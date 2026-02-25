Un ícono de Puerto Iguazú se transforma: comienza la renovación de Panoramic Grand

El hotel Panoramic Grand comienza una nueva etapa de renovación integral en Puerto Iguazú, uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina. El proyecto contempla un cierre temporal de sus operaciones para avanzar en una puesta en valor que actualizará su infraestructura y reforzará su identidad como ícono hotelero con vista privilegiada a la Triple Frontera y a la unión de los ríos Iguazú y Paraná.

Ubicado en un punto estratégico de la ciudad, Panoramic Grand es reconocido por su entorno natural, su cercanía a los principales atractivos de Iguazú y su vínculo con la cultura local. La renovación incluirá la actualización total de las habitaciones Estándar y Junior Suite, con nuevos pisos, baños completamente renovados, recambio de luminarias, mejoras en conectividad, nuevo mobiliario y equipamiento.

Además, se intervendrán áreas de circulación como corredores y halls de ascensores, incorporando nuevos revestimientos e iluminación alineados con una estética contemporánea, funcional y en sintonía con el paisaje misionero. El objetivo es elevar la experiencia del huésped sin perder la esencia que posicionó al hotel como una de las opciones más destacadas de Puerto Iguazú.

Durante el período de cierre, quienes planifiquen su viaje a Iguazú podrán alojarse en Iguazú Grand, propiedad hermana de la cadena Grand Hotels Lux. Este hotel cinco estrellas, ubicado a tan solo 15 minutos del Parque Nacional Iguazú, cuenta con 134 habitaciones amplias con vista a piscinas o vegetación, restaurantes gourmet con reinterpretaciones de la gastronomía regional y una amplia propuesta de servicios para toda la familia.

Entre sus principales atractivos se destacan el Sendero Ecológico guiado para explorar la flora y fauna autóctonas, el Club de la Selva para niños, un spa con tratamientos elaborados con ingredientes naturales locales como yerba mate y hierbas, gimnasio, sauna húmedo y seco, sala de relajación, piscina climatizada y tres piscinas al aire libre. A solo 200 metros se encuentra el Duty Free, ideal para compras libres de impuestos.

Finalizada la obra, Panoramic Grand reabrirá sus puertas con una identidad fortalecida, reafirmando su compromiso con la calidad, la hospitalidad y el desarrollo turístico de Puerto Iguazú, consolidándose como un referente de hotelería en Misiones y en la región de la Triple Frontera.

Más información y reservas:

● Central de Reservas en Buenos Aires: (+54 11) 7079-0589 | 0800-888-4726

● E-mail: [email protected]





