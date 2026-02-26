Social Media Day Córdoba: IA, redes, social commerce, marketing y medios en una jornada intensiva aprendizaje

En un escenario donde la Inteligencia Artificial, las plataformas sociales y los modelos de negocio digital evolucionan semana a semana, la actualización profesional dejó de ser opcional para convertirse en una necesidad estratégica. En este contexto, el Social Media Day Córdoba propone un espacio de formación práctica para comprender cómo cambian las reglas de la comunicación, el marketing y los negocios.

A través de charlas, paneles y casos reales, especialistas de empresas, agencias, medios y plataformas compartirán herramientas concretas, metodologías de trabajo y aprendizajes aplicados al ecosistema digital actual.

El encuentro está dirigido a profesionales, emprendedores, pymes, periodistas, estudiantes y organizaciones que necesiten entender los nuevos escenarios digitales y tomar decisiones informadas frente al impacto de la inteligencia artificial en contenidos, publicidad, ventas y audiencias.

Cronograma

8:30 Acreditaciones

9:00 Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli y Marcela Farré

9:10 Tecnología + Trazabilidad: La era del marketing comprobable

Matías Moyano y Daira Parada (Grupo EON)

9:30 Capturar valor: el arte (y el caos) detrás de la IA en Marketing

Mona Martínez y Noelia Mondino (Naranja X)

9:50 IA y agentes de contenidos virtuales: Importa la verdad? Por primera vez en la historia de la humanidad, le estamos pagando a alguien que nunca existió para que nos convenza de algo que sí existe. Y funciona!

Waldo Geremia (Universidad Blas Pascal)

10:10 Del prompt a la venta: cómo hacer que tu empresa aparezca en ChatGPT y venda

Santiago Rocchia y Sol Romero Elbersci (Digital Winds)

10:30 Break

11:00 La crisis silenciosa de la atención comercial: ¿cómo frenarla? IA aplicada en tus ventas

Juana Villada y Tomás Castillo (Digital Winds)

11:20 Panel: Tendencias digitales en medios

11:50 Cultura que conecta: marketing cultural y storytelling para sostener proyectos

Florencia Gauna (Capital Creativo)

12:10 Influencer Marketing: Estrategia, Amplificación y Monetización

Joel Rossi

12:30 Tendencias de IA de Meta para ecommerce

Federico Muñoz Villavicencio (Meta)

12:50 Panel Comunicación en tiempos de IA

Iñigo Biain (Infonegocios) y Federico Javier Blanco (Stellantis South America)

13:20 Break almuerzo libre

15:30 Taller: Optimizá el retorno de tu inversión digital

Matías Moyano y Luna Hertzan (Grupo EON)

Se sumarán más talleres próximamente

17:00 Cierre

Las entradas cuentan con preventa promocional y beneficios especiales para universidades, cámaras empresariales, asociaciones y comunidades educativas. Las instituciones interesadas pueden solicitar códigos de descuento exclusivos escribiendo a: [email protected]

Apoyan este evento: Río Uruguay Seguros, Digital Winds, Universidad Blas Pascal, Grupo EON, Instituto de Cultura Contemporánea, Bildenlex Abogados, Córdoba Creativa, Acap, medios nacionales y locales.

También ya están a la venta las entradas para el Social Media Day Buenos Aires (3 de junio) y con fechas confirmadas hasta el momento Rosario (7 de mayo), Santa Fe (9 de septiembre) y Paraná (10 de septiembre).

El Social Media Day es uno de los encuentros de referencia de la industria digital en Argentina y convoca cada año a miles de asistentes en todo el país.

Las entradas para asistir al Social Media Day Córdoba se pueden adquirir en:

www.smday.com.ar/cordoba

Hashtag oficial: #SMDayCBA