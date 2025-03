Guía de Cocina Fácil: un producto digital pensado para el cocinero amateur

Hace 14 años, cuando el acceso a Internet era más lento, las redes sociales apenas estaban asomando y los smartphones todavía no eran parte del paisaje cotidiano, pensar en un sitio online dedicado a ayudar a quienes querían cocinar en casa, sin ser chefs, era casi una rareza. Pero fue en ese contexto donde Mauro Brunetti, trafficker y emprendedor digital argentino, vio algo que otros no: que había un montón de gente con ganas de aprovechar el boom de los sitios web para aprender a cocinar platos ricos, caseros y tradicionales, de forma sencilla, sin vueltas ni pretensiones.

Los primeros pasos: contenido hecho a pulmón

Así nació Guía de Cocina Fácil, un sitio que desde el inicio apuntó a acompañar al cocinero amateur —ese que no estudió gastronomía, pero que siente el deseo de probar una buena receta hecha con sus propias manos, en la comodidad del hogar. El que no busca volverse chef de un día para el otro, pero sí quiere saber cómo hacer una salsa de verdeo con crema, o se pregunta cosas básicas como cuántas cucharadas son 100 gramos de azúcar.

Con una computadora de escritorio, muchas ganas y nada de presupuesto, Mauro empezó a subir contenidos escritos por él mismo. Al principio, eran recetas simples, como cómo hidratar la gelatina sin sabor, y otras más populares pero con un giro práctico, como una guía para hacer pochoclos en microondas. En ese momento, no había IA generativa, ni redactores freelance, ni equipos de contenido: solo intuición, prueba y error, y una gran empatía con el usuario que quería soluciones claras y útiles para la cocina cotidiana.

Entender al usuario: la clave del crecimiento

Con el tiempo, y gracias a la respuesta del público, el sitio fue creciendo. Algunas notas sencillas, como una sobre las propiedades de la cebolla de verdeo, empezaron a atraer miles de visitas. Mauro entendió entonces que el tráfico no venía de los platos extravagantes, sino de resolver las dudas reales y cotidianas de quienes cocinan todos los días.

Así, esta guía gastronómica digital se fue diversificando: ya no eran solo recetas, sino también tips básicos de cocina, ideas para usar mejor los electrodomésticos, consejos sobre utensilios, e incluso notas sobre el valor nutricional de los alimentos. Todo siempre pensado en clave local, con un tono cercano, como si te lo explicara tu tía en la sobremesa o tu amigo en la parrilla del domingo.

El salto a las redes: estética, calidez y practicidad

El crecimiento de GCF encontró su empalme natural con las redes sociales (primero Facebook e Instagram y después TikTok) gracias al trabajo creativo de Maricel Buchillo, esposa de Mauro y encargada de la producción de los video tutoriales que hoy son una marca registrada del sitio. Recetas claras, bien filmadas, y con esa sencilla calidez que facilita la cocina paso a paso. Fue ella quien terminó de darle a la marca la estética visual que la época demanda, con un lenguaje audiovisual amigable, práctico y bien casero.

De Argentina al mundo hispanohablante

Hoy, Guía de Cocina Fácil es mucho más que un blog de recetas. Es un verdadero portal gastronómico que acompaña a cocineros y cocineras de toda Latinoamérica. Además de los contenidos clásicos de la cocina argentina, se sumaron recetas y consejos de países como Uruguay, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, México, Brasil y hasta España. Eso implicó también abrir el juego al colorido abanico del español latino: en el sitio vas a encontrar recetas con frutilla, fresa o morango, dependiendo del país; choclo, maíz o elote; durazno o melocotón. Porque GCF aprendió que hablarle al lector también es saber de dónde viene y cómo nombra lo que come.

Un producto útil, no una excusa para hacer marketing

Gracias a esa apertura, el sitio fue generando vínculos con marcas, con otros blogs del rubro y con comunidades que lo convirtieron en una referencia para el público hispanohablante. Hoy forma parte de alianzas comerciales con emprendimientos gastronómicos, produce contenidos para empresas y sigue creciendo (acaba de atravesar un rebranding con migración a un nuevo CMS) sin perder su esencia original: ayudar a quien quiere cocinar sin complicarse.

La clave del éxito, si se puede decir así, es que nunca se pensó el proyecto únicamente desde el marketing digital, sino más desde el plato que iba a preparar el lector. Si un contenido no servía para que alguien pudiera cocinar mejor, o solucionar algo relacionado a la cocina, entonces no servía. Esa coherencia, sumada a una mirada simple pero no simplista, es la que mantiene vivo al sitio, aún en un mundo lleno de influencers culinarios y recetas con producción de TV.

Cocina sin complicaciones, para todos

En GCF se sigue pensando cada contenido con foco en esa persona que llega desde el buscador preguntándose cómo se hace una receta, qué ingredientes lleva, cómo usar un electrodoméstico, o qué beneficios tiene un alimento. Es un espacio digital que, lejos de exigir conocimientos previos, te invita a aprender con calma, con explicaciones claras y sin juzgar si no sabés la diferencia entre hervir y saltear.

El cocinero amateur: el corazón del proyecto

En definitiva, este producto digital nació antes del boom de las redes, pero supo adaptarse sin perder de vista a quien siempre quiso ayudar: el cocinero amateur. Ese que, cuchara en mano, pone ganas aunque a veces no le salga todo perfecto. Porque al final del día, no hay plato más rico que el que se hace con cariño y con la convicción de que cocinar no tiene que ser difícil para ser disfrutable.