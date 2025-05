“Nadie sabe los motivos”: el chef Alejandro Starosta debutó como autor y presentó su libro en la Feria del Libro

Alejandro Starosta es, antes que escritor, un cocinero profesional y un emprendedor. "Comencé con un bar en el sur de Brasil y desde entonces nunca dejé de emprender y trabajar en restaurantes como La Cuadra, Caporale, Báez y Cristophe". expresa.

Luego de su experiencia en distintos restaurantes, Starosta decidió emprender; así en 1999 fundó El Gorriti, luego vinieron Cast Pastrami y los servicios del Colegio Arlene Fern, Beth, Wolfshon, Radio Palermo y el Club CASA.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paralelamente, trabajó durante muchos años en Paley, una empresa emblemática de la comunidad judía en comedores escolares y eventos y tuvo el privilegio de compartir cocina con Ferrán Adriá, creador del emblemático restaurante El Bulli. Posteriormente, recaló en la AMIA (a donde lleva más de 20 años) para hacerse cargo de la apertura del comedor de tercera edad primeramente y de los menúes en los diferentes eventos que se fueron realizando.

"Cocinar y escribir nos obligan a estar presentes, nos ponen a prueba constantemente y nos enseñan a aprender de los fracasos para reconstruir todo una y otra vez. Al habitarlas, nos exigimos estar atentos, en alerta con el entorno. Como en un viaje", decreta.

Recientemente presentaste tu libro "Nadie sabe los motivos" en la Feria del Libro. ¿Cómo fue esa experiencia?

Alejandro Starosta: “Fue un momento profundamente emotivo, no solo por lo que implicó presentar el libro como objeto, sino también por comprender que nuestras búsquedas personales pueden expandir las de los demás. Fue, además, una oportunidad hermosa para compartir con mis hijos, contarles de dónde surgió todo, e impulsarlos a salir, ver, abrazar, tocar el mundo.”

¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Cuánto duró el proceso creativo?

A.S.: “El sueño de escribir me persigue desde que tengo conciencia; es una expresión que me hace bien, lo más cercano a mi voz profunda que puedo plasmar. También creo que es un texto contracultural en el sentido de que construye la épica y la experiencia en oposición al exceso de información y virtualidad de estos tiempos.El proceso creativo nunca termina, es constante. Lo que sí es cierto es que atesoré el diario en el que se basa este libro durante 40 años, trabajándolo y encontrando el sentido que había tenido aquel viaje en mis días de hoy.”

¿Por qué te llevó 30 años escribirlo? ¿Qué experiencias te animaron a hacerlo?

A.S.: “Los sueños pueden tomar dos minutos o toda una vida. Siempre supe que lo estaba escribiendo. Aún hoy, con casi 60 años, escuchar esa voz y no sentirla ajena me animó a concretarlo. Entender que todo puede comenzar en el momento en que lo deseamos. Hay que desterrar el miedo al fracaso por no actuar.”

¿Qué esperas que suceda con los lectores cuando lo lean?

A.S.: “Que se cuestionen sobre sus pendientes, sus sueños, lo que dejaron atrás, su historia. Que se reencuentren con sus orígenes, aunque sea en un plano imaginario. También que disfruten y pasen un buen momento evocando una forma de intervenir en la vida: el viaje. Tanto interno como externo.”