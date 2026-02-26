Mercado de capitales bajo la lupa: una causa financiera avanza en tribunales de Morón

Con el regreso pleno de la actividad judicial tras la feria, distintas causas vinculadas al ámbito económico y financiero retomaron su curso en los tribunales del Departamento Judicial de Morón. Entre ellas se destaca la IPP N° 10-00-054385.25-00, una investigación penal que volvió a registrar avances procesales y que examina la gestión de recursos financieros canalizados a través de intermediarios del mercado de capitales, incluidos los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs).

La causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, y se originó a partir de una denuncia presentada por Jorge Salvatierra, con representación del estudio de abogados Baños. El expediente tiene como objetivo analizar la estructuración de inversiones, la administración de fondos y los circuitos de intermediación utilizados, a fin de verificar su adecuación a la normativa vigente y a los mecanismos de control aplicables.

Investigación sobre operatorias financieras y control del mercado de capitales

Según surge de las actuaciones, parte de las operatorias bajo análisis habrían sido canalizadas mediante ALyCs, lo que sitúa la investigación dentro del marco regulado del mercado de capitales. En ese contexto, se revisa documentación contractual, registros contables, información societaria y soportes digitales, varios de los cuales fueron incorporados al expediente a partir de allanamientos y otras medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Con la reanudación de los plazos procesales, la fiscalía continúa con la evaluación técnica de la prueba reunida durante la etapa preliminar. Las diligencias en curso incluyen pericias contables e informáticas, así como auditorías especializadas orientadas a reconstruir la trazabilidad de los fondos y el funcionamiento de las estructuras financieras examinadas.

En el expediente se menciona a Gustavo Lisandro Gardey, de Bull Road Investments, junto con otras personas, en relación con su vinculación operativa con las decisiones financieras bajo análisis. Desde el ámbito judicial se indicó que la causa se encuentra en una fase inicial.

De forma paralela, según se pudo saber, se desarrollan instancias extrajudiciales vinculadas a eventuales reclamos de carácter civil, incluidas audiencias de conciliación con intermediarios que operan como ALyCs. Fuentes judiciales señalaron que estos procesos no interfieren con el curso de la investigación penal, que avanza de manera independiente.

El avance del expediente se da en un contexto de mayor atención institucional sobre el funcionamiento del mercado de capitales y sus mecanismos de control, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Desde el ámbito judicial se precisó que el análisis en curso se limita exclusivamente a los hechos concretos incorporados al expediente que tramita en Morón.

Fuentes judiciales indicaron que la causa continúa en etapa de producción y análisis de prueba, y que los próximos pasos procesales dependerán del examen integral del material reunido. El expediente permanece abierto y bajo seguimiento judicial, en el marco de la denuncia presentada por Jorge Salvatierra con representación del estudio de abogados Baños, y podría registrar nuevos avances hacia fines del mes de febrero.