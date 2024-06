Un legado cultural: la AACI y el BAC fortalecen la comunidad angloparlante en Buenos Aires

En un animado entorno cultural de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) y el British Arts Center (BAC) se destacan por su compromiso con la promoción de la cultura angloparlante y la educación en inglés. Fundada en 1927, la AACI es una institución que anualmente enseña inglés a más de 6,000 estudiantes, ofreciendo una variedad de clases, eventos culturales y talleres destinados a fortalecer el dominio del inglés en todos los niveles.

El British Arts Center, como centro cultural de la AACI, juega un rol fundamental en este esfuerzo, proporcionando un espacio donde se fomenta la interacción entre la cultura angloparlante y la argentina. Este equilibrio cultural es crucial para permitir a los argentinos disfrutar de un entorno donde puedan conocer y relacionarse con la cultura inglesa, mientras practican el idioma de manera natural.

Sala Victorio Ocampo

El BAC cuenta con una sala de teatro con 182 butacas distribuidas en 12 filas con pasillos laterales y 4 espacios para personas de movilidad reducida, ideal para la realización de espectáculos musicales, de danza, obras de teatro, seminarios, conferencias y proyección de películas. En 1997 la sala se reestructuró y se renovó, otorgandole mayor actividad.

Orquesta de los barrios, dirigidos por Néstor Tedesco

Obra EVITA por The Suburban Players

Entre varias distinciones recibidas, en 2006 el BAC ganó el Premio Teatro del Mundo, otorgado por la Universidad de Buenos Aires como “Institución” y otro reconocimiento similar a “El viento entre las hojas”, en categoría de teatro infantil, dirigido por Omar Alvarez. A su vez, una obra ganadora de varios “Premios Ace” que tuvo lugar en el BAC fue “Muchacho de luna” en 2023, un prestigioso espectáculo creado y dirigido por Oscar Barney Finn. Esta obra se escribió sobre textos del poeta Federico García Lorca en lo que fue su cuarta temporada en Buenos Aires.

Un testimonio de la importancia de esta unión cultural se reflejó cuando el actual rey de Inglaterra, Carlos III, visitó las instalaciones de la AACI y el BAC en 1999, resaltando la relevancia de estas instituciones en el tejido cultural de Buenos Aires. El BAC cuenta con una sala de teatro emblemática llamada Victoria Ocampo, en honor a la primera coordinadora artística de la AACI, consolidando aún más su legado en la escena local.

Visita del Rey Carlos a AACI en 1999

El teatro, en particular, fue un puente esencial entre la AACI y el BAC, especialmente a través de la compañía de teatro "The Suburban Players". Este grupo amateur, el más antiguo de habla inglesa en Argentina, celebró su 60 aniversario en 2023 con el musical EVITA con todas sus funciones a sala plena. Laura Riera, Directora Artística del BAC, es una antigua miembro de "The Suburban Players" y actualmente dirige las obras de la compañía. En su diálogo con Perfil, describió su experiencia:

"Comencé en este teatro a los 17 años, y hoy, 35 años después, tengo el honor de volver como directora artística. Es un desafío encontrar un equilibrio entre promover actividades en inglés y aquellas relacionadas con Argentina, para que los argentinos puedan disfrutar y aprender en un entorno culturalmente rico".

“Todos los que estamos en esta actividad teatral y artística en general, vivimos tratando de encontrar nuevas maneras de hacer cosas; nuevas versiones, adaptaciones de obras y utilizando el multimedia -pantallas y grabaciones-. El teatro tradicional sigue siendo gente en persona, llevando a cabo una situación, una historia. Entonces, eso tampoco hay que perderlo, porque es la esencia del teatro”, continuó la Directora Artística del BAC.

Laura Riera, Directora Artística del BAC

El teatro no solo es un medio de entretenimiento sino también una herramienta educativa y cultural. The Suburban Players encontró en el BAC un hogar ideal para sus presentaciones. José Pablo Elverdín, actor y presidente de The Suburban Players, resaltó la importancia de este espacio:

"Nuestro grupo tiene una historia con este teatro desde los años 80. Es un ámbito cómodo y culturalmente enriquecedor. Además, hay un público interesante para el teatro en inglés aquí en Argentina, lo que hace de este lugar un entorno perfecto para nuestras actividades".

Elenco de “The Suburban Players” en la obra “Murder on the Orient Express”

Un ejemplo reciente de esta colaboración es la puesta en escena de la obra "Murder on the Orient Express", un clásico de Agatha Christie: estudiantes, docentes y empleados de AACI son cotidianamente invitados a los ensayos generales como un reconocimiento a su contribución al espacio. Estas actividades no solo enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes, sino que también fortalecen la comunidad.

La unión de la AACI y el BAC a través del teatro es un ejemplo de cómo la educación y la cultura pueden trabajar juntas para crear un espacio donde el aprendizaje y el arte se entrelazan. Laura Riera concluyó: “Lo más desafiante es encontrar actividades diferentes, atractivas, darle espacio a muchos tipos de artistas, porque acá no solamente hacemos teatro, también hay espectáculos de danza, teatros líricos, coros, entonces tratamos de hacer una diversidad de actividades para que apunte a diferentes segmentos, adolescentes, adultos, a gente que quiere practicar inglés, entre otros”.

En junio, más allá de los talleres regulares de danza irlandesa, coro y teatro en inglés, el 6-7-8-13-14 y 15 a las 20:30 hs presenta en el BAC "Lord Arthur Savile's Crime" adaptación de PEST del cuento de Oscar Wilde, una irónica comedia de suspenso en la cual un hombre, empujado por su firme sentido del deber, trata de anticiparse al que "cree ser su destino" que ha sido marcado por una inoportuna predicción.

La compañía PEST (Peripatetic English Speaking Theatre), dirigida por Alicia Vidal, nació en 2010 alentado generosamente por las autoridades de AACI/BAC. Desde entonces presenta sus obras en inglés como compañía.

Así, la AACI y el BAC continúan su misión de ser un faro de cultura y educación en Buenos Aires, uniendo a las comunidades angloparlante y argentina en un abrazo de teatro, aprendizaje y cultura compartida.