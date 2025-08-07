Pampa Energía reportó récords de producción en gas y petróleo

Los resultados de Pampa Energía en el segundo trimestre de 2025 mostraron sólidos indicadores operativos y financieros, impulsados por el crecimiento en su producción de hidrocarburos.

En su habitual conferencia ante inversores, se destacaron el récord histórico en producción de gas, nuevos máximos de petróleo y un fuerte crecimiento de sus exportaciones.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: “Fue un buen trimestre para Pampa y estamos convencidos de que lo que viene será aún mejor. Nuestros negocios mostraron sólidos resultados y a esto se suma la reapertura de nuestro bono internacional 2034, que reafirmó la confianza del mercado en nuestra visión de largo plazo”.

Entre los hitos más destacados se encuentra el avance del desarrollo de Rincón de Aranda, donde la producción de petróleo superó los 16.000 barriles diarios. Este yacimiento representa la mayor inversión en un solo proyecto en la historia de Pampa, con un plan de inversión de 1.500 millones de dólares en estos dos primeros años.

Producción de gas récord

Además, la compañía alcanzó un récord histórico de producción de gas, con 17,4 millones de metros cúbicos por día, impulsado por el desarrollo de sus yacimientos El Mangrullo y Sierra Chata.

Por su parte, Horacio Turri, director ejecutivo de E&P, expresó: “Los 15 pozos que pusimos en producción este año en Rincón de Aranda están dando resultados en línea con lo esperado, lo que nos permite proyectar una producción sostenida y con escala exportadora”.

También destacaron la construcción de una Planta Central de Tratamiento en Rincón de Aranda, que permitirá procesar 45.000 barriles diarios. Para su construcción Pampa invertirá aproximadamente 426 millones de dólares y solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

