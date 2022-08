Julio Zamora acompañó a 110 familias de Tigre que recibieron sus títulos de propiedad

El Municipio de Tigre realizó el acto de firma de escrituras para que 110 familias avancen en el sueño de la casa propia. El intendente Julio Zamora acompañó a los vecinos beneficiados durante el evento realizado en el Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavídez. En ese marco, además, el jefe comunal firmó un convenio con representantes del barrio "Nuestros sueños hechos realidad" de El Talar para la colaboración en la urbanización y escrituración 96 lotes con servicios, destinados a familias que acceden a su primera vivienda. Se trata de un acompañamiento brindado desde el Municipio en una articulación público-privada.

"Compartí con los vecinos una firma de escrituras que trae la posibilidad de que cumplan el sueño de tener la casa propia, además de poder declararla como bien de familia para evitar que alguna deuda o crédito pueda socavar ese derecho que tienen a la vivienda propia. También firmamos un convenio con un barrio de El Talar para que en el futuro cada vecino tenga su escritura. Es un trabajo que viene realizando el Municipio junto a la Provincia de Buenos Aires de manera muy enérgica en todos los barrios", destacó Zamora. Y agregó: "Estamos trabajando junto al área de regularización dominial en cada barrio. Buscamos seguir construyendo la ciudad que queremos, donde todos los vecinos tengan acceso a los servicios y como gestión municipal seamos una polea de transmisión de sus necesidades".



Fueron beneficiadas familias de: Benavídez, Rincón de Milberg, Don Torcuato, Tigre centro, General Pacheco, Ricardo Rojas, El Talar, Troncos de Talar, Islas y Dique Luján. En el evento también se suscribieron títulos de Protección a la Vivienda y protocolizaciones de inmuebles fiscales. Por su parte, la concejala Gisela Zamora, expresó: "Vivimos un día muy especial. Es emocionante poder escuchar las historias de los vecinos de todas las localidades del distrito. Son personas que hace tiempo estaban esperando este momento y por fin llegó. Creo que es una de las políticas más importantes que tiene el Municipio de Tigre y vamos a seguir trabajando para seguir poniendo en valor cada localidad y celebrar junto a los vecinos este momento tan lindo".

La firma se realizó en el marco de la Ley 10.830, una operatoria de interés social para aquellas familias e instituciones sin fines de lucro que por cuestiones económicas no han logrado escriturar en forma particular. El trabajo se articula con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia y persigue el fin de llevar tranquilidad a las familias que regularizan de esta manera la situación dominial de sus viviendas. "Soy chaqueña, pero vivo en Tigre desde que tengo 20 años. Me casé a los 27 y tuve tres hijos. Esto es una gran alegría para mí y me transmite mucha tranquilidad para el futuro", comentó Elvis Escobar, vecina beneficiada de General Pacheco.