Inundaciones en Buenos Aires: Quintela criticó la ausencia total del Gobierno nacional

Mientras la provincia de Buenos Aires enfrenta una de las peores emergencias hídricas de los últimos años con más de 1000 personas evacuadas, rutas anegadas y 10 municipios bajo alerta roja, el Gobierno nacional brilla por su ausencia. La escena contrasta de manera marcada con lo ocurrido hace apenas unas semanas en Chamical, La Rioja, donde el temporal también provocó inundaciones, pero encontró a un Estado provincial presente, activo y comprometido con su pueblo.

El caso Chamical: un Estado que responde

En enero pasado, el departamento de Chamical sufrió una fuerte tormenta que causó el desborde del río El Tirante, anegamientos de viviendas, calles intransitables y daños materiales. A pesar del impacto, la reacción del Gobierno de La Rioja fue inmediata: equipos de Defensa Civil, Policía, Bomberos y personal municipal se desplegaron en el territorio en pocas horas.

El propio gobernador Ricardo Quintela se hizo presente en la zona afectada y coordinó en persona los operativos de asistencia, entregando colchones, alimentos y kits de limpieza a los damnificados. Se habilitaron centros de evacuación y se pusieron en marcha trabajos para restablecer la circulación vial y recuperar espacios públicos dañados. El accionar provincial fue acompañado por un mensaje claro: el pueblo no estaba solo.

Buenos Aires: ausencia oficial y un temporal devastador

La situación actual en provincia de Buenos Aires es crítica. En tan solo 24 horas, se acumularon hasta 300 mm de lluvia en algunos distritos, lo que obligó a evacuar a más de 1000 personas en municipios como Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Luján y Exaltación de la Cruz. Las rutas nacionales 8 y 9 debieron ser cortadas, hay barrios enteros bajo el agua, centros de evacuación colapsados y poblaciones incomunicadas.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno nacional ha sido prácticamente nula. No hubo presencia de funcionarios de peso, ni declaraciones públicas del presidente ni del jefe de Gabinete. Las acciones de contención fueron tomadas exclusivamente por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que instaló un Comando de Incidencias y desplegó recursos de Defensa Civil, pero visiblemente desbordado por la magnitud del desastre.

Ricardo Quintela: "No puede haber un gobierno nacional que le dé la espalda a su pueblo"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó en redes sociales su preocupación y su repudio ante esta nueva muestra de indiferencia de la Nación. En un posteo contundente, señaló: "Una vez más, el gobierno nacional está ausente cuando el pueblo argentino más lo necesita. Ya ocurrió en Bahía Blanca, en Río Negro, en Chubut, y también en nuestra provincia. No vimos al Estado nacional, no hubo asistencia, no hubo ni una palabra de aliento."

Y agregó, "Como gobernador no puedo mirar para otro lado. No podemos naturalizar que, en plena emergencia, los argentinos y argentinas queden librados a su suerte. No vamos a dejar de exigir que se hagan cargo. Porque no hay país posible si no se está presente cuando más se lo necesita."

¿Emergencia o estrategia de ajuste?

Las críticas al Gobierno nacional no solo se concentran en su inacción ante los temporales. La situación económica que vive el país -con precarización laboral del 42%, salarios por debajo de la canasta básica y récord de pluriempleo- también expone un modelo de retiro del Estado que no distingue entre lo social y lo climático.

Frente a la catástrofe natural, la ausencia institucional no solo empeora el drama de las familias afectadas: también pone en evidencia una política deliberada de desvinculación del Estado con los sectores más vulnerables, en nombre del ajuste.