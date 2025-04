Fórmula 1® La Exhibición arrasa en Buenos Aires: éxito total y fanáticos enloquecidos por los autos históricos

Recta final para poder disfrutar de F1® La Exhibición Buenos Aires, la propuesta oficial de la Fórmula 1® que está revolucionando la agenda de familias, amigos y fanáticos del deporte automotor. Con producción de Fénix Entertainment y RoundRoom, y luego de su paso por Londres, Madrid, Toronto y Viena, esta muestra sin precedentes se despide el 1 de junio de La Rural, donde ha sido un verdadero fenómeno de convocatoria desde su apertura.

Con miles de visitantes cada semana, y localidades agotadas durante los fines de semana, la exhibición ha confirmado el fanatismo local por el automovilismo. Mientras avanza la actual temporada de la F1® por los grandes circuitos de todo el mundo, y Franco Colapinto genera gran expectativa por su futuro inmediato de nuevo en la pista, Argentina se consolida así como uno de los públicos más apasionados por la máxima categoría a nivel mundial.

El recorrido, completamente inmersivo e interactivo, invita a sumergirse en seis salas temáticas que trazan la historia, el presente y el futuro de la categoría más prestigiosa del automovilismo. La experiencia incluye simuladores de carrera de última generación y una colección de piezas originales que emocionan tanto a fanáticos como a quienes se acercan por primera vez al universo de la F1®.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre los destacados de la muestra, se encuentran vehículos emblemáticos como el Maserati 250F de Juan Manuel Fangio, el McLaren MP4/3B de Ayrton Senna, el Williams FW07B de Carlos Reutemann y el Haas VF-20, además de artículos del joven piloto argentino Franco Colapinto y colecciones exclusivas del Museo Fangio. Una oportunidad única que combina emoción, historia y tecnología, ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Las entradas están disponibles en laruralticket.com.ar.

Acerca de F1® La Exhibición Buenos Aires:

El debut sudamericano de Fórmula 1® La Exhibición en Argentina llega luego del exitoso estreno mundial en Madrid, donde fue el espectáculo temporal más vendido en 2023. Las siguientes ediciones récord en Viena y Toronto consolidaron su éxito. Tras su inauguración en Londres en agosto de 2024, obtuvo el prestigioso premio “Best Visitor Experience” en los Access All Areas Awards.

Buenos Aires será el primer "pit-stop" en una gira por varios países de Sudamérica. Históricamente, la región ha sido clave para la Fórmula 1®, con grandes campeones como Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nelson Piquet y Emerson Fittipaldi. El Gran Premio de Brasil sigue siendo uno de los favoritos de pilotos y fanáticos, con el legendario circuito de Interlagos como escenario de memorables cierres de temporada. Recientemente, la popularidad del deporte ha registrado un gran resurgimiento en la región gracias al ascenso de figuras como el piloto argentino Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, el novato brasileño del equipo Kick Sauber F1 Team,.

El recorrido de Fórmula 1® La Exhibición comienza en “Érase una vez en la Fórmula 1®”, donde un mix de fotografías inéditas, autos históricos de la F1®, películas y artefactos sumergen a los visitantes en momentos icónicos y definitorios del deporte. El espacio Laboratorio de Diseño abre la posibilidad de adentrarse en el corazón de una fábrica de Fórmula 1® para conocer cómo los equipos diseñan y fabrican los autos cada temporada. En Pilotos & Duelos los visitantes pueden celebrar a los pilotos más icónicos y las carreras legendarias de Fórmula 1®, con una historia que comenzó en 1950.

La sala Héroes Caídos cuenta las historias de los pilotos en la historia de la Fórmula 1® que trágicamente perdieron sus vidas en búsqueda de la gloria. La galería siguiente, Sobrevivientes, relata el impactante accidente del piloto Romain Grosjean a 240 km/h en Bahréin 2020 y su escape entre las llamas. La propuesta incluye una exhibición estremecedora con los restos de su auto HAAS, junto con una nueva instalación de video en múltiples pantallas que presenta entrevistas inéditas y material nunca antes visto del accidente.

El espectáculo alcanza su clímax en La Sala de Pit, una experiencia cinematográfica e inmersiva que permite a los fanáticos revivir los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1® como nunca antes. Mientras se acerca la fecha de apertura, se esperan anuncios sobre nuevos espacios y elementos que formarán parte de la Fórmula 1® La Exhibición en Buenos Aires y que ofrecerán emocionantes nuevas de esta competencia.

Para más información visitá: www.f1exhibition.com/buenosaires

Sobre Fórmula 1®

Las carreras de Fórmula 1® comenzaron en 1950 y son la competencia de automovilismo más prestigiosa del mundo, además de ser la serie deportiva anual más popular a nivel global. Formula One World Championship Limited forma parte de Fórmula 1® y posee los derechos comerciales exclusivos del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA™. Fórmula 1® es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK), atribuida al seguimiento accionario del grupo Formula One. El logo de F1, el logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV, una empresa de Fórmula 1. Todos los derechos reservados.

Sobre Round Room Live

Round Room Live es un líder global en la producción y promoción de entretenimiento familiar en vivo y exhibiciones inmersivas, transformando propiedades intelectuales icónicas en experiencias interactivas expansivas que involucran a audiencias de todas las edades en todo el mundo. Con giras que abarcan Europa, Australia, Asia y América, y con instalaciones en ciudades importantes como Londres, Los Ángeles y Toronto, Round Room Live ofrece producciones a gran escala de alta calidad y experiencias en vivo que cautivan e inspiran. Su dinámica cartera de espectáculos teatrales en gira incluye títulos populares como Blippi Live!, Sesame Street Live!, Peppa Pig Live, Shrek the Musical, y Nitro Circus Live!. Más allá de estos, la división de Experiencias Inmersivas y Entretenimiento de Round Room Live ha producido, gestionado y/o llevado de gira exposiciones aclamadas como Formula 1® The Exhibition, The Rolling Stones, Tupac Shakur, Jurassic World: The Exhibition, y Mandela: The Official Exhibition.

Sobre Fenix Entertainment Group

Somos una empresa global de entretenimiento y promoción con una fuerte presencia en Argentina, América Latina y Europa. Durante nuestros 40 años de historia, el compromiso, la pasión y la diversión han sido los valores centrales de nuestra visión empresarial y el motor del crecimiento de la compañía.

Contamos con dos unidades de negocio principales para establecer puntos de conexión con nuestras audiencias: Shows en vivo, con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, México, Miami y Europa, que trabajan en los pilares de música, deportes, arte y gaming. Y, por otro lado, Parques, compuesto por Parque de la Costa, el único parque de diversiones en Argentina, el parque acuático Aquafan, y Mundo Gea, un espacio en la Ciudad de Buenos Aires que promueve el conocimiento de nuestros ecosistemas y biodiversidad combinando entretenimiento, educación y tecnología.

Somos una empresa líder, posicionada como la productora argentina de entretenimiento con mayor crecimiento, expansión y proyección internacional, porque hacemos las cosas de manera diferente: cada show, cada talento, cada contenido y cada experiencia es tratado como único, con dedicación, detalle y especial atención para lograr la mejor experiencia para los millones de personas que nos eligen cada año.

Canales de F1 Exhibition

Canales de Fenix Entretainment

Canales de Round Room

Acceso a material de prensa aquí.