clases online en vivo, campus virtual y una dinámica diseñada para que el estudiante no transite el proceso en soledad, sino acompañado por docentes y equipos especializados.

La propuesta pone el foco en una experiencia de aprendizaje centrada en el alumno y suma dos diferenciales que hoy pesan en la decisión profesional:

Cupos reducidos, que permiten un seguimiento personalizado.

Certificación universitaria oficial, con Diplomaturas certificadas por la Universidad Nacional de Córdoba, un respaldo institucional clave para quienes buscan validar formalmente su perfil profesional.

Las habilidades más demandadas hacia 2026

La agenda académica de ICARO no responde a modas pasajeras, sino que se alinea con los núcleos de demanda que muestran los reportes internacionales y el mercado local.

Datos

Data Analytics · Data Science · Data Engineering · Power BI

En un escenario donde las organizaciones exigen decisiones basadas en evidencia, los perfiles que combinan análisis técnico y criterio estratégico ganan protagonismo.

Tecnología y Producto

QA Automation · Desarrollo Web Full Stack · UX · Producto

La automatización y el desarrollo se mantienen entre los perfiles más buscados, impulsados por la digitalización y la integración de inteligencia artificial en productos y procesos.

Marketing

Paid Media (Meta Ads y Google Ads) · Medición, parametrización y storytelling

Con presupuestos cada vez más cuidados, crece el valor de medir bien, optimizar y sostener la performance con trazabilidad.

Gestión e Industria

Project Management · Gestión de Calidad · Finanzas · Liderazgo

En contextos de cambio, la capacidad de ordenar la ejecución, los procesos y las decisiones financieras se vuelve un factor de estabilidad profesional.

Ambiente, Territorio y BIM

Gestión Ambiental · SIG con QGIS · BIM con Revit

La profesionalización de sectores vinculados al ambiente, el territorio y la construcción integra cada vez más datos, sistemas y estándares técnicos.

2026 como oportunidad

El cambio de rol ya no implica un salto al vacío: puede ser un proceso guiado. En un mercado que demanda nuevas habilidades y, al mismo tiempo, enfrenta escasez de talento, la formación continua se consolida como una herramienta de movilidad real. Permite avanzar sin pausar la vida, con práctica, acompañamiento y un respaldo institucional que ordena la decisión.

ICARO es parte de ese nuevo paradigma educativo. Con certificación universitaria y más de 15.000 estudiantes formados en toda Latinoamérica, la institución acompaña a profesionales que entienden que aprender ya no es una etapa, sino una estrategia de futuro.

Para conocer más sobre el modelo educativo de ICARO:

www.icaro.org.ar

https://ar.linkedin.com/school/icaro-it/

Contacto: 3518676615 | [email protected]

ICANA Connect: cuando el inglés deja de estudiarse y empieza a vivirse

En un escenario educativo atravesado por la digitalización, la inteligencia artificial y nuevas dinámicas de interacción social, el Instituto Cultural Argentino Norteamericano presenta ICANA Connect, una propuesta que redefine la manera de aprender inglés. Lejos del formato tradicional basado en clases semanales y programas rígidos, el nuevo modelo se plantea como un ecosistema inmersivo donde el idioma se integra a la vida cotidiana a través de experiencias, comunidad y tecnología.

La iniciativa parte de una premisa concreta: en un mundo hiperconectado y flexible, el aprendizaje de un idioma no puede limitarse a un aula ni a un recorrido lineal de contenidos. La propuesta funciona bajo modalidad de suscripción y habilita el acceso a una red de espacios, actividades y herramientas donde el inglés circula de manera natural, adaptándose a los intereses y objetivos de cada persona.

El sistema se organiza a través de una aplicación propia que centraliza la experiencia. Desde allí, los miembros pueden diseñar su agenda semanal, elegir encuentros presenciales u online, interactuar con un tutor de inteligencia artificial, medir avances mediante checkpoints opcionales y conectarse con instructores y otros participantes de la comunidad. El foco ya no está puesto en “qué nivel se cursa”, sino en cómo se utiliza el idioma en contextos reales y significativos.

El corazón del modelo son los English Labs, encuentros grupales orientados a la práctica activa. Cada espacio se estructura en torno a un eje temático actual, con un objetivo comunicativo claro y dinámicas participativas como debates, simulaciones o storytelling. Los Labs son conducidos por instructores expertos que ofrecen acompañamiento y feedback personalizado. Las temáticas se agrupan en cuatro áreas: Professional Life, para desarrollar herramientas de comunicación en entornos laborales; Lifestyle, centrado en cultura y vida cotidiana; Global Perspectives, con debates sobre tendencias y actualidad internacional; y Language in Action, enfocado en fluidez, pronunciación y estructuras. Si bien los Labs contemplan niveles de A1 a C1, la prioridad es la interacción auténtica por sobre la progresión gramatical tradicional.

La tecnología ocupa un lugar estratégico. Cada miembro cuenta con un AI Tutor que propone desafíos, simula conversaciones y ofrece retroalimentación inmediata. Puede utilizarse como preparación previa a los encuentros, como práctica autónoma o como profundización temática. Los checkpoints permiten evaluar avances sin la presión de exámenes convencionales, aunque el sistema también integra certificaciones internacionales para quienes lo requieran. En este esquema, la inteligencia artificial no reemplaza al docente: complementa la interacción humana y amplía las posibilidades de práctica.

La propuesta se completa con una agenda mensual de Experiences, actividades culturales y sociales donde el idioma fluye de manera espontánea: walking tours, clubes de lectura y cine, noches de trivia, encuentros musicales y espacios de intercambio con estadounidenses que residen o visitan Buenos Aires. El aprendizaje se expande así más allá de lo académico y se convierte en experiencia cultural.

Con casi un siglo de trayectoria como puente entre Argentina y Estados Unidos, la institución actualiza su tradición de intercambio cultural con un formato acorde al siglo XXI. La apuesta no se limita a enseñar inglés, sino a construir comunidad y promover un vínculo más orgánico con el idioma.

El lanzamiento refleja una tendencia global en educación: el paso de modelos estructurados a esquemas híbridos, abiertos y centrados en el usuario. En lugar de preguntar qué nivel se cursa, la pregunta es cómo se quiere vivir el inglés cada semana: preparar una entrevista, participar en un debate sobre inteligencia artificial, integrarse a un club de lectura o compartir una experiencia cultural. El objetivo es que el idioma deje de ser una materia pendiente y se convierta en parte activa de la identidad. https://www.icana.org.ar/

Asuntos Digitales: la escuela que forma líderes capaces de transformar negocios en la era de la inteligencia artificial

En un entorno marcado por la aceleración tecnológica, la irrupción de la inteligencia artificial y la redefinición constante de los modelos de negocio, la formación estratégica dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad. Las organizaciones ya no compiten solo por producto o precio: compiten por capacidad de adaptación, criterio estratégico y ejecución inteligente.

En ese escenario emerge Asuntos Digitales, una escuela especializada en formación estratégica aplicada, orientada a emprendedores, directivos y profesionales que necesitan estructurar, escalar o transformar sus proyectos con una visión integral de negocio.

Formación diseñada para problemas reales

A diferencia de propuestas académicas centradas en contenidos genéricos o excesivamente teóricos, Asuntos Digitales estructura sus programas en torno a desafíos concretos: cómo diseñar un modelo de negocio sostenible, cómo profesionalizar una empresa en crecimiento, cómo incorporar inteligencia artificial a procesos reales o cómo construir una estrategia comercial efectiva en mercados digitales.

Los contenidos están pensados para ser transversales a múltiples industrias —desde servicios profesionales y firmas legales hasta gastronomía, salud, educación y turismo— permitiendo que cada participante adapte los aprendizajes a su contexto particular.

Un enfoque práctico con impacto inmediato

Uno de los principales diferenciales de la institución es su enfoque aplicado. La propuesta académica se apoya en:

Docentes con experiencia activa en sus sectores.

Análisis de casos reales.

Herramientas actuales utilizadas en el mercado.

Trabajo práctico orientado a proyectos propios de los alumnos.

El objetivo no es solo transmitir conocimiento, sino generar capacidad de ejecución. Los participantes no se limitan a comprender conceptos: aprenden a utilizarlos en decisiones concretas que afectan la rentabilidad, la eficiencia y el posicionamiento de sus organizaciones.

Un perfil de alumno orientado a liderazgo y crecimiento

Los programas están especialmente dirigidos a:

Emprendedores en fase de crecimiento.

Dueños de negocios que buscan profesionalizar su gestión.

Directivos y responsables de área que necesitan ordenar procesos y tomar decisiones estratégicas con mayor rigor.

Profesionales independientes que desean clarificar su propuesta de valor y construir modelos más escalables.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la escuela apuesta por desarrollar competencias de alta demanda: análisis estratégico, gestión comercial, uso práctico de inteligencia artificial, diseño de modelos de negocio y toma de decisiones basada en datos.

Estas habilidades permiten optimizar recursos, reducir incertidumbre y construir organizaciones más sólidas frente a la volatilidad del entorno actual.

Una experiencia formativa 100% en vivo

El modelo académico combina flexibilidad con alto nivel de exigencia. Las clases se dictan 100% en vivo en modalidad online, promoviendo la interacción directa con los docentes, el intercambio entre participantes y el análisis dinámico de casos reales.

Las grabaciones quedan disponibles como material de apoyo, aunque la experiencia central es sincrónica, lo que permite mantener la dinámica de una formación presencial con la accesibilidad del entorno digital.

Este formato garantiza acompañamiento, participación activa y construcción colectiva de conocimiento.

Resultados que trascienden el aula

El impacto de la formación se refleja en los testimonios de egresados, quienes destacan mejoras concretas en la organización de sus negocios, profesionalización de procesos y claridad en la toma de decisiones estratégicas.

Muchos participantes han asumido nuevos roles de liderazgo, liderado procesos de transformación digital o estructurado empresas que anteriormente dependían exclusivamente de la experiencia empírica. Las valoraciones públicas en plataformas como Trustpilot y las recomendaciones espontáneas en LinkedIn evidencian la percepción de valor generado.

2026: inteligencia artificial y estrategia como eje central

De cara a 2026, Asuntos Digitales proyecta consolidar su propuesta integrando de forma aún más profunda la inteligencia artificial como herramienta estratégica. No se trata solo de comprender la tecnología, sino de aplicarla para optimizar procesos, mejorar eficiencia y fortalecer la toma de decisiones.

La escuela busca formar profesionales con una mirada integral, digital y orientada a la acción. Personas capaces de liderar proyectos sostenibles en el tiempo, adaptarse con criterio a los cambios tecnológicos y convertir la incertidumbre en ventaja competitiva.

En un mundo donde la velocidad es constante y la tecnología redefine las reglas del juego, la verdadera ventaja ya no es acceder a información, sino saber qué hacer con ella. Esa es la premisa sobre la que Asuntos Digitales construye su propuesta formativa.

Contacto:

Para más información, se puede contactar a Asuntos Digitales a través de Instagram en @asuntosdigitales, por WhatsApp al +34 677 811 208, o por correo electrónico a [email protected].

También está disponible el contacto directo vía WhatsApp desde el siguiente enlace: https://api.whatsapp.com/send?phone=34677811208