Expoagro 2024: NewBitCrew presentó su innovadora solución de Inteligencia Artificial

NewBitCrew estuvo presente en la Expoagro 2024 donde presentó su producto estrella: NEXUSBRAIN. Esta nueva propuesta de NBC es una solución diseñada para resolver conversacionalmente y a través de la IA aspectos de eficiencia operativa y comercial en las organizaciones, entre otras funcionalidades que posee. Un recurso inteligente para transformar la manera en que las empresas agroindustriales o de otras industrias puedan potenciar sus recursos.

NEXUSBRAIN tuvo un exitoso recibimiento durante el evento dando a conocer su fuerte posición de cara al mercado. “La recepción de NEXUSBRAIN durante el evento nos ha permitido validar tanto en términos operativos como comerciales, esto además de llenarnos de orgullo nos permite reafirmar nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en la industria del software” destacó Sebastián Bravo, CEO de la compañía.

Durante la feria, la compañía tuvo la oportunidad de reunirse con referentes del sector AgTech, fabricantes de maquinarias y diferentes actores que intervienen en la cadena de valor de la industria e incluso representantes de gobiernos provinciales. Estos encuentros fueron clave para intercambiar ideas, conocer en mayor profundidad sus necesidades y demostrar la aplicabilidad y usos de nuestra herramienta.

La aparición de potenciales aliados no se hizo esperar dada la sencilla comprensión de cómo la IA impacta para lograr la eficiencia de diferentes departamentos de una organización. “Ver que el sector agro continúa abrazando soluciones de base tecnológica para digitalizar y eficientizar las diferentes actividades que involucran a la producción agropecuaria me llena de entusiasmo y de orgullo dado que es el sector que me vio nacer como profesional” mencionó Ezequiel Pietracupa, CMO de NewBitCrew.

La participación de NewBitCrew en Expoagro 2024 fue un éxito rotundo, destacándose la adopción de IA del sector, la predisposición para seguir desarrollando software y la demostración de que sigue siendo una de las industrias más potentes e innovadoras de la Argentina.

Para conocer más sobre los productos y servicios de NewBitCrew, visita su sitio web oficial haciendo click aquí.