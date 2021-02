“La solución está en el trabajo conjunto”

Las mejores soluciones a las problemáticas que enfrentamos como sociedad encuentran sus soluciones más efectivas a partir del trabajo conjunto de quienes están involucrados. Sin duda, el último año fue un gran ejemplo de ello. Hemos visto cómo el esfuerzo de las autoridades, los profesionales, el sector privado, el tercer sector y la comunidad en general, enfocados todos en un mismo desafío, logró enfrentar - y lo sigue haciendo - una crisis mundial sin precedentes en la historia.

Si bien todavía queda mucho para hacer para superar la pandemia y recuperarnos de los retrocesos económicos y sociales, es evidente que cuando el desafío es compartido, se potencia el alcance y también los resultados positivos; y si bien cada una de las partes tiene terreno de actuación específica, el sector público juega un rol preponderante convocando, uniendo y dándole continuidad al trabajo.

En DIRECTV, desde el inicio de nuestras operaciones en la región hace más de 20 años, asumimos el compromiso de generar cambios positivos en la comunidad y lo cumplimos de manera ininterrumpida a través de iniciativas orientadas a la educación, el medio ambiente, al aporte y a la ayuda social. Pero en 2020, frente a la crisis sanitaria mundial por la pandemia del Coronavirus, entendimos que nuestro rol social podía tener mucha más importancia y alcanzar aún un mayor impacto.

En momentos en que las autoridades recomendaron permanecer en los hogares, las pantallas pasaron a tener un rol fundamental como fuente de información, entretenimiento y educación. A raíz de ello ampliamos nuestra oferta de contenidos para todos nuestros clientes y pusimos nuestra pantalla al servicio de las autoridades.

Contribuimos también a la continuidad escolar de los alumnos, ofreciendo los contenidos educativos de nuestro programa Escuela Plus a todos nuestros suscriptores a través del Canal Escuela Plus (804), que aun hoy sigue disponible de manera gratuita. Ante la suspensión de clases esta herramienta se transformó en una alternativa invaluable para la educación de los chicos. Escuela Plus es un programa de RSE que brinda contenidos educativos en escuelas rurales y que DIRECTV lleva adelante en más de 1000 escuelas en Argentina, incluida la escuela Escuela N°38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” de la Antártida, junto a socios como Discovery, National Geographic, Torneos, Takeoff Media, Disney y WarnerMedia Latin America. Nuestro compromiso nos inspiró a ofrecer una respuesta rápida y eficiente que permitiera continuar con la enseñanza y el aprendizaje de los chicos en los hogares de todos nuestros usuarios, a pesar de las dificultades. A su vez, continuamos nuestras capacitaciones a docentes de manera virtual.

Además, trabajamos junto al Ministerio de Educación de la Nación, sumando contenidos del programa nacional Seguimos Educando a la programación habitual del canal Escuela Plus (804), y continuamos nuestro compromiso habitual con la Fundación SI donando un millón de pesos para sus Residencias Universitarias en todo el país.

Con el objetivo de apoyar el trabajo que ya venían realizando algunas organizaciones ante la necesidad de garantizar la alimentación de miles de familias, donamos el equivalente a un millón y medio de platos de comida que fueron distribuidos en la red Bancos de Alimentos en toda la región. Estos Bancos de Alimentos son organizaciones responsables, que operan con transparencia y con los estándares más altos de inocuidad y logística para entregar los productos en óptimo estado de consumo a comunidades en situación de vulnerabilidad, a través de organizaciones sin ánimo de lucro ubicadas en diferentes ciudades. Donamos además un millón y medio de pesos al fondo COVIDA a través del cual apoyaremos la reactivación económica de manera sustentable con una contribución en la plataforma de crowdlending, que brinda apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que impactan positivamente y de manera responsable en la sociedad con sus proyectos.

Y acompañamos monetariamente con un millón de pesos la campaña #SeamosUno, una iniciativa privada articulada con el sector público, que cuenta con la participación de diversas entidades religiosas, tercer sector y empresas que se unieron detrás del objetivo de llegar con alimentos y productos de higiene de primera necesidad a un millón de hogares en situación de vulnerabilidad ante la emergencia generada por la pandemia y los efectos de la cuarentena.

DIRECTV y la salud

En el área de salud, identificamos hospitales y centros habilitados para la atención a pacientes e instalamos DIRECTV en las salas de espera y en las salas de descanso del personal de la salud. Por ejemplo, los Hospitales de Campaña de los predios Costa Salguero y Tecnópolis y el Hospital Universitario Austral, donde aún continúa estando nuestro servicio. Adicionalmente colaboramos con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para apoyar a su acción humanitaria frente a la pandemia con la donación de 1 dólar por cada película que los clientes adquirieron por el sistema Pay Per View.

Asimismo, pusimos nuestra pantalla para la divulgación de campañas de prevención e información a través de la donación de más de 295 mil segundos de aire para spots de Fundaciones, ONGs y Gobierno. Con los periodistas de nuestra señal DIRECTV Sports, grabamos un spot bajo el lema #quedateentucasa para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de no salir de sus hogares a no ser que fuera estrictamente necesario.

Hoy más que nunca en DIRECTV somos conscientes del rol fundamental que el sector privado debe asumir en la sociedad, y por ello continuamos reforzando nuestro compromiso para asegurar el servicio a nuestros clientes y el bienestar de nuestros empleados, acompañando a la comunidad y a las autoridades con la mayor flexibilidad y humildad posible.

*Por Sandro Mesquita (Vicepresidente de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de DIRECTV Latin America - Vrio) y Francisco Barreto (Vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de DIRECTV Argentina).